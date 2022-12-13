https://ria.ru/20221213/gonkong-1838261286.html

Гонконг упростил правила въезда для туристов

Гонконг упростил правила въезда для туристов - РИА Новости, 13.12.2022

Гонконг упростил правила въезда для туристов

Власти Гонконга отменили трехдневные ограничения на посещение общественных мест для туристов с 14 декабря. Об этом во вторник сообщил журналистам глава местной... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T12:45

2022-12-13T12:45

2022-12-13T12:45

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гонконг

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туризм

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Власти Гонконга отменили трехдневные ограничения на посещение общественных мест для туристов с 14 декабря. Об этом во вторник сообщил журналистам глава местной администрации Джон Ли.Согласно новым правилам, путешественникам с отрицательным результатом теста на COVID-19 больше не будет присваиваться "оранжевый код здоровья".Это значит, что посещать музеи, храмы, кафе и бары, где при входе нужно сканировать QR-код, можно сразу же по прибытии. Ранее в течение трех дней после приезда в Гонконг вход в общественные места был запрещен."Решение основано на последних данных и оценках рисков. Угроза заражения от завозных случаев ниже, чем от местного инфицирования. Мы считаем, что отмена мер не повысит риска локальных вспышек COVID-19", — пояснил Джон Ли.Сейчас для въезда в Гонконг необходим сертификат о прохождении полного курса вакцинации ("Спутник V" подходит) и отрицательный антиген-тест, сделанный за 24 часа до посадки на рейс. Также нужно сдать ПЦР на второй, четвертый и шестой день нахождения в стране.

https://ria.ru/20221205/tunis-1836388947.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, гонконг, коронавирус covid-19, пцр-тест, сертификат о вакцинации, туризм, туристы