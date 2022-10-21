Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о возможном назначении Догузовой на новый пост - РИА Новости, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221021/doguzova-1825630554.html
Песков ответил на вопрос о возможном назначении Догузовой на новый пост
Песков ответил на вопрос о возможном назначении Догузовой на новый пост - РИА Новости, 21.10.2022
Песков ответил на вопрос о возможном назначении Догузовой на новый пост
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможное назначение Зарины Догузовой на новый пост, сообщил, что все будет зависеть от нее, а также... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:49
2022-10-21T13:20
политика
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
зарина догузова
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
владимир путин
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814735978_0:206:2909:1842_1920x0_80_0_0_546ccf1d17f960eb880aa2728024f710.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможное назначение Зарины Догузовой на новый пост, сообщил, что все будет зависеть от нее, а также от предложений, которые уже сделаны или еще будут сделаны.В четверг президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его полномочий Минэкономразвития. В отставку отправляется команда Догузовой, руководившей агентством с 2019 года."Это будет зависеть от нее и от тех предложений, которые сделаны или еще будут сделаны", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, сможет ли Догузова продолжить работу по развитию туризма в России на новом посту.
https://ria.ru/20221021/turizm-1825468519.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814735978_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_6e52ef233dfd54eafa08d31c236a2cf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), владимир путин, новости - туризм
Политика, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Зарина Догузова, Россия, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Владимир Путин, Туризм, Новости - Туризм
12:49 21.10.2022 (обновлено: 13:20 21.10.2022)
 
Песков ответил на вопрос о возможном назначении Догузовой на новый пост

Песков заявил, что новая должность Догузовой будет зависеть от нее и от предложений

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗарина Догузова
Зарина Догузова - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Зарина Догузова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможное назначение Зарины Догузовой на новый пост, сообщил, что все будет зависеть от нее, а также от предложений, которые уже сделаны или еще будут сделаны.
В четверг президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его полномочий Минэкономразвития. В отставку отправляется команда Догузовой, руководившей агентством с 2019 года.
"Это будет зависеть от нее и от тех предложений, которые сделаны или еще будут сделаны", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, сможет ли Догузова продолжить работу по развитию туризма в России на новом посту.
Самолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 08:00Туризм
Новые решения по российскому туризму. Как это повлияет на путешествия
 
ТуризмПолитикаДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Зарина ДогузоваРоссияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Владимир ПутинНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала