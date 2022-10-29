Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Владивостока открыли авиасообщение с Лаосом - РИА Новости, 29.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221029/laos-1827705570.html
В аэропорту Владивостока открыли авиасообщение с Лаосом
В аэропорту Владивостока открыли авиасообщение с Лаосом - РИА Новости, 29.10.2022
В аэропорту Владивостока открыли авиасообщение с Лаосом
Церемония открытия авиасообщения между Приморьем и лаосской столицей Вьентьяном состоялась в аэропорту Владивостока, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T07:49
2022-10-29T07:49
лаос
россия
владивосток
вьентьян (город)
в мире
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148733/71/1487337127_0:8:3883:2192_1920x0_80_0_0_6eb30aba1f1ff8694e09fdc8b3bebd7c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 29 окт - РИА Новости. Церемония открытия авиасообщения между Приморьем и лаосской столицей Вьентьяном состоялась в аэропорту Владивостока, передает корреспондент РИА Новости.Это первый за долгое время регулярный международный рейс, запускаемый из Владивостока. В дальнейшем авиакомпания "Уральские авиалинии" будет осуществлять перелеты между Приморьем и Лаосом каждую неделю по субботам. Ранее в организующей перелеты компании "РусАзия" говорили РИА Новости, что стоимость билетов "туда-обратно" в эконом-классе в осеннем сезоне составляет 105 тысяч рублей. Билеты на первый и второй рейсы полностью раскуплены, добавила представитель "РусАзии".На церемонии открытия и.о. главы аэропорта Денис Чмутов отметил, что российские туристы благодаря новому рейсу смогут не только побывать в Лаосе, но и путешествовать по всей Юго-Восточной Азии. "Мы очень рады предоставить возможность жителям Приморья познакомиться с достопримечательностями Лаоса. Кроме того, туристам можно удобно добираться из столицы Лаоса во Вьетнам, Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии. Мы надеемся на скорейшее открытие границ и возобновление полноценного туристического обмена между Россией и странами Азии", - заявил он.Председатель Национальной ассамблеи Лаоса Сайсомфон Фомвихан пригласил туристов из России посетить страну после запуска прямого авиарейса из Владивостока, сообщает представительство МИД РФ во Владивостоке.К концу церемонии открытия авиасообщения началась регистрация на рейс. Вылет в Лаос запланирован в субботу на 16.00 местного времени (9.00 мск).Вьентьян – это крупный экономический центр страны, там расположены буддистские храмы и здания гражданской архитектуры, построенные во времена французского колониального владычества. Из природных объектов туристы могут осмотреть горные хребты, пещеры и водопады. Для россиян власти Лаоса установили безвизовое посещение на 30 дней. После этого срока можно выехать из страны в соседний Таиланд, куда гражданам РФ также не нужна виза, и вернуться обратно.
https://ria.ru/20221004/kambodzha-1821437300.html
https://ria.ru/20221013/myanma-1823568617.html
лаос
россия
владивосток
вьентьян (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148733/71/1487337127_229:0:3670:2581_1920x0_80_0_0_2726f25266403811ef7ffb1b83b54a98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лаос, россия, владивосток, вьентьян (город), в мире, туризм
Лаос, Россия, Владивосток, Вьентьян (город), В мире, Туризм
07:49 29.10.2022
 
В аэропорту Владивостока открыли авиасообщение с Лаосом

В аэропорту Владивостока прошла церемония открытия авиасообщения между Приморьем и Лаосом

© Fotolia / XtravaganTХрам в Луангпхабанге, Лаос
Храм в Луангпхабанге, Лаос - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© Fotolia / XtravaganT
Храм в Луангпхабанге, Лаос. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 29 окт - РИА Новости. Церемония открытия авиасообщения между Приморьем и лаосской столицей Вьентьяном состоялась в аэропорту Владивостока, передает корреспондент РИА Новости.
Это первый за долгое время регулярный международный рейс, запускаемый из Владивостока. В дальнейшем авиакомпания "Уральские авиалинии" будет осуществлять перелеты между Приморьем и Лаосом каждую неделю по субботам. Ранее в организующей перелеты компании "РусАзия" говорили РИА Новости, что стоимость билетов "туда-обратно" в эконом-классе в осеннем сезоне составляет 105 тысяч рублей. Билеты на первый и второй рейсы полностью раскуплены, добавила представитель "РусАзии".
Катание на слонах в Камбодже - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 15:09Туризм
Камбоджа сняла все ограничения на въезд туристов
На церемонии открытия и.о. главы аэропорта Денис Чмутов отметил, что российские туристы благодаря новому рейсу смогут не только побывать в Лаосе, но и путешествовать по всей Юго-Восточной Азии. "Мы очень рады предоставить возможность жителям Приморья познакомиться с достопримечательностями Лаоса. Кроме того, туристам можно удобно добираться из столицы Лаоса во Вьетнам, Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии. Мы надеемся на скорейшее открытие границ и возобновление полноценного туристического обмена между Россией и странами Азии", - заявил он.
Председатель Национальной ассамблеи Лаоса Сайсомфон Фомвихан пригласил туристов из России посетить страну после запуска прямого авиарейса из Владивостока, сообщает представительство МИД РФ во Владивостоке.
К концу церемонии открытия авиасообщения началась регистрация на рейс. Вылет в Лаос запланирован в субботу на 16.00 местного времени (9.00 мск).
Вьентьян – это крупный экономический центр страны, там расположены буддистские храмы и здания гражданской архитектуры, построенные во времена французского колониального владычества. Из природных объектов туристы могут осмотреть горные хребты, пещеры и водопады. Для россиян власти Лаоса установили безвизовое посещение на 30 дней. После этого срока можно выехать из страны в соседний Таиланд, куда гражданам РФ также не нужна виза, и вернуться обратно.
Флаг Мьянмы на карте - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 05:55Туризм
Мьянма рассчитывает запустить прямые рейсы в Россию, сообщил посол
 
ЛаосРоссияВладивостокВьентьян (город)В миреТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала