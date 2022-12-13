https://ria.ru/20221213/gonkong-1838261286.html
Гонконг упростил правила въезда для туристов
Гонконг упростил правила въезда для туристов - РИА Новости, 13.12.2022
Гонконг упростил правила въезда для туристов
Власти Гонконга отменили трехдневные ограничения на посещение общественных мест для туристов с 14 декабря. Об этом во вторник сообщил журналистам глава местной... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:45
2022-12-13T12:45
2022-12-13T12:45
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гонконг
коронавирус covid-19
пцр-тест
сертификат о вакцинации
туризм
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Власти Гонконга отменили трехдневные ограничения на посещение общественных мест для туристов с 14 декабря. Об этом во вторник сообщил журналистам глава местной администрации Джон Ли.Согласно новым правилам, путешественникам с отрицательным результатом теста на COVID-19 больше не будет присваиваться "оранжевый код здоровья".Это значит, что посещать музеи, храмы, кафе и бары, где при входе нужно сканировать QR-код, можно сразу же по прибытии. Ранее в течение трех дней после приезда в Гонконг вход в общественные места был запрещен."Решение основано на последних данных и оценках рисков. Угроза заражения от завозных случаев ниже, чем от местного инфицирования. Мы считаем, что отмена мер не повысит риска локальных вспышек COVID-19", — пояснил Джон Ли.Сейчас для въезда в Гонконг необходим сертификат о прохождении полного курса вакцинации ("Спутник V" подходит) и отрицательный антиген-тест, сделанный за 24 часа до посадки на рейс. Также нужно сдать ПЦР на второй, четвертый и шестой день нахождения в стране.
https://ria.ru/20221205/tunis-1836388947.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, гонконг, коронавирус covid-19, пцр-тест, сертификат о вакцинации, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Гонконг, Коронавирус COVID-19, ПЦР-тест, Сертификат о вакцинации, Туризм, туристы
Гонконг упростил правила въезда для туристов
Власти Гонконга отменили ограничения на посещение общественных мест для туристов
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Власти Гонконга отменили трехдневные ограничения на посещение общественных мест для туристов с 14 декабря. Об этом во вторник сообщил журналистам глава местной администрации Джон Ли.
Согласно новым правилам, путешественникам с отрицательным результатом теста на COVID-19 больше не будет присваиваться "оранжевый код здоровья".
Это значит, что посещать музеи, храмы, кафе и бары, где при входе нужно сканировать QR-код, можно сразу же по прибытии. Ранее в течение трех дней после приезда в Гонконг вход в общественные места был запрещен.
"Решение основано на последних данных и оценках рисков. Угроза заражения от завозных случаев ниже, чем от местного инфицирования. Мы считаем, что отмена мер не повысит риска локальных вспышек COVID-19", — пояснил Джон Ли.
Сейчас для въезда в Гонконг необходим сертификат о прохождении полного курса вакцинации ("Спутник V" подходит) и отрицательный антиген-тест, сделанный за 24 часа до посадки на рейс. Также нужно сдать ПЦР на второй, четвертый и шестой день нахождения в стране.