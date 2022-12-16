https://ria.ru/20221216/pobeda-1839230487.html

"Победа" рассказала, как будет летать в летний сезон

"Победа" рассказала, как будет летать в летний сезон - РИА Новости, 16.12.2022

"Победа" рассказала, как будет летать в летний сезон

Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в летнем расписании будет летать более чем по 70 направлениям, следует из релиза компании. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T17:18

2022-12-16T17:18

2022-12-16T17:18

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в летнем расписании будет летать более чем по 70 направлениям, следует из релиза компании. Лоукостер открыл продажу билетов на своем сайте на рейсы летнего расписания полетов, которое будет действовать с 26 марта по 28 октября 2023 года. "На старте продаж по ряду направлений предложены билеты по тарифам от 1999 рублей с учетом всех аэропортовых сборов", – говорится в релизе. Треть полетной программы составят межрегиональные рейсы, выполняемые напрямую без посадки в Москве. Из московского аэропорта Внуково самолеты "Победы" будут летать по более чем 20 направлениям, в том числе международным. Открыты продажи из Внуково в Махачкалу, Минеральные Воды, Новосибирск, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Самару, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи, Сургут, Тюмень, Ульяновск, Уфу, а также Аланью, Анталью, Стамбул и Даламан. Из московского аэропорта Шереметьево "Победа" в летнем сезоне будет летать в Астрахань, Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Киров, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Назрань, Нальчик, Нижнекамск, Новосибирск, Омск, Пермь, Сочи, Ставрополь, Томск, Уфу, Чебоксары и Челябинск. В рамках межрегиональной сети полетов запланированы рейсы из Санкт-Петербурга во Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Киров, Махачкалу, Минеральные Воды, Новосибирск, Пермь, Самару, Саратов, Сочи, Тюмень, Уфу, Челябинск и Минск. Из Сочи – в Екатеринбург, Казань, Киров, Нижнекамск, Новосибирск, Пермь, Самару, Саратов и Уфу, а также из Махачкалы в Сургут.

https://ria.ru/20221214/dubay-1838627133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, аэропорты, авиакомпании, победа (авиакомпания)