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В СТК "Шерегеш" появился единый ски-пасс

В СТК "Шерегеш" появился единый ски-пасс - РИА Новости, 14.12.2022

В СТК "Шерегеш" появился единый ски-пасс

Единый ски-пасс появился на горнолыжном курорте Шерегеш по поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T08:27

2022-12-14T08:27

2022-12-14T11:03

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КЕМЕРОВО, 14 дек – РИА Новости. Единый ски-пасс появился на горнолыжном курорте Шерегеш по поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, сообщает пресс-служба правительства региона."Единый ски-пасс позволит кататься на всех трассах спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" с одной картой. Такое поручение губернатор Кузбасса Сергей Цивилев дал на открытии горнолыжного сезона 2022 года в ходе деловой программы "Шерегешфеста". Ски-пасс объединил все 19 подъемников курорта. В целом для туристов будет доступно 56 километров трасс", – говорится в сообщении.Уточняется, что стоимость единого ски-пасса - 2645 рублей (дневной). Купить его можно в любой кассе с указателями "Единый ски-пасс"."Мы не только планомерно развиваем инфраструктуру СТК "Шерегеш", но и создаем новые возможности для удобства туристов. Введение единого ски-пасса было очень популярной темой, по этому поводу было много вопросов от кузбассовцев и гостей региона", - цитирует пресс-служба Цивилева."Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поставил задачу в этом сезоне разработать единый ски-пасс на курорте, который объединит представителей бизнеса и сделает отдых туристов комфортнее и разнообразнее. Поручение губернатора выполнено. Впервые в "Шерегеше" такой единый билет появился в продаже. Теперь гостям курорта не придется при переходе на другие трассы стоять в очередях в кассы и снова покупать ски-пасс. Мы благодарим собственников канатных дорог за проделанную работу и желание действовать, в первую очередь, в интересах отдыхающих", - приводятся в сообщении слова руководителя дирекции курорта "Шерегеш" Алексея Стоянова.Отмечается, что разовые билеты, дневные и 4-часовые ски-пассы в СТК "Шерегеш" будут также доступны для продажи.

https://ria.ru/20221213/kuzbass-1838394024.html

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