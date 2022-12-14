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Названа дата первого регулярного авиарейса на вотчину Деда Мороза - РИА Новости, 14.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221214/ustyug-1838608745.html
Названа дата первого регулярного авиарейса на вотчину Деда Мороза
Названа дата первого регулярного авиарейса на вотчину Деда Мороза - РИА Новости, 14.12.2022
Названа дата первого регулярного авиарейса на вотчину Деда Мороза
Первый регулярный авиарейс на вотчину Деда Мороза в Великом Устюге после реконструкции аэропорта состоится 25 декабря, сообщил губернатор Вологодской области... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:53
2022-12-14T14:53
туризм
туризм
дед мороз
великий устюг
олег кувшинников
вологодская область
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Первый регулярный авиарейс на вотчину Деда Мороза в Великом Устюге после реконструкции аэропорта состоится 25 декабря, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников."Сегодня на встрече с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько получили разрешение на ввод в эксплуатацию", – написал Кувшинников в своем Telegram-канале.Он отметил, что самолеты на вотчину Деда Мороза будут летать пять раз в неделю. Туристам из Москвы и Санкт-Петербурга также удобно добираться в Великий Устюг через Череповец: рейсы стыковочные. По словам губернатора, работы по реконструкции аэропорта продолжатся."Символично, что аэропорт мы открываем в преддверии Нового года. Это значит, что в этом году еще больше туристов смогут побывать на родине главного зимнего волшебника страны", – отметил Кувшинников.Ранее сообщалось, что Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию аэропорта Великого Устюга после реконструкции. В ходе работ была удлинена до 1,8 тысячи метров взлетно-посадочная полоса, обновлен перрон, установлены мачты прожекторного освещения и светосигнальное оборудование.В Великом Устюге Вологодской области в своей сказочной вотчине живет Всероссийский Дед Мороз. В вотчину Деда Мороза приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.
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туризм, дед мороз, великий устюг, олег кувшинников, вологодская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, туристы, аэропорты, авиарейсы
Туризм, Туризм, Дед Мороз, Великий Устюг, Олег Кувшинников, Вологодская область, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новости - Туризм, туристы, Аэропорты, авиарейсы
14:53 14.12.2022
 
Названа дата первого регулярного авиарейса на вотчину Деда Мороза

Первый регулярный авиарейс на вотчину Деда Мороза состоится 25 декабря

© РИА Новости / Александр Юрьев  / Перейти в медиабанкУсадьба Деда Мороза расположилась в лесу недалеко от Великого Устюга
Усадьба Деда Мороза расположилась в лесу недалеко от Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Первый регулярный авиарейс на вотчину Деда Мороза в Великом Устюге после реконструкции аэропорта состоится 25 декабря, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
"Сегодня на встрече с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько получили разрешение на ввод в эксплуатацию", – написал Кувшинников в своем Telegram-канале.
Он отметил, что самолеты на вотчину Деда Мороза будут летать пять раз в неделю. Туристам из Москвы и Санкт-Петербурга также удобно добираться в Великий Устюг через Череповец: рейсы стыковочные. По словам губернатора, работы по реконструкции аэропорта продолжатся.
"Символично, что аэропорт мы открываем в преддверии Нового года. Это значит, что в этом году еще больше туристов смогут побывать на родине главного зимнего волшебника страны", – отметил Кувшинников.
Ранее сообщалось, что Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию аэропорта Великого Устюга после реконструкции. В ходе работ была удлинена до 1,8 тысячи метров взлетно-посадочная полоса, обновлен перрон, установлены мачты прожекторного освещения и светосигнальное оборудование.
В Великом Устюге Вологодской области в своей сказочной вотчине живет Всероссийский Дед Мороз. В вотчину Деда Мороза приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.
Усадьба Деда Мороза расположилась в лесу недалеко от Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 14:37Туризм
Аэропорт Великого Устюга примет первые рейсы до Нового года
 
ТуризмТуризмДед МорозВеликий УстюгОлег КувшинниковВологодская областьФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Новости - ТуризмтуристыАэропортыавиарейсы
 
 
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