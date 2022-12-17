https://ria.ru/20221217/daydzhest-1839289549.html

Важное в туризме за неделю: задержки рейсов в Египет, полеты к Деду Морозу

Важное в туризме за неделю: задержки рейсов в Египет, полеты к Деду Морозу - РИА Новости, 17.12.2022

Важное в туризме за неделю: задержки рейсов в Египет, полеты к Деду Морозу

Коллапс на этой неделе начался в четверг, когда более тысячи туристов не смогли вылететь из Москвы в Египет, столько же – вернуться в Россию. У путешественников РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T07:02

2022-12-17T07:02

2022-12-17T07:02

туризм

туризм

новости - туризм

зарина догузова

дед мороз

египет

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Коллапс на этой неделе начался в четверг, когда более тысячи туристов не смогли вылететь из Москвы в Египет, столько же – вернуться в Россию. У путешественников на Дальнем Востоке тоже трудности: в Лаос летим напрямую, в Бангкок – с дозаправками. Определилась судьба Зарины Догузовой: она вошла в состав экспертного совета при правительстве России. А еще полторы тысячи рыб в Берлине погибли, тогда как медведь в Калининграде наконец-то лег спать. О самых важных, острых и курьезных новостях туризма – в дайджесте РИА Новости.Экс-глава Ростуризма Зарина Догузова стала советником при ректорате МГИМО и включена в состав экспертного совета при правительстве России. Чем это обернется для отрасли, пока сказать сложно. Главное, Догузова ранее обещала, что, как и прежде, будет стараться "быть максимально полезной своей стране".Если с внутренним туризмом пока все хорошо, то выездной – лихорадит. Отдыхающие с трудом добираются для Египта, а нашим авиакомпаниям закрывают небо. Например, Иордания. Сначала россияне не могли вылететь из Екатеринбурга в Египет. Теперь то же самое происходит с Москвой, где застряли сотни туристов. В итоге iFly пока отменила все свои рейсы в Египет. Росавиация так и не выдала перевозчику разрешения на пролет через воздушное пространство Сирии.Совет: выбирайте египетских перевозчиков, тем более что рейсов из Москвы в Каир стало больше.Лаос отказал "Аэрофлоту" в полете над территорией страны. Туристы из Владивостока, которые рассчитывали на прямые рейсы нацперевозчика в Бангкок, теперь летают в столицу Таиланда с пересадками. При этом закрытие неба Лаоса для "Аэрофлота" не сказалось на графике "Уральских Авиалиний" во Вьентьян (столица Лаоса – ред.).Авиакомпания "Россия" запускает регулярные полеты из Петербурга в Дубай. "Победа" и с летним сезоном уже определилась, в планах более 70 направлений.Плохая новость: железнодорожное сообщение между Куско и Мачу-Пикчу, где расположен всемирно известный древний город инков, приостановлено из-за протестов в Перу. Россиян там крайне мало, но лучше знать.В Турции с января с туристов будет взиматься налог на проживание в два процента. Сайты бронирования отелей и приложения-агрегаторы уже включили сумму в стоимость номеров.В Анталье произошло крупнейшее за 50 лет наводнение. Улицы и проспекты превратились в реки, припаркованные автомобили снесло паводком.Сразу две страны смягчили ковидные правила. Власти Гонконга отменили трехдневные ограничения на посещение общественных мест для туристов. Венесуэла не будет требовать ПЦР-тесты по прилете с 31 декабря. Как стало известно на этой неделе, первый регулярный авиарейс на вотчину Деда Мороза состоится 25 декабря. Как раз когда в Великом Устюге завершится реконструкция аэропорта.Единый ски-пасс появился на горнолыжном курорте Шерегеш. Сделано это было по поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Теперь к плохим новостям. Уникальный гигантский аквариум разбился в отеле в Берлине. Полторы тысячи рыб погибли, два человека пострадали.Не обошлось без краж. Так, в Домодедово грузчики стащили из чемодана пассажирки 600 тысяч рублей.Нервная выдалась неделя. Хорошо, что Калининграде медведь по имени Фима наконец-то впал в зимнюю спячку. Последние несколько лет косолапого мучила бессонница.

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, зарина догузова, дед мороз, египет, лаос, аэрофлот, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туристы