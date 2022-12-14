https://ria.ru/20221214/venesuela-1838543706.html

Венесуэла смягчает правила въезда для туристов

Венесуэла смягчает правила въезда для туристов - РИА Новости, 14.12.2022

Венесуэла смягчает правила въезда для туристов

Венесуэла упрощает правила въезда в страну: с 31 декабря туристам больше не нужно будет сдавать ПЦР-тест по прибытии, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T15:14

2022-12-14T15:14

2022-12-14T16:14

туризм

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венесуэла

ассоциация туроператоров россии (атор)

коронавирус covid-19

сертификат о вакцинации

пцр-тест

туризм

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Венесуэла упрощает правила въезда в страну: с 31 декабря туристам больше не нужно будет сдавать ПЦР-тест по прибытии, сообщает АТОР.Остальные требования пока останутся прежними. Понадобится сертификат о вакцинации ("Спутник V" признан) либо отрицательный ПЦР не старше 72 часов. Правило не распространяется на детей до пяти лет.До вступления послабления в силу пассажирам по-прежнему придется делать тест в аэропорту по прилете за свой счет. Процедура стоит 60 долларов: сумма автоматически включается в авиабилет.По мнению представителей отрасли, смягчение правил въезда простимулирует спрос на направление в начале следующего года. Кроме того, в январе ожидается заметное снижение цен на пакетные туры: отправиться в двухнедельное путешествие на остров Маргарита можно будет за 154 тысячи рублей за двоих.

https://ria.ru/20221213/gonkong-1838261286.html

венесуэла

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, венесуэла, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19, сертификат о вакцинации, пцр-тест, туризм, туристы