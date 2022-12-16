"Победа" рассказала, как будет летать в летний сезон
Лоукостер "Победа" в летнем расписании будет летать более чем по 70 направлениям
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкСамолёт Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в аэропорту Шереметьево
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в летнем расписании будет летать более чем по 70 направлениям, следует из релиза компании.
Лоукостер открыл продажу билетов на своем сайте на рейсы летнего расписания полетов, которое будет действовать с 26 марта по 28 октября 2023 года. "На старте продаж по ряду направлений предложены билеты по тарифам от 1999 рублей с учетом всех аэропортовых сборов", – говорится в релизе.
Треть полетной программы составят межрегиональные рейсы, выполняемые напрямую без посадки в Москве. Из московского аэропорта Внуково самолеты "Победы" будут летать по более чем 20 направлениям, в том числе международным.
Открыты продажи из Внуково в Махачкалу, Минеральные Воды, Новосибирск, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Самару, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи, Сургут, Тюмень, Ульяновск, Уфу, а также Аланью, Анталью, Стамбул и Даламан.
Из московского аэропорта Шереметьево "Победа" в летнем сезоне будет летать в Астрахань, Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Киров, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Назрань, Нальчик, Нижнекамск, Новосибирск, Омск, Пермь, Сочи, Ставрополь, Томск, Уфу, Чебоксары и Челябинск.
В рамках межрегиональной сети полетов запланированы рейсы из Санкт-Петербурга во Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Киров, Махачкалу, Минеральные Воды, Новосибирск, Пермь, Самару, Саратов, Сочи, Тюмень, Уфу, Челябинск и Минск. Из Сочи – в Екатеринбург, Казань, Киров, Нижнекамск, Новосибирск, Пермь, Самару, Саратов и Уфу, а также из Махачкалы в Сургут.
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