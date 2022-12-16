https://ria.ru/20221216/egipet-1839121629.html

Из Москвы стало больше рейсов в Каир

Из Москвы стало больше рейсов в Каир - РИА Новости, 16.12.2022

Из Москвы стало больше рейсов в Каир

Египетская авиакомпания EgyptAir увеличивает количество рейсов в Каир из московского аэропорта Домодедово до 14 в неделю, говорится в релизе воздушной гавани. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T16:37

2022-12-16T16:37

2022-12-16T16:37

туризм

каир (город)

домодедово (аэропорт)

egyptair

boeing 737-800

новости - туризм

куда можно лететь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769371816_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_2210468dd38627ab6f660454f37cc54f.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Египетская авиакомпания EgyptAir увеличивает количество рейсов в Каир из московского аэропорта Домодедово до 14 в неделю, говорится в релизе воздушной гавани. Согласно расписанию аэропорта, сейчас EgyptAir выполняет 10 рейсов в Каир в неделю. "Авиакомпания EgyptAir увеличивает частоту полетов в столицу Арабской Республики Египта из московского аэропорта "Домодедово". Теперь пассажиры воздушной гавани смогут улететь из Москвы в Каир 14 раз в неделю", – говорится в сообщении. Так, с 19 декабря авиаперевозчик начнет выполнять два ежедневных рейса на самолетах Boeing 737-800 и Airbus 320. Время в полете – 5 часов 30 минут. Аэропорт отмечает, что EgyptAir и Домодедово сотрудничают с 2003 года. За время совместной работы компании обслужили почти 860 тысяч человек. Каир – популярное направление у пассажиров, за 19 лет трафик на маршруте составил более 600 тысяч человек.

https://ria.ru/20221216/aviakompaniya-1839088929.html

каир (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

каир (город), домодедово (аэропорт), egyptair, boeing 737-800, новости - туризм, куда можно лететь