https://ria.ru/20221021/doguzova-1825630554.html
Песков ответил на вопрос о возможном назначении Догузовой на новый пост
Песков ответил на вопрос о возможном назначении Догузовой на новый пост - РИА Новости, 21.10.2022
Песков ответил на вопрос о возможном назначении Догузовой на новый пост
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможное назначение Зарины Догузовой на новый пост, сообщил, что все будет зависеть от нее, а также... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:49
2022-10-21T12:49
2022-10-21T13:20
политика
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
зарина догузова
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
владимир путин
туризм
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможное назначение Зарины Догузовой на новый пост, сообщил, что все будет зависеть от нее, а также от предложений, которые уже сделаны или еще будут сделаны.В четверг президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его полномочий Минэкономразвития. В отставку отправляется команда Догузовой, руководившей агентством с 2019 года."Это будет зависеть от нее и от тех предложений, которые сделаны или еще будут сделаны", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, сможет ли Догузова продолжить работу по развитию туризма в России на новом посту.
https://ria.ru/20221021/turizm-1825468519.html
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политика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), владимир путин, новости - туризм
Политика, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Зарина Догузова, Россия, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Владимир Путин, Туризм, Новости - Туризм
12:49 21.10.2022 (обновлено: 13:20 21.10.2022)
Песков ответил на вопрос о возможном назначении Догузовой на новый пост
Песков заявил, что новая должность Догузовой будет зависеть от нее и от предложений