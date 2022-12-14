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Названа дата первого регулярного авиарейса на вотчину Деда Мороза

Названа дата первого регулярного авиарейса на вотчину Деда Мороза - РИА Новости, 14.12.2022

Названа дата первого регулярного авиарейса на вотчину Деда Мороза

Первый регулярный авиарейс на вотчину Деда Мороза в Великом Устюге после реконструкции аэропорта состоится 25 декабря, сообщил губернатор Вологодской области... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T14:53

2022-12-14T14:53

2022-12-14T14:53

туризм

туризм

дед мороз

великий устюг

олег кувшинников

вологодская область

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

новости - туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Первый регулярный авиарейс на вотчину Деда Мороза в Великом Устюге после реконструкции аэропорта состоится 25 декабря, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников."Сегодня на встрече с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько получили разрешение на ввод в эксплуатацию", – написал Кувшинников в своем Telegram-канале.Он отметил, что самолеты на вотчину Деда Мороза будут летать пять раз в неделю. Туристам из Москвы и Санкт-Петербурга также удобно добираться в Великий Устюг через Череповец: рейсы стыковочные. По словам губернатора, работы по реконструкции аэропорта продолжатся."Символично, что аэропорт мы открываем в преддверии Нового года. Это значит, что в этом году еще больше туристов смогут побывать на родине главного зимнего волшебника страны", – отметил Кувшинников.Ранее сообщалось, что Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию аэропорта Великого Устюга после реконструкции. В ходе работ была удлинена до 1,8 тысячи метров взлетно-посадочная полоса, обновлен перрон, установлены мачты прожекторного освещения и светосигнальное оборудование.В Великом Устюге Вологодской области в своей сказочной вотчине живет Всероссийский Дед Мороз. В вотчину Деда Мороза приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.

https://ria.ru/20221209/velikiyustyug-1837462392.html

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Лана Баева

туризм, дед мороз, великий устюг, олег кувшинников, вологодская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, туристы, аэропорты, авиарейсы