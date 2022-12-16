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В Египет через Сирию: что происходит с рейсами из России на морские курорты - РИА Новости, 16.12.2022
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Туризм
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В Египет через Сирию: что происходит с рейсами из России на морские курорты
В Египет через Сирию: что происходит с рейсами из России на морские курорты - РИА Новости, 16.12.2022
В Египет через Сирию: что происходит с рейсами из России на морские курорты
Более тысячи россиян вчера только в аэропорту Внуково узнали, что их рейсы в Египет отложены. Сначала iFly объявила задержку примерно на восемь часов. Потом на... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T08:00
2022-12-16T20:38
туризм
туризм
международная организация гражданской авиации
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
европейская юридическая служба
сирия
россия
египет
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Более тысячи россиян вчера только в аэропорту Внуково узнали, что их рейсы в Египет отложены. Сначала iFly объявила задержку примерно на восемь часов. Потом на 12-20 часов, а в итоге отменили. Росавиация предложила перевозчику отправить пассажиров на отдых с помощью других авиакомпаний. Такие проблемы последнее время возникают регулярно. Для российских самолетов закрывают небо — из-за двойной регистрации, страховок. О том, на что имеют право путешественники, почему воздушного пространства становится все меньше, какой выход есть из этой ситуации, — в материале РИА Новости.Рейсы без права вылетаСегодняшние рейсы IFly в Хургаду и Шарм-эш-Шейх также отменены или задержаны. "Успели домой сгонять, вернулись в аэропорт и поели, поспали в машине", — описывает вчерашние злоключения туристка Олеся."Никто ни о чем не предупреждал, — говорит РИА Новости турист Николай Глушонок. — Да и потом вся информация — с электронного табло".Предоставили талоны на питание, воду. Желающих заселили в гостиницу.Те, чей отдых в Египте должен был вчера завершиться, до сих пор там.Целый день iFly ожидала разрешения от Росавиации, поддерживала связь с Минтрансом. По словам перевозчика, прорабатывали несколько маршрутов. В том числе, как следует из данных Росавиации, через Сирию, которая считается опасной для полетов.Разрешения не дали. Росавиация направила в iFly телеграмму с рекомендацией обратиться к помощи других перевозчиков."С целью организации указанных выше полетов проводятся процедуры межведомственного согласования возможного безопасного использования пространства Сирии российскими гражданскими воздушными судами", — добавили в ведомстве.(Не)ожиданный запретТакже там пояснили, что авиакомпании iFly заранее было необходимо, во-первых, "осуществить выбор наиболее безопасных (альтернативных) маршрутов и режимов полетов, гарантирующих надежное выполнение международных воздушных перевозок". Во-вторых — принять меры к тому, чтобы никакие полеты не выполнялись без оценок факторов риска и надлежащих действий по их уменьшению.Теоретически время было. В субботу, 10 декабря, iFly получила от авиационных властей Иордании запрос на страховой сертификат, выпущенный в Лондоне. До 14 декабря можно было летать по-прежнему, но вчера небо закрылось.Небо над Турцией, Саудовской Аравией закрыто для самолетов с двойной регистрацией. Кроме того, по словам эксперта, близкого к авиаотрасли, есть определенные ограничения в воздушном пространстве Ирана и Ирака. "Иран при вылете из Шарм-эш-Шейха не пускает самолеты транзитом. Поэтому авиакомпании везут туристов в Египет одной дорогой, а обратно делают крюк", — пояснил он.Долгий облет, высокие цены"Туроператоры и авиакомпании учитывают правила той или иной страны и корректируют свои программы. Есть варианты облета, например, Саудовской Аравии, Иордании. Есть варианты полетов в Египет с технической посадкой в Турции на рейсах иностранных авиакомпаний. Или с пролетом над территорией этого государства российскими перевозчиками, имеющими самолеты с единственной регистрацией", —прокомментировали ситуацию в Российском союзе туриндустрии.По словам экспертов, пока это не сказывается на стоимости путевок и билетов. Но в перспективе, если возникнет необходимость долгого облета Иордании (не через Турцию — это быстро), цены повысятся. Так, например, через Иран — над Оманским и Аденским заливами и Красным морем — лететь примерно 11 часов.Топливная составляющая в билете — 30-35 процентов, но за этот год авиакеросин в России уже подорожал на 45 процентов.Туроператоры ищут способы решения проблемы. По информации Profi.Travel, PEGAS Touristik пересаживает клиентов с Nordwind на "Аэрофлот" и египетскую AlMasria Universal. Часть отправят на самолетах Southwind с технической посадкой в Анталье. Но тех рейсов в Египет, что остались на рынке, на всех может не хватить.Полет над Сирией не радует"Дозвониться невозможно никуда, — отмечает Николай Глушонок. — И перспектива полета над Сирией совсем не радует, если честно".Потом, по его словам, туроператор переслал им сообщение Росавиации. "Мы же из Белоруссии. Авиакомпания молчит, сидим в гостинице", — добавил он.Аннулировать тур без потерь, если новые условия (например, стыковочный 11-часовой рейс или полет над Сирией) не устраивают, тоже не получится.Ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин указывает: клиент имеет право на возврат оплаты, а туроператор — на удержание денежных средств за фактически понесенные расходы. В случае признания судом ситуации форс-мажором исполнителя услуг могут освободить от возмещения убытков. Но только при условии, что туроператор или авиакомпания докажут, что приняли все разумные меры для уменьшения ущерба потребителю.Не в рамках недружественных действий"Третьи страны создают препятствия российским авиакомпаниям либо по политическим причинам, либо по экономическим. Вытеснение конкурентов из того или иного сегмента дает преференции", — объясняет РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.Он напоминает, что в сентябре Международная организация гражданской авиации (ICAO) отметила Россию "красным флажком" из-за "двойной регистрации" самолетов. "Это позволило авиационным властям третьих стран принимать запретительные меры", — уточняет эксперт.По его словам, ответные меры России могут болезненно ударить по интересам государств, которые ведут себя в этой ситуации не вполне корректно."Дебермудизация" и высокая адаптивностьЕще в июне Минтранс сообщал, что российские авиакомпании направили бермудским авиавластям уведомления о необходимости дерегистрации воздушных судов. Затягивание этого процесса, отмечает представитель министерства, нарушает Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации.Самолетов с двойной регистрацией все меньше, отмечают эксперты. По данным на 1 декабря, информировал "КоммерсантЪ", "дебермудизацию" прошли более 200 воздушных судов иностранного производства. Они, как и 150 SSJ, могут летать за границу — в том числе над Турцией.Скажем, те, кто специализировался исключительно на чартерах, стали развивать регулярные перевозки внутри страны. Правда, радикально увеличить авиапарк с российской регистрацией можно лишь одним способом: наладить массовое производство отечественных лайнеров.
https://ria.ru/20221215/egipet-1838873078.html
https://ria.ru/20221215/ifly-1838999054.html
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туризм, международная организация гражданской авиации, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), европейская юридическая служба, сирия, россия, египет, туристы, внуково (аэропорт), ifly, хургада, шарм-эш-шейх, отдых на море, российский союз туриндустрии (рст), актуальное - туризм
Туризм, Туризм, Международная организация гражданской авиации, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Европейская Юридическая Служба, Сирия, Россия, Египет, туристы, Внуково (аэропорт), iFly, Хургада, Шарм-эш-Шейх, Отдых на море, Российский союз туриндустрии (РСТ), Актуальное - Туризм
08:00 16.12.2022 (обновлено: 20:38 16.12.2022)
 

В Египет через Сирию: что происходит с рейсами из России на морские курорты

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПассажиры у табло вылетов в аэропорту Внуково в Москве
Пассажиры у табло вылетов в аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Более тысячи россиян вчера только в аэропорту Внуково узнали, что их рейсы в Египет отложены. Сначала iFly объявила задержку примерно на восемь часов. Потом на 12-20 часов, а в итоге отменили. Росавиация предложила перевозчику отправить пассажиров на отдых с помощью других авиакомпаний. Такие проблемы последнее время возникают регулярно. Для российских самолетов закрывают небо — из-за двойной регистрации, страховок. О том, на что имеют право путешественники, почему воздушного пространства становится все меньше, какой выход есть из этой ситуации, — в материале РИА Новости.

Рейсы без права вылета

Сегодняшние рейсы IFly в Хургаду и Шарм-эш-Шейх также отменены или задержаны. "Успели домой сгонять, вернулись в аэропорт и поели, поспали в машине", — описывает вчерашние злоключения туристка Олеся.
"Никто ни о чем не предупреждал, — говорит РИА Новости турист Николай Глушонок. — Да и потом вся информация — с электронного табло".
Предоставили талоны на питание, воду. Желающих заселили в гостиницу.
Те, чей отдых в Египте должен был вчера завершиться, до сих пор там.
Целый день iFly ожидала разрешения от Росавиации, поддерживала связь с Минтрансом. По словам перевозчика, прорабатывали несколько маршрутов. В том числе, как следует из данных Росавиации, через Сирию, которая считается опасной для полетов.
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Разрешения не дали. Росавиация направила в iFly телеграмму с рекомендацией обратиться к помощи других перевозчиков.
"С целью организации указанных выше полетов проводятся процедуры межведомственного согласования возможного безопасного использования пространства Сирии российскими гражданскими воздушными судами", — добавили в ведомстве.
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(Не)ожиданный запрет

Также там пояснили, что авиакомпании iFly заранее было необходимо, во-первых, "осуществить выбор наиболее безопасных (альтернативных) маршрутов и режимов полетов, гарантирующих надежное выполнение международных воздушных перевозок". Во-вторых — принять меры к тому, чтобы никакие полеты не выполнялись без оценок факторов риска и надлежащих действий по их уменьшению.
Теоретически время было. В субботу, 10 декабря, iFly получила от авиационных властей Иордании запрос на страховой сертификат, выпущенный в Лондоне. До 14 декабря можно было летать по-прежнему, но вчера небо закрылось.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкAirbus A330-300 авиакомпании iFly Airlines
Airbus A330-300 авиакомпании iFly Airlines - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Airbus A330-300 авиакомпании iFly Airlines

"Такую страховку не оформить из-за санкций, — сообщили РИА Новости в iFly. — У нас есть отечественный сертификат, покрывающий все риски, в том числе гражданской ответственности перед третьими лицами. Раньше Иордании этого хватало".

Небо над Турцией, Саудовской Аравией закрыто для самолетов с двойной регистрацией. Кроме того, по словам эксперта, близкого к авиаотрасли, есть определенные ограничения в воздушном пространстве Ирана и Ирака. "Иран при вылете из Шарм-эш-Шейха не пускает самолеты транзитом. Поэтому авиакомпании везут туристов в Египет одной дорогой, а обратно делают крюк", — пояснил он.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкИнформационное табло в аэропорту Внуково в Москве
Информационное табло в аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Информационное табло в аэропорту Внуково в Москве

Долгий облет, высокие цены

"Туроператоры и авиакомпании учитывают правила той или иной страны и корректируют свои программы. Есть варианты облета, например, Саудовской Аравии, Иордании. Есть варианты полетов в Египет с технической посадкой в Турции на рейсах иностранных авиакомпаний. Или с пролетом над территорией этого государства российскими перевозчиками, имеющими самолеты с единственной регистрацией", —прокомментировали ситуацию в Российском союзе туриндустрии.
По словам экспертов, пока это не сказывается на стоимости путевок и билетов. Но в перспективе, если возникнет необходимость долгого облета Иордании (не через Турцию — это быстро), цены повысятся. Так, например, через Иран — над Оманским и Аденским заливами и Красным морем — лететь примерно 11 часов.
© Depositphotos.com / aluha123Вид из самолета на Красное море
Вид из самолета на Красное море - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Depositphotos.com / aluha123
Вид из самолета на Красное море
Топливная составляющая в билете — 30-35 процентов, но за этот год авиакеросин в России уже подорожал на 45 процентов.
Туроператоры ищут способы решения проблемы. По информации Profi.Travel, PEGAS Touristik пересаживает клиентов с Nordwind на "Аэрофлот" и египетскую AlMasria Universal. Часть отправят на самолетах Southwind с технической посадкой в Анталье. Но тех рейсов в Египет, что остались на рынке, на всех может не хватить.
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Полет над Сирией не радует

"Дозвониться невозможно никуда, — отмечает Николай Глушонок. — И перспектива полета над Сирией совсем не радует, если честно".
Потом, по его словам, туроператор переслал им сообщение Росавиации. "Мы же из Белоруссии. Авиакомпания молчит, сидим в гостинице", — добавил он.

"Тур начинается с перелета, а не с момента заселения в отель, — подчеркивает адвокат Клуба защиты прав туристов Маргарита Еремеева. — Клиенты вправе требовать компенсации — соразмерного уменьшения стоимости путевки — в претензионном и судебном порядке. Полагаю, туроператоры, равно как и авиакомпании, будут им отказывать".

Аннулировать тур без потерь, если новые условия (например, стыковочный 11-часовой рейс или полет над Сирией) не устраивают, тоже не получится.
© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия
Ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин указывает: клиент имеет право на возврат оплаты, а туроператор — на удержание денежных средств за фактически понесенные расходы.
В случае признания судом ситуации форс-мажором исполнителя услуг могут освободить от возмещения убытков. Но только при условии, что туроператор или авиакомпания докажут, что приняли все разумные меры для уменьшения ущерба потребителю.

Не в рамках недружественных действий

"Третьи страны создают препятствия российским авиакомпаниям либо по политическим причинам, либо по экономическим. Вытеснение конкурентов из того или иного сегмента дает преференции", — объясняет РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
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Он напоминает, что в сентябре Международная организация гражданской авиации (ICAO) отметила Россию "красным флажком" из-за "двойной регистрации" самолетов. "Это позволило авиационным властям третьих стран принимать запретительные меры", — уточняет эксперт.
По его словам, ответные меры России могут болезненно ударить по интересам государств, которые ведут себя в этой ситуации не вполне корректно.
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"Дебермудизация" и высокая адаптивность

Еще в июне Минтранс сообщал, что российские авиакомпании направили бермудским авиавластям уведомления о необходимости дерегистрации воздушных судов. Затягивание этого процесса, отмечает представитель министерства, нарушает Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации.

"Проблема в том, что дерегистрировать самолет можно только по заявке собственников, владельцев лайнера, — говорит Олег Пантелеев. — Зарубежные лизинговые компании наверняка такие заявки не подадут. Иностранная "дочка" российского банка — другая история".

Самолетов с двойной регистрацией все меньше, отмечают эксперты. По данным на 1 декабря, информировал "КоммерсантЪ", "дебермудизацию" прошли более 200 воздушных судов иностранного производства. Они, как и 150 SSJ, могут летать за границу — в том числе над Турцией.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкСамолеты на стоянке в аэропорту Шереметьево
Самолеты на стоянке в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Самолеты на стоянке в аэропорту Шереметьево

"Российские авиакомпании в целом продемонстрировали очень высокую адаптивность в быстро меняющихся обстоятельствах", — считает Олег Пантелеев.

Скажем, те, кто специализировался исключительно на чартерах, стали развивать регулярные перевозки внутри страны.
Правда, радикально увеличить авиапарк с российской регистрацией можно лишь одним способом: наладить массовое производство отечественных лайнеров.
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