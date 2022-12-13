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Закрытие неба Лаоса для "Аэрофлота" не сказалось на рейсах во Вьентьян - РИА Новости, 13.12.2022
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Туризм
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Закрытие неба Лаоса для "Аэрофлота" не сказалось на рейсах во Вьентьян
Закрытие неба Лаоса для "Аэрофлота" не сказалось на рейсах во Вьентьян - РИА Новости, 13.12.2022
Закрытие неба Лаоса для "Аэрофлота" не сказалось на рейсах во Вьентьян
Рейсы компании "Уральские авиалинии" между Владивостоком и Вьентьяном продолжаются, закрытие лаосского неба для "Аэрофлота" не сказалось на этих перелетах,... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T11:21
2022-12-13T11:21
туризм
владивосток
лаос
вьентьян (город)
аэрофлот
уральские авиалинии
авиарейсы
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 13 дек - РИА Новости. Рейсы компании "Уральские авиалинии" между Владивостоком и Вьентьяном продолжаются, закрытие лаосского неба для "Аэрофлота" не сказалось на этих перелетах, рассказал РИА Новости почетный консул республики в дальневосточной столице Александр Вирич."У нас разрешение до 25 марта, они выдали с самого начала. Никто не забирал", — отметил Вирич.Ранее в "Аэрофлоте" сообщили РИА Новости об отказе лаосских властей давать добро на пролет бортов авиакомпании над территорией страны. Для решения проблемы ведутся переговоры, перевозчик рассчитывает на положительный результат.Прямое авиасообщение со столицей Лаоса запустили в аэропорту Владивостока 29 октября. Перелеты осуществляются авиакомпанией "Уральские авиалинии" по субботам. В декабре планируется добавить к этому рейсу еще один, который будет курсировать по сложному маршруту Владивосток — Вьентьян — Красноярск — Вьентьян — Владивосток.
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владивосток, лаос, вьентьян (город), аэрофлот, уральские авиалинии, авиарейсы, новости - туризм, туризм
Туризм, Владивосток, Лаос, Вьентьян (город), Аэрофлот, Уральские авиалинии, авиарейсы, Новости - Туризм, Туризм
11:21 13.12.2022
 
Закрытие неба Лаоса для "Аэрофлота" не сказалось на рейсах во Вьентьян

Консул: закрытие неба Лаоса для "Аэрофлота" не сказалось на рейсах Владивосток – Вьентьян

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкСамолет Boeing 777-300 ER "С.Есенин" авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing 777-300 ER С.Есенин авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 13 дек - РИА Новости. Рейсы компании "Уральские авиалинии" между Владивостоком и Вьентьяном продолжаются, закрытие лаосского неба для "Аэрофлота" не сказалось на этих перелетах, рассказал РИА Новости почетный консул республики в дальневосточной столице Александр Вирич.
"У нас разрешение до 25 марта, они выдали с самого начала. Никто не забирал", — отметил Вирич.
Ранее в "Аэрофлоте" сообщили РИА Новости об отказе лаосских властей давать добро на пролет бортов авиакомпании над территорией страны. Для решения проблемы ведутся переговоры, перевозчик рассчитывает на положительный результат.
Прямое авиасообщение со столицей Лаоса запустили в аэропорту Владивостока 29 октября. Перелеты осуществляются авиакомпанией "Уральские авиалинии" по субботам. В декабре планируется добавить к этому рейсу еще один, который будет курсировать по сложному маршруту Владивосток — Вьентьян — Красноярск — Вьентьян — Владивосток.
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ТуризмВладивостокЛаосВьентьян (город)АэрофлотУральские авиалинииавиарейсыНовости - ТуризмТуризм
 
 
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