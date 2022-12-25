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Нилов поддержал идею расширения программы детского туристического кешбэка - РИА Новости, 25.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221225/keshbek-1841214556.html
Нилов поддержал идею расширения программы детского туристического кешбэка
Нилов поддержал идею расширения программы детского туристического кешбэка - РИА Новости, 25.12.2022
Нилов поддержал идею расширения программы детского туристического кешбэка
Глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что поддерживает предложение о создании туристического кешбэка для детей, чьи... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T15:12
2022-12-25T15:12
туризм
ярослав нилов
госдума рф
зарина догузова
сангаджи тарбаев
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что поддерживает предложение о создании туристического кешбэка для детей, чьи отцы находятся в зоне проведения специальной военной операции. Запрос на резерв средств для создания туристического кешбэка детям, чьи отцы сейчас участвуют в спецоперации, был направлен в министерство финансов России, заявил ранее председатель комитета ГД по туризму Сангаджи Тарбаев. Относительно финансирования инициативы он отметил, что в данном случае люди будут платить и тратить свои деньги, а после этого часть средств им будет возвращаться. Что касается дополнительных средств, то, по мнению Нилова, "не будет большой проблемой их изыскать".
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ярослав нилов, госдума рф, зарина догузова, сангаджи тарбаев, общество
Туризм, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Зарина Догузова, Сангаджи Тарбаев, Общество
15:12 25.12.2022
 
Нилов поддержал идею расширения программы детского туристического кешбэка

Нилов поддержал идею о создании туристического кешбэка для детей участников спецоперации

© Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкЯрослав Нилов
Ярослав Нилов
© Владимир Федоренко
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Ярослав Нилов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что поддерживает предложение о создании туристического кешбэка для детей, чьи отцы находятся в зоне проведения специальной военной операции.
Запрос на резерв средств для создания туристического кешбэка детям, чьи отцы сейчас участвуют в спецоперации, был направлен в министерство финансов России, заявил ранее председатель комитета ГД по туризму Сангаджи Тарбаев.
"Конечно, всецело поддерживаю. Полагаю, что инициатива будет востребована, она правильная. Программа "кешбэк" не один год работала, и это было отражено в докладе (бывшего) руководителя агентства по туризму Зарины Догузовой, когда она выступала в Госдуме. Программу продлевали, потому что у нее положительные результаты", - сообщил Нилов.
Относительно финансирования инициативы он отметил, что в данном случае люди будут платить и тратить свои деньги, а после этого часть средств им будет возвращаться. Что касается дополнительных средств, то, по мнению Нилова, "не будет большой проблемой их изыскать".
Казань, Татарстан - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 19:51Республика Татарстан
Дети всех участников спецоперации из Татарстана получат по 20 тысяч рублей
 
ТуризмЯрослав НиловГосдума РФЗарина ДогузоваСангаджи ТарбаевОбщество
 
 
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