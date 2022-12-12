https://ria.ru/20221212/laos-1838200948.html
Лаос отказал "Аэрофлоту" в полете над территорией страны
Лаос отказал "Аэрофлоту" в полете над территорией страны - РИА Новости, 12.12.2022
Лаос отказал "Аэрофлоту" в полете над территорией страны
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" вынуждена выполнять рейсы из Владивостока в Бангкок по удлиненному маршруту из-за отказа Лаоса на пролет, ведутся... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T22:28
2022-12-12T22:28
2022-12-12T22:30
лаос
владивосток
бангкок
аэрофлот
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" вынуждена выполнять рейсы из Владивостока в Бангкок по удлиненному маршруту из-за отказа Лаоса на пролет, ведутся переговоры, сообщили РИА Новости в "Аэрофлоте".К сожалению, отмечает компания, несмотря на достигнутые ранее договоренности, в настоящее время авиационные власти Лаоса не подтверждают перевозчику заявку на пролет над своей территорией."Аэрофлот" вынужден выполнять рейсы из Владивостока в Бангкок по удлиненному маршруту с промежуточной посадкой для дозаправки. Тем не менее, переговоры по данному вопросу ведутся, авиакомпания рассчитывает на положительный результат", - сообщает компания.
https://ria.ru/20221207/aeroflot-1836877183.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лаос, владивосток, бангкок, аэрофлот
Лаос, Владивосток, Бангкок, Аэрофлот
22:28 12.12.2022 (обновлено: 22:30 12.12.2022)
Лаос отказал "Аэрофлоту" в полете над территорией страны
"Аэрофлот" выполняет рейс Владивосток — Бангкок по удлиненному маршруту из-за отказа Лаоса
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" вынуждена выполнять рейсы из Владивостока в Бангкок по удлиненному маршруту из-за отказа Лаоса на пролет, ведутся переговоры, сообщили РИА Новости в "Аэрофлоте".
"Договоренности о пролете воздушных судов "Аэрофлота" над территорией Лаоса были достигнуты до открытия программы полетов из регионов страны в пункты в Азии", - говорится в сообщении.
К сожалению, отмечает компания, несмотря на достигнутые ранее договоренности, в настоящее время авиационные власти Лаоса не подтверждают перевозчику заявку на пролет над своей территорией.
"Аэрофлот" вынужден выполнять рейсы из Владивостока в Бангкок по удлиненному маршруту с промежуточной посадкой для дозаправки. Тем не менее, переговоры по данному вопросу ведутся, авиакомпания рассчитывает на положительный результат", - сообщает компания.