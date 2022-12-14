https://ria.ru/20221214/turtsiya-1838507694.html

В Турции с нового года начнут взимать налог с туристов

В Турции с нового года начнут взимать налог с туристов - РИА Новости, 14.12.2022

В Турции с нового года начнут взимать налог с туристов

С нового года в Турции будут взимать с туристов налог на проживание, передает телеканал NTV. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T09:54

2022-12-14T09:54

2022-12-14T13:42

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АНКАРА, 14 дек — РИА Новости. С нового года в Турции будут взимать с туристов налог на проживание, передает телеканал NTV.Речь идет о тех, кто останавливается в гостиницах, курортных поселках, бутик-отелях, мотелях, пансионатах, деревнях, высокогорных домах и кемпингах."Ставка — два процента. Под действие налога подпадают также общественные гостевые дома, базы отдыха и лагеря, за исключением ночлежек", — говорится в сообщении.Однако услуги по размещению студентов в общежитиях, хостелах и лагерях освободят от этого сбора. Не будет платить его и дипломатический персонал иностранных государств.Сайты бронирования отелей и приложения-агрегаторы уже включили новый туристический налог в стоимость номеров. Так, Booking указывает цены с учетом двухпроцентного налога на проживания и НДС в размере восемь процентов (при бронировании до 1 января в сумму включается только НДС). Российский Ostrovok лишь указывает, что "все налоги включены", агрегатор Agoda, турецкий сайт Etstur и hotels.com тоже не дают детальную расшифровку.В любом случае, если номер был забронирован еще до публикации нового закона в официальной газете, налог взимать не будут, сообщили РИА Новости в одном из отелей Стамбула.Власти Турции решили ввести налог на проживание туристов еще в 2019 году, но вступление этого закона в силу отложили из-за пандемии коронавируса. При этом турецкие отельеры не раз высказывали критические замечания по поводу нового налога, но к ним не прислушались.

https://ria.ru/20221212/turtsiya-1838098743.html

https://ria.ru/20221212/kurorty-1837609117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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