https://ria.ru/20220603/bilety-1793020131.html

"Аэрофлот" закрыл продажу билетов на Шри-Ланку после ареста самолета

"Аэрофлот" закрыл продажу билетов на Шри-Ланку после ареста самолета - РИА Новости, 03.06.2022

"Аэрофлот" закрыл продажу билетов на Шри-Ланку после ареста самолета

"Аэрофлот" прекратил продажу билетов на Шри-Ланку после того, как в этой стране был арестован его самолет, следует из данных системы бронирования на сайте... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T18:50

2022-06-03T18:50

2022-06-03T18:50

туризм

виталий савельев

россия

украина

евросоюз

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

airbus a330

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" прекратил продажу билетов на Шри-Ланку после того, как в этой стране был арестован его самолет, следует из данных системы бронирования на сайте авиакомпании.На данный момент билеты по направлению Москва-Коломбо в системе отсутствуют.Авиакомпания в пятницу сообщила, что вылет авиарейса Коломбо-Москва 2 июня был отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки, судебное слушание о снятии ареста назначено на 8 июня. Судя по данным онлайн-табло на сайте перевозчика, рейс выполнялся самолетом Airbus A330-300.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Министр транспорта РФ Виталий Савельев в марте сообщал, что 78 самолетов российских авиакомпаний были арестованы за рубежом.

https://ria.ru/20220603/subsidii-1792955290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

виталий савельев, россия, украина, евросоюз, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), airbus a330, санкции в отношении россии