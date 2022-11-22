https://ria.ru/20221122/doguzova-1833299932.html
Экс-глава Ростуризма оценила свою работу и поделилась планами
Экс-глава Ростуризма оценила свою работу и поделилась планами - РИА Новости, 22.11.2022
Экс-глава Ростуризма оценила свою работу и поделилась планами
глава Ростуризма Зарина Догузова у себя в Телерам-канале рассказала о прежней деятельности и поделилась планами. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:00
2022-11-22T12:00
2022-11-22T12:00
туризм
туризм
новости - туризм
зарина догузова
дмитрий чернышенко
максим решетников
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Экс-глава Ростуризма Зарина Догузова у себя в Телерам-канале рассказала о прежней деятельности и поделилась планами."Мой период работы в Ростуризме – это сложное, полное вызовов и нестандартных решений, яркое и динамичное время, с полным погружением в работу 24/7. Я всегда буду вспоминать его с любовью", – написала она.Догузова подчеркнула, что для нее было огромной честью "руководить отраслью туризма в нашей уникальной и многообразной стране"."За 3,5 года командой Ростуризма при поддержке Президента и Председателя Правительства было сделано невероятно много, – написала она. – Сегодня заложен фундамент развития отрасли и задан темп, есть комплекс из десятков мер поддержки бизнеса и туристов, которые реализуются впервые. Рассчитываю, что эта работа будет продолжена".По ее словам, очень важно, что туризм и гостеприимство признаны стратегической отраслью экономики и значимой частью общественной жизни."От всего сердца я хочу сказать спасибо всем, кто работает в отрасли, нашим коллегам в регионах, губернаторам – многое получилось благодаря нашему общему желанию воплощать новое, благодаря вам", – добавила она."Отдельное спасибо за совместную работу и бесценный опыт хочу сказать вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. И пожелать успехов Министерству экономического развития и его руководителю – Максиму Решетникову", – продолжила Догузова.Говоря о своих дальнейших планах, она отметила, что как и прежде, будет стараться быть максимально полезной своей стране.
https://ria.ru/20221102/minekonomrazvitiya-1828802789.html
https://ria.ru/20221122/rosturizm-1833282253.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, зарина догузова, дмитрий чернышенко, максим решетников, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Зарина Догузова, Дмитрий Чернышенко, Максим Решетников, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
Экс-глава Ростуризма оценила свою работу и поделилась планами
Экс-глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала свою работу и поделилась планами
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости.
Экс-
глава Ростуризма Зарина Догузова у себя в Телерам-канале рассказала
о прежней деятельности и поделилась планами.
"Мой период работы в Ростуризме – это сложное, полное вызовов и нестандартных решений, яркое и динамичное время, с полным погружением в работу 24/7. Я всегда буду вспоминать его с любовью", – написала она.
Догузова подчеркнула, что для нее было огромной честью "руководить отраслью туризма в нашей уникальной и многообразной стране".
"За 3,5 года командой Ростуризма при поддержке Президента и Председателя Правительства было сделано невероятно много, – написала она. – Сегодня заложен фундамент развития отрасли и задан темп, есть комплекс из десятков мер поддержки бизнеса и туристов, которые реализуются впервые. Рассчитываю, что эта работа будет продолжена".
По ее словам, очень важно, что туризм и гостеприимство признаны стратегической отраслью экономики и значимой частью общественной жизни.
"От всего сердца я хочу сказать спасибо всем, кто работает в отрасли, нашим коллегам в регионах, губернаторам – многое получилось благодаря нашему общему желанию воплощать новое, благодаря вам", – добавила она.
"Отдельное спасибо за совместную работу и бесценный опыт хочу сказать вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. И пожелать успехов Министерству экономического развития и его руководителю – Максиму Решетникову", – продолжила Догузова.
Говоря о своих дальнейших планах, она отметила, что как и прежде, будет стараться быть максимально полезной своей стране.