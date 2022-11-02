https://ria.ru/20221102/gossovet-1828657462.html

Эксперты прокомментировали результаты Госсовета по туризму

Эксперты прокомментировали результаты Госсовета по туризму - РИА Новости, 02.11.2022

Эксперты прокомментировали результаты Госсовета по туризму

Российская туристическая отрасль высоко оценивает результаты сентябрьского заседания президиума Госсовета по развитию туризма и готова помочь властям в... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T15:46

2022-11-02T15:46

2022-11-02T15:47

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российская туристическая отрасль высоко оценивает результаты сентябрьского заседания президиума Госсовета по развитию туризма и готова помочь властям в доработке и исполнении итоговых поручений президента России Владимира Путина, заявил РИА Новости глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский."Итог получился результативным и продуктивным. Все важнейшие инициативы, о которых говорила общественность, вошли в перечень поручений президента", — сказал Уманский. По словам эксперта, некоторые пункты требуют дальнейшей проработки. "Это, конечно, не то же самое, что и формулировка "обеспечить", однако очень важно, что вопросы тоже были вынесены на уровень президента и озвучены", — добавил он.Президентом были отмечены вопросы, связанные с кешбэком, обнулением НДС для туроператоров, сказал также Уманский. "Выделены значимые инфраструктурные программы, в том числе развитие новых курортов, поддержка гостиниц до 120 номеров, а также некапитальных строений, глэмпингов и кемпингов, которые за короткое время могут закрыть нехватку номерного фонда в отдельных регионах", — отметил глава РСТ, напомнив, что общественность много говорила о дефиците гостиничной инфраструктуры в России.По словам Уманского, вопрос об отказе от паритета в отношении визовых ограничений и запуск электронных виз для граждан дружественных стран — тоже важнейшие шаги, поскольку в текущей ситуации въездной туризм оказался в самом тяжелом положении.Во вторник на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента РФ по итогам сентябрьского заседания президиума Госсовета по развитию туризма. В документ, в частности, вошли поручения правительству по обнулению НДС для туроператоров, запуску электронных виз, продлению программы туристического кешбэка, в том числе детского, а также созданию новых курортов вместимостью десять миллионов человек. Отчитаться по ряду проектов кабмин должен уже к 1 декабря.

https://ria.ru/20221101/keshbek-1828491640.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, российский союз туриндустрии (рст), владимир путин, отели