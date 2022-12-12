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Лаос отказал "Аэрофлоту" в полете над территорией страны - РИА Новости, 12.12.2022
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Лаос отказал "Аэрофлоту" в полете над территорией страны
Лаос отказал "Аэрофлоту" в полете над территорией страны - РИА Новости, 12.12.2022
Лаос отказал "Аэрофлоту" в полете над территорией страны
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" вынуждена выполнять рейсы из Владивостока в Бангкок по удлиненному маршруту из-за отказа Лаоса на пролет, ведутся... РИА Новости, 12.12.2022
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лаос
владивосток
бангкок
аэрофлот
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" вынуждена выполнять рейсы из Владивостока в Бангкок по удлиненному маршруту из-за отказа Лаоса на пролет, ведутся переговоры, сообщили РИА Новости в "Аэрофлоте".К сожалению, отмечает компания, несмотря на достигнутые ранее договоренности, в настоящее время авиационные власти Лаоса не подтверждают перевозчику заявку на пролет над своей территорией."Аэрофлот" вынужден выполнять рейсы из Владивостока в Бангкок по удлиненному маршруту с промежуточной посадкой для дозаправки. Тем не менее, переговоры по данному вопросу ведутся, авиакомпания рассчитывает на положительный результат", - сообщает компания.
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лаос, владивосток, бангкок, аэрофлот
Лаос, Владивосток, Бангкок, Аэрофлот
22:28 12.12.2022 (обновлено: 22:30 12.12.2022)
 
Лаос отказал "Аэрофлоту" в полете над территорией страны

"Аэрофлот" выполняет рейс Владивосток — Бангкок по удлиненному маршруту из-за отказа Лаоса

© Fotolia / Elena ErmakovaВид на Луанг-Прабанг, Лаос
Вид на Луанг-Прабанг, Лаос - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Fotolia / Elena Ermakova
Вид на Луанг-Прабанг, Лаос. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" вынуждена выполнять рейсы из Владивостока в Бангкок по удлиненному маршруту из-за отказа Лаоса на пролет, ведутся переговоры, сообщили РИА Новости в "Аэрофлоте".
"Договоренности о пролете воздушных судов "Аэрофлота" над территорией Лаоса были достигнуты до открытия программы полетов из регионов страны в пункты в Азии", - говорится в сообщении.
К сожалению, отмечает компания, несмотря на достигнутые ранее договоренности, в настоящее время авиационные власти Лаоса не подтверждают перевозчику заявку на пролет над своей территорией.
"Аэрофлот" вынужден выполнять рейсы из Владивостока в Бангкок по удлиненному маршруту с промежуточной посадкой для дозаправки. Тем не менее, переговоры по данному вопросу ведутся, авиакомпания рассчитывает на положительный результат", - сообщает компания.
Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 10:33
"Аэрофлот" открывает продажу билетов по субсидируемым тарифам на 2023 год
 
ЛаосВладивостокБангкокАэрофлот
 
 
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