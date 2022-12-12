https://ria.ru/20221212/laos-1838200948.html

Лаос отказал "Аэрофлоту" в полете над территорией страны

Лаос отказал "Аэрофлоту" в полете над территорией страны - РИА Новости, 12.12.2022

Лаос отказал "Аэрофлоту" в полете над территорией страны

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" вынуждена выполнять рейсы из Владивостока в Бангкок по удлиненному маршруту из-за отказа Лаоса на пролет, ведутся... РИА Новости, 12.12.2022

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лаос

владивосток

бангкок

аэрофлот

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" вынуждена выполнять рейсы из Владивостока в Бангкок по удлиненному маршруту из-за отказа Лаоса на пролет, ведутся переговоры, сообщили РИА Новости в "Аэрофлоте".К сожалению, отмечает компания, несмотря на достигнутые ранее договоренности, в настоящее время авиационные власти Лаоса не подтверждают перевозчику заявку на пролет над своей территорией."Аэрофлот" вынужден выполнять рейсы из Владивостока в Бангкок по удлиненному маршруту с промежуточной посадкой для дозаправки. Тем не менее, переговоры по данному вопросу ведутся, авиакомпания рассчитывает на положительный результат", - сообщает компания.

https://ria.ru/20221207/aeroflot-1836877183.html

лаос

владивосток

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Евгения Нефедова

лаос, владивосток, бангкок, аэрофлот