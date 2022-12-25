https://ria.ru/20221225/keshbek-1841214556.html
Нилов поддержал идею расширения программы детского туристического кешбэка
Нилов поддержал идею расширения программы детского туристического кешбэка - РИА Новости, 25.12.2022
Нилов поддержал идею расширения программы детского туристического кешбэка
Глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что поддерживает предложение о создании туристического кешбэка для детей, чьи... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T15:12
2022-12-25T15:12
2022-12-25T15:12
туризм
ярослав нилов
госдума рф
зарина догузова
сангаджи тарбаев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149874/90/1498749069_0:0:3759:2114_1920x0_80_0_0_6a2ae0048f07dd3eadba965bf80da20f.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что поддерживает предложение о создании туристического кешбэка для детей, чьи отцы находятся в зоне проведения специальной военной операции. Запрос на резерв средств для создания туристического кешбэка детям, чьи отцы сейчас участвуют в спецоперации, был направлен в министерство финансов России, заявил ранее председатель комитета ГД по туризму Сангаджи Тарбаев. Относительно финансирования инициативы он отметил, что в данном случае люди будут платить и тратить свои деньги, а после этого часть средств им будет возвращаться. Что касается дополнительных средств, то, по мнению Нилова, "не будет большой проблемой их изыскать".
https://ria.ru/20221117/deti-1832320571.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149874/90/1498749069_0:0:3759:2820_1920x0_80_0_0_25358d6caefe83fb1b7e518a0c7b0fb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярослав нилов, госдума рф, зарина догузова, сангаджи тарбаев, общество
Туризм, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Зарина Догузова, Сангаджи Тарбаев, Общество
Нилов поддержал идею расширения программы детского туристического кешбэка
Нилов поддержал идею о создании туристического кешбэка для детей участников спецоперации