Рейтинг@Mail.ru
Эксперты прокомментировали результаты Госсовета по туризму - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221102/gossovet-1828657462.html
Эксперты прокомментировали результаты Госсовета по туризму
Эксперты прокомментировали результаты Госсовета по туризму - РИА Новости, 02.11.2022
Эксперты прокомментировали результаты Госсовета по туризму
Российская туристическая отрасль высоко оценивает результаты сентябрьского заседания президиума Госсовета по развитию туризма и готова помочь властям в... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:46
2022-11-02T15:47
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
российский союз туриндустрии (рст)
владимир путин
отели
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343905_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_fabdab7f95f4c74b568639be6c89ae52.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российская туристическая отрасль высоко оценивает результаты сентябрьского заседания президиума Госсовета по развитию туризма и готова помочь властям в доработке и исполнении итоговых поручений президента России Владимира Путина, заявил РИА Новости глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский."Итог получился результативным и продуктивным. Все важнейшие инициативы, о которых говорила общественность, вошли в перечень поручений президента", — сказал Уманский. По словам эксперта, некоторые пункты требуют дальнейшей проработки. "Это, конечно, не то же самое, что и формулировка "обеспечить", однако очень важно, что вопросы тоже были вынесены на уровень президента и озвучены", — добавил он.Президентом были отмечены вопросы, связанные с кешбэком, обнулением НДС для туроператоров, сказал также Уманский. "Выделены значимые инфраструктурные программы, в том числе развитие новых курортов, поддержка гостиниц до 120 номеров, а также некапитальных строений, глэмпингов и кемпингов, которые за короткое время могут закрыть нехватку номерного фонда в отдельных регионах", — отметил глава РСТ, напомнив, что общественность много говорила о дефиците гостиничной инфраструктуры в России.По словам Уманского, вопрос об отказе от паритета в отношении визовых ограничений и запуск электронных виз для граждан дружественных стран — тоже важнейшие шаги, поскольку в текущей ситуации въездной туризм оказался в самом тяжелом положении.Во вторник на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента РФ по итогам сентябрьского заседания президиума Госсовета по развитию туризма. В документ, в частности, вошли поручения правительству по обнулению НДС для туроператоров, запуску электронных виз, продлению программы туристического кешбэка, в том числе детского, а также созданию новых курортов вместимостью десять миллионов человек. Отчитаться по ряду проектов кабмин должен уже к 1 декабря.
https://ria.ru/20221101/keshbek-1828491640.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343905_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_8884334d259ad4999360240cf9231f57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, туристы, российский союз туриндустрии (рст), владимир путин, отели
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Российский союз туриндустрии (РСТ), Владимир Путин, Отели
15:46 02.11.2022 (обновлено: 15:47 02.11.2022)
 
Эксперты прокомментировали результаты Госсовета по туризму

РСТ: российская туриндустрия высоко оценивает результаты Госсовета по туризму

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российская туристическая отрасль высоко оценивает результаты сентябрьского заседания президиума Госсовета по развитию туризма и готова помочь властям в доработке и исполнении итоговых поручений президента России Владимира Путина, заявил РИА Новости глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
"Итог получился результативным и продуктивным. Все важнейшие инициативы, о которых говорила общественность, вошли в перечень поручений президента", — сказал Уманский.
По словам эксперта, некоторые пункты требуют дальнейшей проработки. "Это, конечно, не то же самое, что и формулировка "обеспечить", однако очень важно, что вопросы тоже были вынесены на уровень президента и озвучены", — добавил он.
Президентом были отмечены вопросы, связанные с кешбэком, обнулением НДС для туроператоров, сказал также Уманский. "Выделены значимые инфраструктурные программы, в том числе развитие новых курортов, поддержка гостиниц до 120 номеров, а также некапитальных строений, глэмпингов и кемпингов, которые за короткое время могут закрыть нехватку номерного фонда в отдельных регионах", — отметил глава РСТ, напомнив, что общественность много говорила о дефиците гостиничной инфраструктуры в России.
По словам Уманского, вопрос об отказе от паритета в отношении визовых ограничений и запуск электронных виз для граждан дружественных стран — тоже важнейшие шаги, поскольку в текущей ситуации въездной туризм оказался в самом тяжелом положении.
Во вторник на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента РФ по итогам сентябрьского заседания президиума Госсовета по развитию туризма. В документ, в частности, вошли поручения правительству по обнулению НДС для туроператоров, запуску электронных виз, продлению программы туристического кешбэка, в том числе детского, а также созданию новых курортов вместимостью десять миллионов человек. Отчитаться по ряду проектов кабмин должен уже к 1 декабря.
Туристы на горе Опук в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 18:53Туризм
Путин поручил представить предложения о выделении средств на туркешбэк
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Владимир ПутинОтели
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала