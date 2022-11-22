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Экс-глава Ростуризма оценила свою работу и поделилась планами - РИА Новости, 22.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221122/doguzova-1833299932.html
Экс-глава Ростуризма оценила свою работу и поделилась планами
Экс-глава Ростуризма оценила свою работу и поделилась планами - РИА Новости, 22.11.2022
Экс-глава Ростуризма оценила свою работу и поделилась планами
глава Ростуризма Зарина Догузова у себя в Телерам-канале рассказала о прежней деятельности и поделилась планами. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:00
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туризм
туризм
новости - туризм
зарина догузова
дмитрий чернышенко
максим решетников
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Экс-глава Ростуризма Зарина Догузова у себя в Телерам-канале рассказала о прежней деятельности и поделилась планами."Мой период работы в Ростуризме – это сложное, полное вызовов и нестандартных решений, яркое и динамичное время, с полным погружением в работу 24/7. Я всегда буду вспоминать его с любовью", – написала она.Догузова подчеркнула, что для нее было огромной честью "руководить отраслью туризма в нашей уникальной и многообразной стране"."За 3,5 года командой Ростуризма при поддержке Президента и Председателя Правительства было сделано невероятно много, – написала она. – Сегодня заложен фундамент развития отрасли и задан темп, есть комплекс из десятков мер поддержки бизнеса и туристов, которые реализуются впервые. Рассчитываю, что эта работа будет продолжена".По ее словам, очень важно, что туризм и гостеприимство признаны стратегической отраслью экономики и значимой частью общественной жизни."От всего сердца я хочу сказать спасибо всем, кто работает в отрасли, нашим коллегам в регионах, губернаторам – многое получилось благодаря нашему общему желанию воплощать новое, благодаря вам", – добавила она."Отдельное спасибо за совместную работу и бесценный опыт хочу сказать вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. И пожелать успехов Министерству экономического развития и его руководителю – Максиму Решетникову", – продолжила Догузова.Говоря о своих дальнейших планах, она отметила, что как и прежде, будет стараться быть максимально полезной своей стране.
https://ria.ru/20221102/minekonomrazvitiya-1828802789.html
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туризм, новости - туризм, зарина догузова, дмитрий чернышенко, максим решетников, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Зарина Догузова, Дмитрий Чернышенко, Максим Решетников, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
12:00 22.11.2022
 
Экс-глава Ростуризма оценила свою работу и поделилась планами

Экс-глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала свою работу и поделилась планами

© РИА Новости / Владимир АстапковичРуководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Зарина Догузова на стенде медиагруппы "Россия сегодня" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Зарина Догузова на стенде медиагруппы Россия сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Экс-глава Ростуризма Зарина Догузова у себя в Телерам-канале рассказала о прежней деятельности и поделилась планами.
"Мой период работы в Ростуризме – это сложное, полное вызовов и нестандартных решений, яркое и динамичное время, с полным погружением в работу 24/7. Я всегда буду вспоминать его с любовью", – написала она.
Догузова подчеркнула, что для нее было огромной честью "руководить отраслью туризма в нашей уникальной и многообразной стране".
"За 3,5 года командой Ростуризма при поддержке Президента и Председателя Правительства было сделано невероятно много, – написала она. – Сегодня заложен фундамент развития отрасли и задан темп, есть комплекс из десятков мер поддержки бизнеса и туристов, которые реализуются впервые. Рассчитываю, что эта работа будет продолжена".
По ее словам, очень важно, что туризм и гостеприимство признаны стратегической отраслью экономики и значимой частью общественной жизни.
"От всего сердца я хочу сказать спасибо всем, кто работает в отрасли, нашим коллегам в регионах, губернаторам – многое получилось благодаря нашему общему желанию воплощать новое, благодаря вам", – добавила она.
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"Отдельное спасибо за совместную работу и бесценный опыт хочу сказать вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. И пожелать успехов Министерству экономического развития и его руководителю – Максиму Решетникову", – продолжила Догузова.
Говоря о своих дальнейших планах, она отметила, что как и прежде, будет стараться быть максимально полезной своей стране.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмЗарина ДогузоваДмитрий ЧернышенкоМаксим РешетниковФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
 
 
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