https://ria.ru/20221122/doguzova-1833299932.html

Экс-глава Ростуризма оценила свою работу и поделилась планами

Экс-глава Ростуризма оценила свою работу и поделилась планами - РИА Новости, 22.11.2022

Экс-глава Ростуризма оценила свою работу и поделилась планами

глава Ростуризма Зарина Догузова у себя в Телерам-канале рассказала о прежней деятельности и поделилась планами. РИА Новости, 22.11.2022

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2022-11-22T12:00

туризм

туризм

новости - туризм

зарина догузова

дмитрий чернышенко

максим решетников

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Экс-глава Ростуризма Зарина Догузова у себя в Телерам-канале рассказала о прежней деятельности и поделилась планами."Мой период работы в Ростуризме – это сложное, полное вызовов и нестандартных решений, яркое и динамичное время, с полным погружением в работу 24/7. Я всегда буду вспоминать его с любовью", – написала она.Догузова подчеркнула, что для нее было огромной честью "руководить отраслью туризма в нашей уникальной и многообразной стране"."За 3,5 года командой Ростуризма при поддержке Президента и Председателя Правительства было сделано невероятно много, – написала она. – Сегодня заложен фундамент развития отрасли и задан темп, есть комплекс из десятков мер поддержки бизнеса и туристов, которые реализуются впервые. Рассчитываю, что эта работа будет продолжена".По ее словам, очень важно, что туризм и гостеприимство признаны стратегической отраслью экономики и значимой частью общественной жизни."От всего сердца я хочу сказать спасибо всем, кто работает в отрасли, нашим коллегам в регионах, губернаторам – многое получилось благодаря нашему общему желанию воплощать новое, благодаря вам", – добавила она."Отдельное спасибо за совместную работу и бесценный опыт хочу сказать вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. И пожелать успехов Министерству экономического развития и его руководителю – Максиму Решетникову", – продолжила Догузова.Говоря о своих дальнейших планах, она отметила, что как и прежде, будет стараться быть максимально полезной своей стране.

https://ria.ru/20221102/minekonomrazvitiya-1828802789.html

https://ria.ru/20221122/rosturizm-1833282253.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, зарина догузова, дмитрий чернышенко, максим решетников, федеральное агентство по туризму (ростуризм)