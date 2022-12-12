https://ria.ru/20221212/egipet-1838043850.html

Туристам из Екатеринбурга придется 12 часов ждать вылета в Египет

Туристам из Екатеринбурга придется 12 часов ждать вылета в Египет - РИА Новости, 12.12.2022

Туристам из Екатеринбурга придется 12 часов ждать вылета в Египет

Туристы из Екатеринбурга, которые должны были отправиться сегодня в 08:35 в Шарм-эш-Шейх прямым рейсом авиакомпании Nordwind, смогут вылететь только в 20:50 и с РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T13:58

2022-12-12T13:58

2022-12-12T13:58

туризм

туризм

новости - туризм

анна подгорная

египет

анталья (провинция)

екатеринбург

ассоциация туроператоров россии (атор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750341700_0:0:1213:682_1920x0_80_0_0_274bfc35d33492cbd6a8d1f24c5cb3a8.jpg

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Туристы из Екатеринбурга, которые должны были отправиться сегодня в 08:35 в Шарм-эш-Шейх прямым рейсом авиакомпании Nordwind, смогут вылететь только в 20:50 и с промежуточной посадкой в Анталье, сообщает TourDom.ru.Из-за того, что Иордания запретила Nordwind использовать свое воздушное пространство, вылет отменили. Туроператор Pegas Touristik организовал отправление на лайнере турецкой Southwind Airlines с промежуточной посадкой в Анталье.Вылет из Кольцово должен был состояться сегодня в 14:00, однако его перенесли на 20:50. Отмена и задержка подтверждаются и данными онлайн-табло аэропорта. Теперь туристы попадут в отель на курорте намного позже – не днем 12-го, а утром 13 декабря.Юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская объяснила, смогут ли клиенты рассчитывать на компенсацию. "Туристский продукт – это комплекс услуг, оказываемых за общую цену. Соответственно, начало оказания первой услуги и есть начало туристского продукта. Если дата осталась той же, как в данном случае, то одностороннего изменения существенных условий договора со стороны туроператора нет", – уточнила эксперт.В такой ситуации туристы вправе отказаться от тура, но при возврате денег поставщик удержит фактически понесенные расходы. Если путешественники недополучат сутки проживания в отеле, они могут потребовать вернуть стоимость этой услуги. "На практике можно еще попробовать запросить у туроператора те или иные бонусы для туристов ввиду сложившейся ситуации", – посоветовала Чапиковская.Однако если вылет перенесут еще раз, и он состоится уже в другой день, это будет считаться существенным изменением условий договора со стороны компании в одностороннем порядке. "С точки зрения закона это недопустимо, и турист имеет право отказаться от договора и требовать возврата оплаченных средств", – рассказала эксперт. При этом, по ее словам, нужно понимать, что за такой возврат, в случае возникновения необходимости, придется побороться в претензионном или судебном порядке.Ранее АТОР сообщала, что вместо Nordwind для перевозки клиентов PEGAS Touristik в Египет будет работать авиакомпания Southwind Airlines. Туристы из городов, откуда сейчас летает турецкий перевозчик, отправятся в Анталью, а оттуда (с небольшой остановкой без выхода пассажиров) на курорты Египта. Это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Казань, Челябинск.Туристы из тех городов, откуда нет рейсов Southwind, будут добираться до Москвы на рейсах Nordwind, а оттуда со стыковкой через Анталью на курорты Египта.По словам гендиректора PEGAS Touristik Анны Подгорной, ситуация с возвратами, если туристу не подойдет новая схема перевозки, будет решаться в индивидуальном порядке.Другие авиакомпании о корректировки программ в Египет не сообщали.

https://ria.ru/20221212/kurorty-1837609117.html

https://ria.ru/20221205/kaliningrad-1836413230.html

египет

анталья (провинция)

екатеринбург

шарм-эш-шейх

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, анна подгорная, египет, анталья (провинция), екатеринбург, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, куда можно лететь, отдых на море, шарм-эш-шейх