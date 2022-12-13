https://ria.ru/20221213/doguzova-1838327859.html

Догузова вошла в состав экспертного совета при правительстве

Догузова вошла в состав экспертного совета при правительстве - РИА Новости, 13.12.2022

Догузова вошла в состав экспертного совета при правительстве

Экс-глава Ростуризма Зарина Догузова стала советником при ректорате МГИМО и включена в состав экспертного совета при правительстве РФ, сообщается на сайте... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:06

2022-12-13T14:06

2022-12-13T14:14

зарина догузова

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

россия

мгимо

правительство рф

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новости - туризм

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Экс-глава Ростуризма Зарина Догузова стала советником при ректорате МГИМО и включена в состав экспертного совета при правительстве РФ, сообщается на сайте кабмина.Догузова была освобождена от должности руководителя Ростуризма в связи с упразднением этого федерального агентства. В ноябре пресс-служба правительства сообщила, что ей предложено войти в экспертный совет, представитель Догузовой сообщил, что она согласилась.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении состава экспертного совета. Включенная в совет Догузова указана в документе как советник при ректорате МГИМО. Помимо нее в экспертный совет при правительстве РФ вошли глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылёв, заместитель руководителя Аналитического центра при правительстве Анастасия Пермякова.Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его полномочий Минэкономразвития. Мишустин 12 декабря подписал распоряжение об окончательном упразднении Ростуризма до 15 марта 2023 года. Временным куратором туристической отрасли в Минэкономразвития назначен заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

https://ria.ru/20221122/doguzova-1833290065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия, мгимо, правительство рф, политика, новости - туризм