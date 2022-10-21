https://ria.ru/20221021/doguzova-1825630554.html

Песков ответил на вопрос о возможном назначении Догузовой на новый пост

Песков ответил на вопрос о возможном назначении Догузовой на новый пост - РИА Новости, 21.10.2022

Песков ответил на вопрос о возможном назначении Догузовой на новый пост

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможное назначение Зарины Догузовой на новый пост, сообщил, что все будет зависеть от нее, а также... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:49

2022-10-21T12:49

2022-10-21T13:20

политика

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

зарина догузова

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

владимир путин

туризм

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможное назначение Зарины Догузовой на новый пост, сообщил, что все будет зависеть от нее, а также от предложений, которые уже сделаны или еще будут сделаны.В четверг президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его полномочий Минэкономразвития. В отставку отправляется команда Догузовой, руководившей агентством с 2019 года."Это будет зависеть от нее и от тех предложений, которые сделаны или еще будут сделаны", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, сможет ли Догузова продолжить работу по развитию туризма в России на новом посту.

https://ria.ru/20221021/turizm-1825468519.html

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политика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), владимир путин, новости - туризм