https://ria.ru/20221212/egipet-1838043850.html
Туристам из Екатеринбурга придется 12 часов ждать вылета в Египет
Туристам из Екатеринбурга придется 12 часов ждать вылета в Египет - РИА Новости, 12.12.2022
Туристам из Екатеринбурга придется 12 часов ждать вылета в Египет
Туристы из Екатеринбурга, которые должны были отправиться сегодня в 08:35 в Шарм-эш-Шейх прямым рейсом авиакомпании Nordwind, смогут вылететь только в 20:50 и с РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T13:58
2022-12-12T13:58
2022-12-12T13:58
туризм
туризм
новости - туризм
анна подгорная
египет
анталья (провинция)
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Туристы из Екатеринбурга, которые должны были отправиться сегодня в 08:35 в Шарм-эш-Шейх прямым рейсом авиакомпании Nordwind, смогут вылететь только в 20:50 и с промежуточной посадкой в Анталье, сообщает TourDom.ru.Из-за того, что Иордания запретила Nordwind использовать свое воздушное пространство, вылет отменили. Туроператор Pegas Touristik организовал отправление на лайнере турецкой Southwind Airlines с промежуточной посадкой в Анталье.Вылет из Кольцово должен был состояться сегодня в 14:00, однако его перенесли на 20:50. Отмена и задержка подтверждаются и данными онлайн-табло аэропорта. Теперь туристы попадут в отель на курорте намного позже – не днем 12-го, а утром 13 декабря.Юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская объяснила, смогут ли клиенты рассчитывать на компенсацию. "Туристский продукт – это комплекс услуг, оказываемых за общую цену. Соответственно, начало оказания первой услуги и есть начало туристского продукта. Если дата осталась той же, как в данном случае, то одностороннего изменения существенных условий договора со стороны туроператора нет", – уточнила эксперт.В такой ситуации туристы вправе отказаться от тура, но при возврате денег поставщик удержит фактически понесенные расходы. Если путешественники недополучат сутки проживания в отеле, они могут потребовать вернуть стоимость этой услуги. "На практике можно еще попробовать запросить у туроператора те или иные бонусы для туристов ввиду сложившейся ситуации", – посоветовала Чапиковская.Однако если вылет перенесут еще раз, и он состоится уже в другой день, это будет считаться существенным изменением условий договора со стороны компании в одностороннем порядке. "С точки зрения закона это недопустимо, и турист имеет право отказаться от договора и требовать возврата оплаченных средств", – рассказала эксперт. При этом, по ее словам, нужно понимать, что за такой возврат, в случае возникновения необходимости, придется побороться в претензионном или судебном порядке.Ранее АТОР сообщала, что вместо Nordwind для перевозки клиентов PEGAS Touristik в Египет будет работать авиакомпания Southwind Airlines. Туристы из городов, откуда сейчас летает турецкий перевозчик, отправятся в Анталью, а оттуда (с небольшой остановкой без выхода пассажиров) на курорты Египта. Это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Казань, Челябинск.Туристы из тех городов, откуда нет рейсов Southwind, будут добираться до Москвы на рейсах Nordwind, а оттуда со стыковкой через Анталью на курорты Египта.По словам гендиректора PEGAS Touristik Анны Подгорной, ситуация с возвратами, если туристу не подойдет новая схема перевозки, будет решаться в индивидуальном порядке.Другие авиакомпании о корректировки программ в Египет не сообщали.
https://ria.ru/20221212/kurorty-1837609117.html
https://ria.ru/20221205/kaliningrad-1836413230.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, анна подгорная, египет, анталья (провинция), екатеринбург, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, куда можно лететь, отдых на море, шарм-эш-шейх
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Анна Подгорная, Египет, Анталья (провинция), Екатеринбург, Ассоциация туроператоров России (АТОР), туристы, куда можно лететь, Отдых на море, Шарм-эш-Шейх
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости.
Туристы из Екатеринбурга, которые должны были отправиться сегодня в 08:35 в Шарм-эш-Шейх прямым рейсом авиакомпании Nordwind, смогут вылететь только в 20:50 и с промежуточной посадкой в Анталье, сообщает
TourDom.ru.
Из-за того, что Иордания запретила Nordwind использовать свое воздушное пространство, вылет отменили. Туроператор Pegas Touristik организовал отправление на лайнере турецкой Southwind Airlines с промежуточной посадкой в Анталье.
Вылет из Кольцово должен был состояться сегодня в 14:00, однако его перенесли на 20:50. Отмена и задержка подтверждаются и данными онлайн-табло аэропорта. Теперь туристы попадут в отель на курорте намного позже – не днем 12-го, а утром 13 декабря.
Юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская объяснила, смогут ли клиенты рассчитывать на компенсацию. "Туристский продукт – это комплекс услуг, оказываемых за общую цену. Соответственно, начало оказания первой услуги и есть начало туристского продукта. Если дата осталась той же, как в данном случае, то одностороннего изменения существенных условий договора со стороны туроператора нет", – уточнила эксперт.
В такой ситуации туристы вправе отказаться от тура, но при возврате денег поставщик удержит фактически понесенные расходы. Если путешественники недополучат сутки проживания в отеле, они могут потребовать вернуть стоимость этой услуги. "На практике можно еще попробовать запросить у туроператора те или иные бонусы для туристов ввиду сложившейся ситуации", – посоветовала Чапиковская.
Однако если вылет перенесут еще раз, и он состоится уже в другой день, это будет считаться существенным изменением условий договора со стороны компании в одностороннем порядке. "С точки зрения закона это недопустимо, и турист имеет право отказаться от договора и требовать возврата оплаченных средств", – рассказала эксперт. При этом, по ее словам, нужно понимать, что за такой возврат, в случае возникновения необходимости, придется побороться в претензионном или судебном порядке.
Ранее АТОР сообщала
, что вместо Nordwind для перевозки клиентов PEGAS Touristik в Египет будет работать авиакомпания Southwind Airlines. Туристы из городов, откуда сейчас летает турецкий перевозчик, отправятся в Анталью, а оттуда (с небольшой остановкой без выхода пассажиров) на курорты Египта. Это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Казань, Челябинск.
Туристы из тех городов, откуда нет рейсов Southwind, будут добираться до Москвы на рейсах Nordwind, а оттуда со стыковкой через Анталью на курорты Египта.
По словам гендиректора PEGAS Touristik Анны Подгорной, ситуация с возвратами, если туристу не подойдет новая схема перевозки, будет решаться в индивидуальном порядке.
Другие авиакомпании о корректировки программ в Египет не сообщали.