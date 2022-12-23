https://ria.ru/20221223/turizm-1840451369.html

Эксперты назвали главные тренды и проблемы в туризме за прошедший год

Эксперты назвали главные тренды и проблемы в туризме за прошедший год - РИА Новости, 23.12.2022

Эксперты назвали главные тренды и проблемы в туризме за прошедший год

Туристическую отрасль в этом году штормило. С одной стороны, отмена ковидных ограничений, с другой — закрытое небо стран Европы и юга России, проблемы с... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T07:03

2022-12-23T07:03

2022-12-23T07:03

туризм

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

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сергей ромашкин

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Марина Первухина. Туристическую отрасль в этом году штормило. С одной стороны, отмена ковидных ограничений, с другой — закрытое небо стран Европы и юга России, проблемы с обслуживанием самолетов, неожиданное упразднение Ростуризма и под занавес — тысячи россиян, застрявших на курортах Египта. О том, как туроператоры пережили этот год и на что надеются в 2023-м, представители отрасли рассказали РИА Новости.Открываем РоссиюПоложительно на рынок внутреннего туризма в первую очередь повлияло окончательное снятие ковидных ограничений. Еще год назад заселиться в отель и посидеть в ресторане Краснодарского края можно было только по QR-коду. Однако в 2022-м туристы смогли, наконец, поехать в любой регион без ограничений.По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректора "Дельфина" Сергея Ромашкина, восстановительный рост турпотока оказался довольно велик: плюс 35 процентов в Санкт-Петербурге, около 30 — в Москве. Большинство регионов добавили 10-20 процентов к прошлогодним результатам и превзошли уровень 2019 года. А путевки по России подорожали в 2022-м в среднем на 10-15 процентов.Однако турбизнес в первой половине 2022 года вновь был вынужден быстро перестроиться. Так, туроператор "TUI Россия" прекратил использование международного бренда и перешел на собственный — FUN&SUN. Многие компании продолжили открывать для себя внутренний туризм — даже те, кто раньше специализировался исключительно на выездных направлениях. "Мы больше чем в два раза увеличивали количество программ по России. В 2022 году реализовали 20 чартерных экскурсионных направлений и перевезли полмиллиона туристов", — отметил гендиректор FUN&SUN Владимир Рубцов.При этом были и минусы. Закрытие аэропортов юга России негативно сказалось на турпотоках в Крым, Анапу и другие города. Полуостров, в частности, потерял до половины отдыхающих этим летом.Полностью заместить авиаперелеты доставкой туристов по железной дороге не удалось. "Два года пандемии уже нанесли серьезный удар, текущая ситуация также сложна для инвестирования. Надеемся на помощь государства, снижение стоимости кредитов. Инструменты для этого имеются", — добавил Ромашкин. Палки в колесаЕсли внутренний туризм на фоне событий 2022 года рос и развивался, то зарубежный оказался на грани катастрофы. Из-за закрытия неба Европы в конце февраля почти 30 тысяч россиян, по данным АТОР, застряли в странах ЕС, США и на Карибах. Вывозом занимались туроператоры и сразу три ведомства — Ростуризм, МИД и Росавиация. Но трудностей все равно было не избежать: горячая линия для туристов часто не работала, как и приложение "Зарубежный помощник". На этом беды выездного туризма не кончились. В начале июня из-за ареста самолета "Аэрофлота" россияне на несколько дней застряли на Шри-Ланке. После этого отечественный перевозчик временно приостановил полеты в это государство и вернул рейсы лишь в октябре. В сентябре почти 100 россиян были вынуждены остаться на несколько дней в Иране из-за поломки самолета авиакомпании Conviasa, которая выполняла рейс из Москвы в Венесуэлу. Проблему туристов решала лично тогда еще глава Ростуризма Зарина Догузова, договаривавшаяся об оперативной выдаче виз, чтобы россияне смогли хотя бы выехать из аэропорта и переночевать в отеле.Финальным аккордом этого года стало то, что тысячи соотечественников застряли на курортах Египта на несколько суток из-за закрытия неба Иордании для iFly. Авиакомпания намеревалась изменить маршрут и полететь через Сирию, однако Росавиация такого допуска не дала. В итоге для вывоза туристов понадобилось 15 рейсов и три авиакомпании — Egypt Air, Corendon и Red Wings. А iFly отменила все ближайшие рейсы в Египет и начала проработку альтернативного маршрута. За картами и на шопингНовые санкции ЕС из-за ситуации на Украине резко сократили ассортимент зарубежных направлений, доступных для россиян. Какое-то время чартеров не было вовсе, поездки в Европу сошли на нет. Туроператоры практически с нуля создавали базу для программ, налаживали оплату за рубежом. "Авиаперевозок было недостаточно, особенно в первом полугодии, цены выросли, время в полете тоже. Но, несмотря на это, общее количество стран, в которые отправлялись на отдых наши клиенты, превысило показатели двух прошлых лет. При этом нам хотелось бы, чтобы в следующем году ассортимент предложений расширился, как и возможности по авиаперевозке", — сказал гендиректор TEZ Tour (Россия) Воскан Арзуманов. Заметное сокращение количества чартеров за рубеж и сопутствующие ограничения привели к тому, что путешественники стали летать регулярными рейсами, а туроператоры — активно работать над расширением линейки предложений. "За год мы получили семикратный рост количества бронирований туров на базе регулярной перевозки, в том числе стыковочными рейсами. Интерес к такому продукту привел нас к работе с новыми направлениями. Например, с Казахстаном, Узбекистаном, Катаром, Оманом, Бахрейном", — рассказал директор департамента информационной политики Anex Tour Константин Гулевич.Работу туроператоров сегодня затрудняет невозможность оплаты российскими картами за рубежом. Это затронуло как самостоятельное бронирование напрямую в отелях, так и покупку экскурсионных продуктов на отдыхе. Однако отсутствие возможности пользоваться картами вернуло туроператорам клиентов. "Меньше туристов стали путешествовать самостоятельно, возросла ценность работы турагентов", — пояснил эксперт. Положительно на внешнем туризме сказалось то, что все больше стран стали отменять ковидные меры безопасности и на российский рынок полноценно вернулись долгожданные Таиланд, Шри-Ланка, Гоа, Венесуэла. Сегодня они уже уверенно приобретают былую популярность. Туры туда активно покупают, так же быстро расширяются предложение и авиаперевозка.Кроме того, в этом году появились новинки — путевки за оформлением банковских карт и шопинг-туры, в первую очередь в Турцию, Армению, Белоруссию и Казахстан. Снижение курса валют было на руку российским путешественникам. Перспективы и ожиданияДля всей отрасли важным событием стало проведение в сентябре (впервые с 2015 года) Госсовета по туризму. На нем подняли все проблемные вопросы индустрии, а после были даны ключевые поручения. В частности, правительству по обнулению НДС для туроператоров, запуску электронных виз, продлению программы кешбэка, в том числе детского, а также созданию новых курортов вместимостью десять миллионов человек. Все эти вопросы теперь придется решать Минэкономразвития: после упразднения Ростуризма 20 октября именно этому министерству перешли все полномочия. Освобождена была от должности и глава ведомства Зарина Догузова, которая руководила им с 2019 года. Куратором туристической отрасли в Минэкономразвития был назначен заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков. От нового руководителя прежде всего ждут сохранения темпа и качества необходимых преобразований в индустрии. "Внутренний туризм на подъеме, нельзя останавливаться, работы предстоит много. Уже сейчас мы реализуем путевки на лето-2023 — и продажи идут существенно лучше: плюс 55 процентов. Это позволяет надеяться на успешный сезон", — отметил Ромашкин. Кроме того, отрасль в наступающем году ждет внедрения системы "Электронная путевка", субсидирования туроператорам блоков на регулярных рейсах по России, а также запуска чартерных поездов. Не решен пока вопрос с детским кешбэком. Средства в наступающем году на него не выделены, однако эксперты уверены, что акцию нужно продлить, пересмотрев ее условия и направив знаменитую программу только на социально уязвимые слои населения. Туроператоры также хотят продолжить поиск новых ниш. Так, агентство FUN&SUN намерено расширить чартерную программу по России. Кроме того, компания впервые готовит круизный продукт по рекам России и собирается развивать горнолыжную концепцию FUN&SUN Ski: прорабатывается возможность открытия отеля на курорте Красная Поляна. Вице-президент АТОР Артур Мурадян подчеркнул, что в 2023 году турбизнес ждет увеличения программ в страны Юго-Восточной Азии и возвращение Латинской Америки. По словам эксперта, российский бизнес и туристы — большие оптимисты, поскольку даже в самые тяжелые месяцы продолжали верить в лучшее.

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https://ria.ru/20220125/aeroport-1769459911.html

https://ria.ru/20221216/samolety-1839005830.html

https://ria.ru/20221217/seyshely-1838829422.html

https://ria.ru/20221212/kurorty-1837609117.html

https://ria.ru/20220922/karty-1818416223.html

https://realty.ria.ru/20221213/goroda-1838433986.html

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https://ria.ru/20221104/puteshestviya-1828688627.html

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новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, актуальное - туризм, проблемы - туризм, сергей ромашкин, артур мурадян