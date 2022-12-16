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В Домодедово грузчики украли у пассажирки из чемодана полмиллиона рублей
В Домодедово грузчики украли у пассажирки из чемодана полмиллиона рублей - РИА Новости, 16.12.2022
В Домодедово грузчики украли у пассажирки из чемодана полмиллиона рублей
Двое грузчиков московского аэропорта Домодедово вытащили из багажа улетавшей в Киргизию женщины 600 тысяч рублей, сообщили журналистам в пресс-службе управления РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T17:51
2022-12-16T17:51
2022-12-16T17:51
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Двое грузчиков московского аэропорта Домодедово вытащили из багажа улетавшей в Киргизию женщины 600 тысяч рублей, сообщили журналистам в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО. По информации ведомства, пассажирка рейса Москва-Ош, прибыв в пункт назначения, недосчиталась 600 тысяч рублей в своем чемодане, на котором были повреждения. Правоохранители по горячим следам установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое работников аэровокзального комплекса – агенты перронного обслуживания в возрасте 38 и 40 лет, проживающие в Московской области. "Задержанные признались, что осуществляли погрузку багажа на данный рейс. Они вскрыли несколько сумок, в одной из которых нашли деньги. Часть похищенного имущества была изъята сотрудниками полиции", – сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело о краже. Фигуранты – под подпиской о невыезде.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Домодедово грузчики украли у пассажирки из чемодана полмиллиона рублей
Грузчики в Домодедово вскрыли чемодан пассажирки и обокрали ее на 600 тысяч рублей