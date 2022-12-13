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Авиакомпания "Россия" запускает регулярные рейсы из Петербурга в Дубай

Авиакомпания "Россия" запускает регулярные рейсы из Петербурга в Дубай - РИА Новости, 13.12.2022

Авиакомпания "Россия" запускает регулярные рейсы из Петербурга в Дубай

Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" с 28 декабря запустит регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Дубай, сообщает головной перевозчик. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T16:33

2022-12-13T16:33

2022-12-13T16:33

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" с 28 декабря запустит регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Дубай, сообщает головной перевозчик."Открываем регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Дубай с 28 декабря. Полеты будет выполнять авиакомпания "Россия", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Аэрофлота".Как уточняется, рейсы планируются четыре раза в неделю (среда, пятница, суббота, воскресенье) по расписанию: SU6909 Санкт-Петербург – Дубай (аэропорт "Аль-Мактум") - вылет в 08.10, прилет в 15.30 и SU6910 Дубай (аэропорт "Аль-Мактум") – Санкт-Петербург - вылет в 16.30, прилет в 22.05 (по местному времени).Аэрофлот - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Группа "Аэрофлот" - безусловный лидер российской гражданской авиации, общая доля на российском рынке в 2021 году - 39,1%. В 2021 году Аэрофлот перевёз 21,4 миллиона человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" - 45,8 миллиона.Аэрофлот — одна из старейших авиакомпаний мира. Компания работает 99 лет и является одним из наиболее узнаваемых российских брендов.Аэрофлот вносит масштабный вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупнейшим заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолётов. К 2030 году Группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.

https://ria.ru/20221207/aeroflot-1836877183.html

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Артем Смирнов

новости компаний - экономика, дубай, санкт-петербург, аэрофлот, маршруты - туризм