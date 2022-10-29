https://ria.ru/20221029/laos-1827705570.html

В аэропорту Владивостока открыли авиасообщение с Лаосом

В аэропорту Владивостока открыли авиасообщение с Лаосом - РИА Новости, 29.10.2022

В аэропорту Владивостока открыли авиасообщение с Лаосом

Церемония открытия авиасообщения между Приморьем и лаосской столицей Вьентьяном состоялась в аэропорту Владивостока, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T07:49

2022-10-29T07:49

2022-10-29T07:49

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ВЛАДИВОСТОК, 29 окт - РИА Новости. Церемония открытия авиасообщения между Приморьем и лаосской столицей Вьентьяном состоялась в аэропорту Владивостока, передает корреспондент РИА Новости.Это первый за долгое время регулярный международный рейс, запускаемый из Владивостока. В дальнейшем авиакомпания "Уральские авиалинии" будет осуществлять перелеты между Приморьем и Лаосом каждую неделю по субботам. Ранее в организующей перелеты компании "РусАзия" говорили РИА Новости, что стоимость билетов "туда-обратно" в эконом-классе в осеннем сезоне составляет 105 тысяч рублей. Билеты на первый и второй рейсы полностью раскуплены, добавила представитель "РусАзии".На церемонии открытия и.о. главы аэропорта Денис Чмутов отметил, что российские туристы благодаря новому рейсу смогут не только побывать в Лаосе, но и путешествовать по всей Юго-Восточной Азии. "Мы очень рады предоставить возможность жителям Приморья познакомиться с достопримечательностями Лаоса. Кроме того, туристам можно удобно добираться из столицы Лаоса во Вьетнам, Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии. Мы надеемся на скорейшее открытие границ и возобновление полноценного туристического обмена между Россией и странами Азии", - заявил он.Председатель Национальной ассамблеи Лаоса Сайсомфон Фомвихан пригласил туристов из России посетить страну после запуска прямого авиарейса из Владивостока, сообщает представительство МИД РФ во Владивостоке.К концу церемонии открытия авиасообщения началась регистрация на рейс. Вылет в Лаос запланирован в субботу на 16.00 местного времени (9.00 мск).Вьентьян – это крупный экономический центр страны, там расположены буддистские храмы и здания гражданской архитектуры, построенные во времена французского колониального владычества. Из природных объектов туристы могут осмотреть горные хребты, пещеры и водопады. Для россиян власти Лаоса установили безвизовое посещение на 30 дней. После этого срока можно выехать из страны в соседний Таиланд, куда гражданам РФ также не нужна виза, и вернуться обратно.

https://ria.ru/20221004/kambodzha-1821437300.html

https://ria.ru/20221013/myanma-1823568617.html

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лаос, россия, владивосток, вьентьян (город), в мире, туризм