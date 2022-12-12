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В Анталье произошло крупнейшее за 50 лет наводнение

В Анталье произошло крупнейшее за 50 лет наводнение - РИА Новости, 12.12.2022

В Анталье произошло крупнейшее за 50 лет наводнение

Мощный ливень, обрушившийся на турецкую курортную провинцию Анталья минувшей ночью, привел к крупнейшему наводнению, пишет местная газета Star. РИА Новости, 12.12.2022

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АНКАРА, 12 дек — РИА Новости. Мощный ливень, обрушившийся на турецкую курортную провинцию Анталья минувшей ночью, привел к крупнейшему наводнению, пишет местная газета Star."В районе Кумлуджа в Анталье ливень и гроза, продолжавшиеся с вечера, усилились после полуночи. <…> После ливня, который прошел в районах Салур, Сарыкасу и Ортакёй, ручей Гавур, протекающий через районный центр, вышел из берегов", — говорится в сообщении.Улицы и проспекты превратились в реки, припаркованные автомобили снесло паводком. В районе, который известен тепличным хозяйством, затоплены сотни теплиц. Местным жителям рассылали на телефоны предупреждения: "Не выходите из домов", "Не выходите на улицу".Мэр Кумлуджи Мустафа Келеоглу заявил, что администрацию привели в состояние высокой готовности, но, несмотря на все усилия, справиться со стихией не удалось. "Такого бедствия в районе не было уже 50 лет, паводковые воды разрушили мосты, поэтому техника не могла работать. Дождевая вода вызвала наводнения, повредив первые этажи и автомобили", — сказал он.Мэр призвал жителей соблюдать осторожность, чтобы избежать жертв.Район Кумлуджа расположен на побережье Средиземного моря примерно в 90 километрах западнее города Анталья.

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Лана Баева

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