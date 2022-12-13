https://ria.ru/20221213/laos-1838248354.html

Закрытие неба Лаоса для "Аэрофлота" не сказалось на рейсах во Вьентьян

Закрытие неба Лаоса для "Аэрофлота" не сказалось на рейсах во Вьентьян - РИА Новости, 13.12.2022

Закрытие неба Лаоса для "Аэрофлота" не сказалось на рейсах во Вьентьян

Рейсы компании "Уральские авиалинии" между Владивостоком и Вьентьяном продолжаются, закрытие лаосского неба для "Аэрофлота" не сказалось на этих перелетах,... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T11:21

2022-12-13T11:21

2022-12-13T11:21

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ВЛАДИВОСТОК, 13 дек - РИА Новости. Рейсы компании "Уральские авиалинии" между Владивостоком и Вьентьяном продолжаются, закрытие лаосского неба для "Аэрофлота" не сказалось на этих перелетах, рассказал РИА Новости почетный консул республики в дальневосточной столице Александр Вирич."У нас разрешение до 25 марта, они выдали с самого начала. Никто не забирал", — отметил Вирич.Ранее в "Аэрофлоте" сообщили РИА Новости об отказе лаосских властей давать добро на пролет бортов авиакомпании над территорией страны. Для решения проблемы ведутся переговоры, перевозчик рассчитывает на положительный результат.Прямое авиасообщение со столицей Лаоса запустили в аэропорту Владивостока 29 октября. Перелеты осуществляются авиакомпанией "Уральские авиалинии" по субботам. В декабре планируется добавить к этому рейсу еще один, который будет курсировать по сложному маршруту Владивосток — Вьентьян — Красноярск — Вьентьян — Владивосток.

https://ria.ru/20221209/polety-1837558277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

владивосток, лаос, вьентьян (город), аэрофлот, уральские авиалинии, авиарейсы, новости - туризм, туризм