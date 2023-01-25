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В МИД рассказали о работе над едиными электронными визами для иностранцев - РИА Новости, 25.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230125/vizy-1847328910.html
В МИД рассказали о работе над едиными электронными визами для иностранцев
В МИД рассказали о работе над едиными электронными визами для иностранцев - РИА Новости, 25.01.2023
В МИД рассказали о работе над едиными электронными визами для иностранцев
Работа по возобновлению действия единых электронных виз в Россию для граждан 52 стран идет, МИД и профильные ведомства до 1 июня 2023 года представят доклады по РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T14:25
2023-01-25T14:25
туризм
зарина догузова
сергей лавров
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Работа по возобновлению действия единых электронных виз в Россию для граждан 52 стран идет, МИД и профильные ведомства до 1 июня 2023 года представят доклады по этому вопросу президенту, сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве. В конце прошлого года глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что предложит главе МИД России Сергею Лаврову ввести электронные визы для въезда в страну для граждан 52 стран, там будут и европейские государства. Отвечая на просьбу прокомментировать нынешнюю ситуацию, в МИД отметили, что, "в соответствии с пунктом 10 перечня поручений президента Российской Федерации по итогам заседания государственного совета Российской Федерации 6 сентября 2022 года от 30 октября 2022 года № Пр-2069ГС правительству Российской Федерации поручено подготовить совместно с МИД России, МВД России и ФСБ России и представить предложения по возобновлению действия единой электронной визы для граждан иностранных государств, не включенных в перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия". "Срок представления доклада президенту Российской Федерации по данному вопросу установлен до 1 июня 2023 года. Действие единой электронной визы планируется возобновить для всей территории Российской Федерации", - добавили в МИД России.
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зарина догузова, сергей лавров, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), туризм, новости - туризм
Туризм, Зарина Догузова, Сергей Лавров, Россия, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Туризм, Новости - Туризм
14:25 25.01.2023
 
В МИД рассказали о работе над едиными электронными визами для иностранцев

МИД России: работа по возобновлению действия единых электронных виз для иностранцев идет

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Работа по возобновлению действия единых электронных виз в Россию для граждан 52 стран идет, МИД и профильные ведомства до 1 июня 2023 года представят доклады по этому вопросу президенту, сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.
В конце прошлого года глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что предложит главе МИД России Сергею Лаврову ввести электронные визы для въезда в страну для граждан 52 стран, там будут и европейские государства.
Отвечая на просьбу прокомментировать нынешнюю ситуацию, в МИД отметили, что, "в соответствии с пунктом 10 перечня поручений президента Российской Федерации по итогам заседания государственного совета Российской Федерации 6 сентября 2022 года от 30 октября 2022 года № Пр-2069ГС правительству Российской Федерации поручено подготовить совместно с МИД России, МВД России и ФСБ России и представить предложения по возобновлению действия единой электронной визы для граждан иностранных государств, не включенных в перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия".
"Срок представления доклада президенту Российской Федерации по данному вопросу установлен до 1 июня 2023 года. Действие единой электронной визы планируется возобновить для всей территории Российской Федерации", - добавили в МИД России.
Здание Министерства иностранных дел Швеции - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 21:54Туризм
Посольство Швеции сообщило о возобновлении выдачи виз россиянам
 
ТуризмЗарина ДогузоваСергей ЛавровРоссияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ТуризмНовости - Туризм
 
 
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