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В Анталье произошло крупнейшее за 50 лет наводнение - РИА Новости, 12.12.2022
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Туризм
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В Анталье произошло крупнейшее за 50 лет наводнение
В Анталье произошло крупнейшее за 50 лет наводнение - РИА Новости, 12.12.2022
В Анталье произошло крупнейшее за 50 лет наводнение
Мощный ливень, обрушившийся на турецкую курортную провинцию Анталья минувшей ночью, привел к крупнейшему наводнению, пишет местная газета Star. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T11:26
2022-12-12T17:00
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АНКАРА, 12 дек — РИА Новости. Мощный ливень, обрушившийся на турецкую курортную провинцию Анталья минувшей ночью, привел к крупнейшему наводнению, пишет местная газета Star."В районе Кумлуджа в Анталье ливень и гроза, продолжавшиеся с вечера, усилились после полуночи. &lt;…&gt; После ливня, который прошел в районах Салур, Сарыкасу и Ортакёй, ручей Гавур, протекающий через районный центр, вышел из берегов", — говорится в сообщении.Улицы и проспекты превратились в реки, припаркованные автомобили снесло паводком. В районе, который известен тепличным хозяйством, затоплены сотни теплиц. Местным жителям рассылали на телефоны предупреждения: "Не выходите из домов", "Не выходите на улицу".Мэр Кумлуджи Мустафа Келеоглу заявил, что администрацию привели в состояние высокой готовности, но, несмотря на все усилия, справиться со стихией не удалось. "Такого бедствия в районе не было уже 50 лет, паводковые воды разрушили мосты, поэтому техника не могла работать. Дождевая вода вызвала наводнения, повредив первые этажи и автомобили", — сказал он.Мэр призвал жителей соблюдать осторожность, чтобы избежать жертв.Район Кумлуджа расположен на побережье Средиземного моря примерно в 90 километрах западнее города Анталья.
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туризм, новости - туризм, анталья (провинция), средиземное море, туристы, турция
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Анталья (провинция), Средиземное море, туристы, Турция
11:26 12.12.2022 (обновлено: 17:00 12.12.2022)
 
В Анталье произошло крупнейшее за 50 лет наводнение

СМИ: ливень в курортной Анталье привел к наводнению, которого не было 50 лет

© Фото очевидцаПоследствия ливня в провинции Анталья
Последствия ливня в провинции Анталья
© Фото очевидца
Читать ria.ru в
АНКАРА, 12 дек — РИА Новости. Мощный ливень, обрушившийся на турецкую курортную провинцию Анталья минувшей ночью, привел к крупнейшему наводнению, пишет местная газета Star.
"В районе Кумлуджа в Анталье ливень и гроза, продолжавшиеся с вечера, усилились после полуночи. <…> После ливня, который прошел в районах Салур, Сарыкасу и Ортакёй, ручей Гавур, протекающий через районный центр, вышел из берегов", — говорится в сообщении.
Улицы и проспекты превратились в реки, припаркованные автомобили снесло паводком. В районе, который известен тепличным хозяйством, затоплены сотни теплиц. Местным жителям рассылали на телефоны предупреждения: "Не выходите из домов", "Не выходите на улицу".
Мэр Кумлуджи Мустафа Келеоглу заявил, что администрацию привели в состояние высокой готовности, но, несмотря на все усилия, справиться со стихией не удалось.
"Такого бедствия в районе не было уже 50 лет, паводковые воды разрушили мосты, поэтому техника не могла работать. Дождевая вода вызвала наводнения, повредив первые этажи и автомобили", — сказал он.
Мэр призвал жителей соблюдать осторожность, чтобы избежать жертв.
Район Кумлуджа расположен на побережье Средиземного моря примерно в 90 километрах западнее города Анталья.
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