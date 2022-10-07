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Прямые рейсы "Аэрофлота" на Шри-Ланку будут летать два раза в неделю - РИА Новости, 07.10.2022
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Туризм
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Прямые рейсы "Аэрофлота" на Шри-Ланку будут летать два раза в неделю
Прямые рейсы "Аэрофлота" на Шри-Ланку будут летать два раза в неделю - РИА Новости, 07.10.2022
Прямые рейсы "Аэрофлота" на Шри-Ланку будут летать два раза в неделю
Прямые рейсы авиакомпании "Аэрофлот" из России на Шри-Ланку возобновятся уже с 9 октября - всего будет два рейса в неделю, рассказала журналистам посол... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T12:54
2022-10-07T13:12
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Прямые рейсы авиакомпании "Аэрофлот" из России на Шри-Ланку возобновятся уже с 9 октября - всего будет два рейса в неделю, рассказала журналистам посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге."Самое главное, чего мы достигли - это возобновление прямых полётов "Аэрофлота" с 9 октября. Два рейса в неделю, в это воскресенье будет первый полет, в четверг будет следующий полет", - сказала Лиянаге во время встречи в посольстве с журналистами в пятницу.
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шри-ланка, аэрофлот, россия, туризм, новости - туризм, azur air
Туризм, Шри-Ланка, Аэрофлот, Россия, Туризм, Новости - Туризм, Azur Air
12:54 07.10.2022 (обновлено: 13:12 07.10.2022)
 
Прямые рейсы "Аэрофлота" на Шри-Ланку будут летать два раза в неделю

Посол в России: прямые рейсы "Аэрофлота" на Шри-Ланку будут летать два раза в неделю

© Пресс-служба Airbus / Перейти в медиабанкПассажирский самолет авиакомпании "Аэрофлот"
Пассажирский самолет авиакомпании Аэрофлот
© Пресс-служба Airbus
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Пассажирский самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Прямые рейсы авиакомпании "Аэрофлот" из России на Шри-Ланку возобновятся уже с 9 октября - всего будет два рейса в неделю, рассказала журналистам посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге.
"Самое главное, чего мы достигли - это возобновление прямых полётов "Аэрофлота" с 9 октября. Два рейса в неделю, в это воскресенье будет первый полет, в четверг будет следующий полет", - сказала Лиянаге во время встречи в посольстве с журналистами в пятницу.
Самолет Аэрофлота на летном поле московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 15:36
Аэрофлот открыл продажу билетов в Минеральные Воды из ряда городов
 
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