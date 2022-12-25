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Нилов поддержал идею расширения программы детского туристического кешбэка

Нилов поддержал идею расширения программы детского туристического кешбэка - РИА Новости, 25.12.2022

Нилов поддержал идею расширения программы детского туристического кешбэка

Глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что поддерживает предложение о создании туристического кешбэка для детей, чьи... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T15:12

2022-12-25T15:12

2022-12-25T15:12

туризм

ярослав нилов

госдума рф

зарина догузова

сангаджи тарбаев

общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что поддерживает предложение о создании туристического кешбэка для детей, чьи отцы находятся в зоне проведения специальной военной операции. Запрос на резерв средств для создания туристического кешбэка детям, чьи отцы сейчас участвуют в спецоперации, был направлен в министерство финансов России, заявил ранее председатель комитета ГД по туризму Сангаджи Тарбаев. Относительно финансирования инициативы он отметил, что в данном случае люди будут платить и тратить свои деньги, а после этого часть средств им будет возвращаться. Что касается дополнительных средств, то, по мнению Нилова, "не будет большой проблемой их изыскать".

https://ria.ru/20221117/deti-1832320571.html

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ярослав нилов, госдума рф, зарина догузова, сангаджи тарбаев, общество