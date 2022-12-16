https://ria.ru/20221216/samolety-1839005830.html

В Египет через Сирию: что происходит с рейсами из России на морские курорты

В Египет через Сирию: что происходит с рейсами из России на морские курорты - РИА Новости, 16.12.2022

В Египет через Сирию: что происходит с рейсами из России на морские курорты

Более тысячи россиян вчера только в аэропорту Внуково узнали, что их рейсы в Египет отложены. Сначала iFly объявила задержку примерно на восемь часов. Потом на... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T08:00

2022-12-16T08:00

2022-12-16T20:38

туризм

туризм

международная организация гражданской авиации

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

европейская юридическая служба

сирия

россия

египет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838983336_0:232:3085:1967_1920x0_80_0_0_f95d1ad33fbd74d287c1acb555c6347a.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Более тысячи россиян вчера только в аэропорту Внуково узнали, что их рейсы в Египет отложены. Сначала iFly объявила задержку примерно на восемь часов. Потом на 12-20 часов, а в итоге отменили. Росавиация предложила перевозчику отправить пассажиров на отдых с помощью других авиакомпаний. Такие проблемы последнее время возникают регулярно. Для российских самолетов закрывают небо — из-за двойной регистрации, страховок. О том, на что имеют право путешественники, почему воздушного пространства становится все меньше, какой выход есть из этой ситуации, — в материале РИА Новости.Рейсы без права вылетаСегодняшние рейсы IFly в Хургаду и Шарм-эш-Шейх также отменены или задержаны. "Успели домой сгонять, вернулись в аэропорт и поели, поспали в машине", — описывает вчерашние злоключения туристка Олеся."Никто ни о чем не предупреждал, — говорит РИА Новости турист Николай Глушонок. — Да и потом вся информация — с электронного табло".Предоставили талоны на питание, воду. Желающих заселили в гостиницу.Те, чей отдых в Египте должен был вчера завершиться, до сих пор там.Целый день iFly ожидала разрешения от Росавиации, поддерживала связь с Минтрансом. По словам перевозчика, прорабатывали несколько маршрутов. В том числе, как следует из данных Росавиации, через Сирию, которая считается опасной для полетов.Разрешения не дали. Росавиация направила в iFly телеграмму с рекомендацией обратиться к помощи других перевозчиков."С целью организации указанных выше полетов проводятся процедуры межведомственного согласования возможного безопасного использования пространства Сирии российскими гражданскими воздушными судами", — добавили в ведомстве.(Не)ожиданный запретТакже там пояснили, что авиакомпании iFly заранее было необходимо, во-первых, "осуществить выбор наиболее безопасных (альтернативных) маршрутов и режимов полетов, гарантирующих надежное выполнение международных воздушных перевозок". Во-вторых — принять меры к тому, чтобы никакие полеты не выполнялись без оценок факторов риска и надлежащих действий по их уменьшению.Теоретически время было. В субботу, 10 декабря, iFly получила от авиационных властей Иордании запрос на страховой сертификат, выпущенный в Лондоне. До 14 декабря можно было летать по-прежнему, но вчера небо закрылось.Небо над Турцией, Саудовской Аравией закрыто для самолетов с двойной регистрацией. Кроме того, по словам эксперта, близкого к авиаотрасли, есть определенные ограничения в воздушном пространстве Ирана и Ирака. "Иран при вылете из Шарм-эш-Шейха не пускает самолеты транзитом. Поэтому авиакомпании везут туристов в Египет одной дорогой, а обратно делают крюк", — пояснил он.Долгий облет, высокие цены"Туроператоры и авиакомпании учитывают правила той или иной страны и корректируют свои программы. Есть варианты облета, например, Саудовской Аравии, Иордании. Есть варианты полетов в Египет с технической посадкой в Турции на рейсах иностранных авиакомпаний. Или с пролетом над территорией этого государства российскими перевозчиками, имеющими самолеты с единственной регистрацией", —прокомментировали ситуацию в Российском союзе туриндустрии.По словам экспертов, пока это не сказывается на стоимости путевок и билетов. Но в перспективе, если возникнет необходимость долгого облета Иордании (не через Турцию — это быстро), цены повысятся. Так, например, через Иран — над Оманским и Аденским заливами и Красным морем — лететь примерно 11 часов.Топливная составляющая в билете — 30-35 процентов, но за этот год авиакеросин в России уже подорожал на 45 процентов.Туроператоры ищут способы решения проблемы. По информации Profi.Travel, PEGAS Touristik пересаживает клиентов с Nordwind на "Аэрофлот" и египетскую AlMasria Universal. Часть отправят на самолетах Southwind с технической посадкой в Анталье. Но тех рейсов в Египет, что остались на рынке, на всех может не хватить.Полет над Сирией не радует"Дозвониться невозможно никуда, — отмечает Николай Глушонок. — И перспектива полета над Сирией совсем не радует, если честно".Потом, по его словам, туроператор переслал им сообщение Росавиации. "Мы же из Белоруссии. Авиакомпания молчит, сидим в гостинице", — добавил он.Аннулировать тур без потерь, если новые условия (например, стыковочный 11-часовой рейс или полет над Сирией) не устраивают, тоже не получится.Ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин указывает: клиент имеет право на возврат оплаты, а туроператор — на удержание денежных средств за фактически понесенные расходы. В случае признания судом ситуации форс-мажором исполнителя услуг могут освободить от возмещения убытков. Но только при условии, что туроператор или авиакомпания докажут, что приняли все разумные меры для уменьшения ущерба потребителю.Не в рамках недружественных действий"Третьи страны создают препятствия российским авиакомпаниям либо по политическим причинам, либо по экономическим. Вытеснение конкурентов из того или иного сегмента дает преференции", — объясняет РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.Он напоминает, что в сентябре Международная организация гражданской авиации (ICAO) отметила Россию "красным флажком" из-за "двойной регистрации" самолетов. "Это позволило авиационным властям третьих стран принимать запретительные меры", — уточняет эксперт.По его словам, ответные меры России могут болезненно ударить по интересам государств, которые ведут себя в этой ситуации не вполне корректно."Дебермудизация" и высокая адаптивностьЕще в июне Минтранс сообщал, что российские авиакомпании направили бермудским авиавластям уведомления о необходимости дерегистрации воздушных судов. Затягивание этого процесса, отмечает представитель министерства, нарушает Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации.Самолетов с двойной регистрацией все меньше, отмечают эксперты. По данным на 1 декабря, информировал "КоммерсантЪ", "дебермудизацию" прошли более 200 воздушных судов иностранного производства. Они, как и 150 SSJ, могут летать за границу — в том числе над Турцией.Скажем, те, кто специализировался исключительно на чартерах, стали развивать регулярные перевозки внутри страны. Правда, радикально увеличить авиапарк с российской регистрацией можно лишь одним способом: наладить массовое производство отечественных лайнеров.

https://ria.ru/20221215/egipet-1838873078.html

https://ria.ru/20221215/ifly-1838999054.html

https://ria.ru/20221109/egipet-1829926415.html

https://ria.ru/20221212/laos-1838200948.html

https://ria.ru/20221026/rostaviatsiya-1826864611.html

https://ria.ru/20221215/egipet-1838789155.html

сирия

россия

египет

хургада

шарм-эш-шейх

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, международная организация гражданской авиации, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), европейская юридическая служба, сирия, россия, египет, туристы, внуково (аэропорт), ifly, хургада, шарм-эш-шейх, отдых на море, российский союз туриндустрии (рст), актуальное - туризм