https://ria.ru/20221214/venesuela-1838543706.html
Венесуэла смягчает правила въезда для туристов
Венесуэла смягчает правила въезда для туристов - РИА Новости, 14.12.2022
Венесуэла смягчает правила въезда для туристов
Венесуэла упрощает правила въезда в страну: с 31 декабря туристам больше не нужно будет сдавать ПЦР-тест по прибытии, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:14
2022-12-14T15:14
2022-12-14T16:14
туризм
новости - туризм
венесуэла
ассоциация туроператоров россии (атор)
коронавирус covid-19
сертификат о вакцинации
пцр-тест
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755340998_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_d471649fa024947d59bac25117401323.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Венесуэла упрощает правила въезда в страну: с 31 декабря туристам больше не нужно будет сдавать ПЦР-тест по прибытии, сообщает АТОР.Остальные требования пока останутся прежними. Понадобится сертификат о вакцинации ("Спутник V" признан) либо отрицательный ПЦР не старше 72 часов. Правило не распространяется на детей до пяти лет.До вступления послабления в силу пассажирам по-прежнему придется делать тест в аэропорту по прилете за свой счет. Процедура стоит 60 долларов: сумма автоматически включается в авиабилет.По мнению представителей отрасли, смягчение правил въезда простимулирует спрос на направление в начале следующего года. Кроме того, в январе ожидается заметное снижение цен на пакетные туры: отправиться в двухнедельное путешествие на остров Маргарита можно будет за 154 тысячи рублей за двоих.
https://ria.ru/20221213/gonkong-1838261286.html
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755340998_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_de03675591d4776e124bd30282097428.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, венесуэла, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19, сертификат о вакцинации, пцр-тест, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Венесуэла, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Коронавирус COVID-19, Сертификат о вакцинации, ПЦР-тест, Туризм, туристы
15:14 14.12.2022 (обновлено: 16:14 14.12.2022)
Венесуэла смягчает правила въезда для туристов
Венесуэла отменит ПЦР-тесты по прилете с 31 декабря