В Перу из-за протестов ограничена возможность добраться до Мачу-Пикчу
Движение поездов в Мачу-Пикчу приостановлено из-за протестов в Перу
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Железнодорожное сообщение между городом Куско и Мачу-Пикчу, где расположен всемирно известный древний город инков, приостановлено из-за протестов в Перу, сообщает компания-оператор PeruRail.
"В связи с призывом различных социальных организаций Куско выйти на протесты, мы вынуждены приостановить во вторник, 13 декабря, оказание наших услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте до Мачу-Пикчу и обратно", — говорится в сообщении компании.
Там уточняют, что пассажиры, желающие изменить дату поездки, могут сделать это без дополнительной платы во всех точках продаж. Также туристам доступен возврат средств, запросить его можно на сайте компании.
Мачу-Пикчу — крепость древней Америки, находящаяся в современном Перу, ее часто называют "потерянным городом инков". Включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По данным ученых, крепость была основана инками незадолго до 1500 года и строилась вплоть до захвата окрестных территорий испанцами, затем покинута. Уникальность Мачу-Пикчу связана с тем, что крепость не была разрушена или перестроена испанцами.
Протесты в Перу начались после объявления импичмента и задержания уже экс-президента страны Педро Кастильо. Манифестанты требуют проведения досрочных президентских выборов, прекращения деятельности конгресса. По данным врачей, погибли семь протестующих. По информации полиции, 119 стражей порядка получили ранения, еще шестеро сотрудников были похищены и удерживаются манифестантами.
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