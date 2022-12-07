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В Минэкономразвития создали два департамента по туризму - РИА Новости, 07.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221207/minekonomrazvitiya-1836855479.html
В Минэкономразвития создали два департамента по туризму
В Минэкономразвития создали два департамента по туризму - РИА Новости, 07.12.2022
В Минэкономразвития создали два департамента по туризму
Два новых подразделения — департамент развития туризма и департамент реализации проектов в сфере туризма — созданы в министерстве экономического развития РФ,... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:15
2022-12-07T11:15
туризм
туризм
новости - туризм
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Два новых подразделения — департамент развития туризма и департамент реализации проектов в сфере туризма — созданы в министерстве экономического развития РФ, сообщила пресс-служба ведомства.Директорами назначены Татьяна Шаршавицкая и Сослан Абисалов соответственно."Создание двух департаментов обеспечит успешную работу по взаимодействию с отраслью и повысит эффективность доведения федеральных мер поддержки до турбизнеса", — отметил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.Работа новых подразделений будет направлена на реализацию мероприятий нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и создание условий для развития внутреннего туризма в стране, считает чиновник.В задачи департамента Татьяны Шаршавицкой будет входить развитие туристического потенциала страны посредством создания условий для устойчивого роста отрасли, поддержания положительного имиджа и комплексного продвижения турпродуктов на российском и международном рынках.Структура под руководством Сослана Абисалова займется выработкой и реализацией госполитики и нормативно-правовым регулированием, координацией работы над приоритетными направлениями госрегулирования туристской деятельности и госнадзором за деятельностью туроператоров, пояснили в пресс-службе Минэкономразвития.
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туризм, новости - туризм, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
11:15 07.12.2022
 
В Минэкономразвития создали два департамента по туризму

В МЭР за развитие туризма и контроль за отраслью будут отвечать два департамента

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Два новых подразделения — департамент развития туризма и департамент реализации проектов в сфере туризма — созданы в министерстве экономического развития РФ, сообщила пресс-служба ведомства.
Директорами назначены Татьяна Шаршавицкая и Сослан Абисалов соответственно.
"Создание двух департаментов обеспечит успешную работу по взаимодействию с отраслью и повысит эффективность доведения федеральных мер поддержки до турбизнеса", — отметил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.
Работа новых подразделений будет направлена на реализацию мероприятий нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и создание условий для развития внутреннего туризма в стране, считает чиновник.
В задачи департамента Татьяны Шаршавицкой будет входить развитие туристического потенциала страны посредством создания условий для устойчивого роста отрасли, поддержания положительного имиджа и комплексного продвижения турпродуктов на российском и международном рынках.
Структура под руководством Сослана Абисалова займется выработкой и реализацией госполитики и нормативно-правовым регулированием, координацией работы над приоритетными направлениями госрегулирования туристской деятельности и госнадзором за деятельностью туроператоров, пояснили в пресс-службе Минэкономразвития.
Сослан Абисалов - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
Вчера, 14:36Туризм
Назначен глава одного из департаментов по туризму в Минэкономразвития
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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