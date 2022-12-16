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В Берлине из-за лопнувшего огромного аквариума погибли полторы тысячи рыб - РИА Новости, 16.12.2022
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Туризм
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В Берлине из-за лопнувшего огромного аквариума погибли полторы тысячи рыб
В Берлине из-за лопнувшего огромного аквариума погибли полторы тысячи рыб - РИА Новости, 16.12.2022
В Берлине из-за лопнувшего огромного аквариума погибли полторы тысячи рыб
В Берлине погибли полторы тысячи редких рыб из-за лопнувшего аквариума, сообщил представитель столичной пожарной службы. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T14:33
2022-12-16T15:27
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БЕРЛИН, 16 дек — РИА Новости. В Берлине погибли полторы тысячи редких рыб из-за лопнувшего аквариума, сообщил представитель столичной пожарной службы. "Стекло резко лопнуло, и не было никакой возможности спасти 1,5 тысячи морских обитателей", — сообщил пресс-секретарь столичной пожарной команды Адриан Вентцель в эфире телеканала Welt. Кроме того, два человека получили легкие ранения. Вода из аквариума хлынула на улицу, разбив окна и витрины отеля. В аквариуме жили рыбы 97 различных видов, в том числе редкие. По словам Вентцеля, потребовалась эвакуация 350 гостей отеля, в котором расположен аквариум. На месте находятся сотрудники экстренных служб, в том числе пожарные, полиция и спасатели. Сейчас близлежащие к отелю улицы перекрыты. Работа экстренных служб будет продолжаться еще несколько часов. Причину произошедшего предстоит выяснить. Аквариум в отеле Dom Aquaree — одна из известных достопримечательностей Берлина, его высота составляет 16 метров, диаметр — 11,5 метра. Он вмещал в себя один миллион литров воды, общий вес конструкции — две тысячи тонн.
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14:33 16.12.2022 (обновлено: 15:27 16.12.2022)
 
В Берлине из-за лопнувшего огромного аквариума погибли полторы тысячи рыб

В берлинском отеле погибли около 1500 рыб из лопнувшего аквариума, два человека ранены

© AP Photo / Markus SchreiberПожарный возле отеля в Берлине, в котором лопнул аквариум
Пожарный возле отеля в Берлине, в котором лопнул аквариум - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Пожарный возле отеля в Берлине, в котором лопнул аквариум
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 16 дек — РИА Новости. В Берлине погибли полторы тысячи редких рыб из-за лопнувшего аквариума, сообщил представитель столичной пожарной службы.
"Стекло резко лопнуло, и не было никакой возможности спасти 1,5 тысячи морских обитателей", — сообщил пресс-секретарь столичной пожарной команды Адриан Вентцель в эфире телеканала Welt.
Кроме того, два человека получили легкие ранения. Вода из аквариума хлынула на улицу, разбив окна и витрины отеля. В аквариуме жили рыбы 97 различных видов, в том числе редкие.
По словам Вентцеля, потребовалась эвакуация 350 гостей отеля, в котором расположен аквариум. На месте находятся сотрудники экстренных служб, в том числе пожарные, полиция и спасатели.
Сейчас близлежащие к отелю улицы перекрыты. Работа экстренных служб будет продолжаться еще несколько часов. Причину произошедшего предстоит выяснить.
Аквариум в отеле Dom Aquaree — одна из известных достопримечательностей Берлина, его высота составляет 16 метров, диаметр — 11,5 метра. Он вмещал в себя один миллион литров воды, общий вес конструкции — две тысячи тонн.
Спасатели работают в берлинском отеле, где разбился цилиндрический аквариум - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
13:23Туризм
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