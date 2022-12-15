https://ria.ru/20221215/ifly-1838999054.html

Росавиация согласовывает маршрут полета iFly в Египет через Сирию

Росавиация согласовывает маршрут полета iFly в Египет через Сирию - РИА Новости, 15.12.2022

Росавиация согласовывает маршрут полета iFly в Египет через Сирию

Авиакомпания iFly планировала использовать небо Сирии для полетов в Египет, Росавиация проводит процедуры согласования, сообщает ведомство. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T19:32

2022-12-15T19:32

2022-12-15T19:42

туризм

сирия

египет

хургада

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Авиакомпания iFly планировала использовать небо Сирии для полетов в Египет, Росавиация проводит процедуры согласования, сообщает ведомство."В связи с длительными задержками 15 декабря 2022 года трех рейсов авиакомпании "Ай Флай" RSY707/708, RSY709/710, RSY711/712 по маршрутам Внуково – Хургада – Внуково и Внуково - Шарм-Эль-Шейх - Внуково сообщаем следующее. При осуществлении указанных рейсов авиакомпания планировала на маршруте использовать воздушное пространство Сирии – регион, потенциально опасный для полетов гражданских воздушных судов и где существует серьезный риск для безопасности международных полетов", - говорится в сообщении."С целью организации указанных выше полетов Росавиацией проводятся процедуры межведомственного согласования вопроса возможного безопасного использования воздушного пространства Сирии российскими гражданскими воздушными судами", - добавляет ведомство.Росавиация отмечает, что до начала полетов авиакомпании было необходимо: провести анализ рекомендаций по безопасности полетов над зонами военных конфликтов, выбрать наиболее безопасные маршрут и режим полета, принять меры, чтобы никакие полеты не начинались, пока не будут проведены оценки факторов риска и не будут приняты надлежащие действия по уменьшению рисков."Информацию о проведении предварительной работы, подтверждающей фактические меры по безопасному использованию воздушного пространства Сирии для полетов в Египет, оценке существующих рисков, а также перечень разработанных и проведенных мероприятий по снижению этих рисков, авиакомпания iFly в Росавиацию не направляла", - сообщает ведомство."Росавиация с целью недопущения нарушения прав пассажиров в связи с длительностью объявленных авиакомпанией задержек вылета рейсов в пункты Египта, связанных с решением авиакомпании использовать воздушное пространство Сирии, направила в авиакомпанию телеграмму, в которой рекомендовала iFly принять меры по перевозке пассажиров рейсами других авиакомпаний, выполняющих международные полеты в пункты Арабской Республики Египет", - говорится в сообщении.Также ведомство сообщает, что в соответствии со стандартами и рекомендованной практикой ИКАО основная задача государства в отношении безопасности международной гражданской авиации заключается в обеспечении защиты и безопасности пассажиров, экипажа, наземного персонала и общественности во всех вопросах, связанных с защитой от актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.

https://ria.ru/20221215/egipet-1838873078.html

https://ria.ru/20221211/prava-1837876564.html

https://ria.ru/20221212/egipet-1838043850.html

сирия

египет

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сирия, египет, хургада, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ifly, ай флай, туризм, новости - туризм