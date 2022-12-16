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Из Москвы стало больше рейсов в Каир - РИА Новости, 16.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221216/egipet-1839121629.html
Из Москвы стало больше рейсов в Каир
Из Москвы стало больше рейсов в Каир - РИА Новости, 16.12.2022
Из Москвы стало больше рейсов в Каир
Египетская авиакомпания EgyptAir увеличивает количество рейсов в Каир из московского аэропорта Домодедово до 14 в неделю, говорится в релизе воздушной гавани. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T16:37
2022-12-16T16:37
туризм
каир (город)
домодедово (аэропорт)
egyptair
boeing 737-800
новости - туризм
куда можно лететь
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Египетская авиакомпания EgyptAir увеличивает количество рейсов в Каир из московского аэропорта Домодедово до 14 в неделю, говорится в релизе воздушной гавани. Согласно расписанию аэропорта, сейчас EgyptAir выполняет 10 рейсов в Каир в неделю. "Авиакомпания EgyptAir увеличивает частоту полетов в столицу Арабской Республики Египта из московского аэропорта "Домодедово". Теперь пассажиры воздушной гавани смогут улететь из Москвы в Каир 14 раз в неделю", – говорится в сообщении. Так, с 19 декабря авиаперевозчик начнет выполнять два ежедневных рейса на самолетах Boeing 737-800 и Airbus 320. Время в полете – 5 часов 30 минут. Аэропорт отмечает, что EgyptAir и Домодедово сотрудничают с 2003 года. За время совместной работы компании обслужили почти 860 тысяч человек. Каир – популярное направление у пассажиров, за 19 лет трафик на маршруте составил более 600 тысяч человек.
https://ria.ru/20221216/aviakompaniya-1839088929.html
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каир (город), домодедово (аэропорт), egyptair, boeing 737-800, новости - туризм, куда можно лететь
Туризм, Каир (город), Домодедово (аэропорт), EgyptAir, Boeing 737-800, Новости - Туризм, куда можно лететь
16:37 16.12.2022
 
Из Москвы стало больше рейсов в Каир

EgyptAir увеличила количество рейсов в Каир из аэропорта Домодедово

CC BY-SA 3.0 / Daniel Nussbaum / Город Мертвых в Каире
Город Мертвых в Каире - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
CC BY-SA 3.0 / Daniel Nussbaum /
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Египетская авиакомпания EgyptAir увеличивает количество рейсов в Каир из московского аэропорта Домодедово до 14 в неделю, говорится в релизе воздушной гавани.
Согласно расписанию аэропорта, сейчас EgyptAir выполняет 10 рейсов в Каир в неделю.
"Авиакомпания EgyptAir увеличивает частоту полетов в столицу Арабской Республики Египта из московского аэропорта "Домодедово". Теперь пассажиры воздушной гавани смогут улететь из Москвы в Каир 14 раз в неделю", – говорится в сообщении.
Так, с 19 декабря авиаперевозчик начнет выполнять два ежедневных рейса на самолетах Boeing 737-800 и Airbus 320. Время в полете – 5 часов 30 минут.
Аэропорт отмечает, что EgyptAir и Домодедово сотрудничают с 2003 года. За время совместной работы компании обслужили почти 860 тысяч человек. Каир – популярное направление у пассажиров, за 19 лет трафик на маршруте составил более 600 тысяч человек.
Airbus A330-300 авиакомпании iFly Airlines - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
12:45Туризм
Сотни пассажиров рейсов iFly из Москвы в Египет ждут вылета в отелях
 
ТуризмКаир (город)Домодедово (аэропорт)EgyptAirBoeing 737-800Новости - Туризмкуда можно лететь
 
 
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