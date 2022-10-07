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Прямые рейсы "Аэрофлота" на Шри-Ланку будут летать два раза в неделю
Прямые рейсы "Аэрофлота" на Шри-Ланку будут летать два раза в неделю - РИА Новости, 07.10.2022
Прямые рейсы "Аэрофлота" на Шри-Ланку будут летать два раза в неделю
Прямые рейсы авиакомпании "Аэрофлот" из России на Шри-Ланку возобновятся уже с 9 октября - всего будет два рейса в неделю, рассказала журналистам посол... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T12:54
2022-10-07T12:54
2022-10-07T13:12
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Прямые рейсы авиакомпании "Аэрофлот" из России на Шри-Ланку возобновятся уже с 9 октября - всего будет два рейса в неделю, рассказала журналистам посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге."Самое главное, чего мы достигли - это возобновление прямых полётов "Аэрофлота" с 9 октября. Два рейса в неделю, в это воскресенье будет первый полет, в четверг будет следующий полет", - сказала Лиянаге во время встречи в посольстве с журналистами в пятницу.
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12:54 07.10.2022 (обновлено: 13:12 07.10.2022)
Прямые рейсы "Аэрофлота" на Шри-Ланку будут летать два раза в неделю
Посол в России: прямые рейсы "Аэрофлота" на Шри-Ланку будут летать два раза в неделю