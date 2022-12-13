Рейтинг@Mail.ru
Догузова вошла в состав экспертного совета при правительстве - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221213/doguzova-1838327859.html
Догузова вошла в состав экспертного совета при правительстве
Догузова вошла в состав экспертного совета при правительстве - РИА Новости, 13.12.2022
Догузова вошла в состав экспертного совета при правительстве
Экс-глава Ростуризма Зарина Догузова стала советником при ректорате МГИМО и включена в состав экспертного совета при правительстве РФ, сообщается на сайте... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:06
2022-12-13T14:14
зарина догузова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
россия
мгимо
правительство рф
политика
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814735978_0:206:2909:1842_1920x0_80_0_0_546ccf1d17f960eb880aa2728024f710.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Экс-глава Ростуризма Зарина Догузова стала советником при ректорате МГИМО и включена в состав экспертного совета при правительстве РФ, сообщается на сайте кабмина.Догузова была освобождена от должности руководителя Ростуризма в связи с упразднением этого федерального агентства. В ноябре пресс-служба правительства сообщила, что ей предложено войти в экспертный совет, представитель Догузовой сообщил, что она согласилась.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении состава экспертного совета. Включенная в совет Догузова указана в документе как советник при ректорате МГИМО. Помимо нее в экспертный совет при правительстве РФ вошли глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылёв, заместитель руководителя Аналитического центра при правительстве Анастасия Пермякова.Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его полномочий Минэкономразвития. Мишустин 12 декабря подписал распоряжение об окончательном упразднении Ростуризма до 15 марта 2023 года. Временным куратором туристической отрасли в Минэкономразвития назначен заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.
https://ria.ru/20221122/doguzova-1833290065.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814735978_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_6e52ef233dfd54eafa08d31c236a2cf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия, мгимо, правительство рф, политика, новости - туризм
Зарина Догузова, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Россия, МГИМО, Правительство РФ, Политика, Туризм, Новости - Туризм
14:06 13.12.2022 (обновлено: 14:14 13.12.2022)
 
Догузова вошла в состав экспертного совета при правительстве

Экс-глава Ростуризма Догузова вошла в состав экспертного совета при правительстве

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗарина Догузова
Зарина Догузова - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Зарина Догузова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Экс-глава Ростуризма Зарина Догузова стала советником при ректорате МГИМО и включена в состав экспертного совета при правительстве РФ, сообщается на сайте кабмина.
Догузова была освобождена от должности руководителя Ростуризма в связи с упразднением этого федерального агентства. В ноябре пресс-служба правительства сообщила, что ей предложено войти в экспертный совет, представитель Догузовой сообщил, что она согласилась.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении состава экспертного совета. Включенная в совет Догузова указана в документе как советник при ректорате МГИМО. Помимо нее в экспертный совет при правительстве РФ вошли глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылёв, заместитель руководителя Аналитического центра при правительстве Анастасия Пермякова.
Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его полномочий Минэкономразвития. Мишустин 12 декабря подписал распоряжение об окончательном упразднении Ростуризма до 15 марта 2023 года. Временным куратором туристической отрасли в Минэкономразвития назначен заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.
Глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече министров туризма стран G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 11:31
Биография Зарины Догузовой
 
ТуризмЗарина ДогузоваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)РоссияМГИМОПравительство РФПолитикаНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала