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Прямые рейсы "Аэрофлота" на Шри-Ланку будут летать два раза в неделю

Прямые рейсы "Аэрофлота" на Шри-Ланку будут летать два раза в неделю - РИА Новости, 07.10.2022

Прямые рейсы "Аэрофлота" на Шри-Ланку будут летать два раза в неделю

Прямые рейсы авиакомпании "Аэрофлот" из России на Шри-Ланку возобновятся уже с 9 октября - всего будет два рейса в неделю, рассказала журналистам посол... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T12:54

2022-10-07T12:54

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Прямые рейсы авиакомпании "Аэрофлот" из России на Шри-Ланку возобновятся уже с 9 октября - всего будет два рейса в неделю, рассказала журналистам посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге."Самое главное, чего мы достигли - это возобновление прямых полётов "Аэрофлота" с 9 октября. Два рейса в неделю, в это воскресенье будет первый полет, в четверг будет следующий полет", - сказала Лиянаге во время встречи в посольстве с журналистами в пятницу.

https://ria.ru/20221005/bilety-1821727065.html

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