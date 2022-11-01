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Путин поручил представить план по возобновлению единой электронной визы

Путин поручил представить план по возобновлению единой электронной визы - РИА Новости, 01.11.2022

Путин поручил представить план по возобновлению единой электронной визы

Путин поручил представить предложения о возобновлении действия единой электронной визы для иностранцев из стран, не включенных в недружественные,... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T19:18

2022-11-01T19:18

2022-11-01T19:18

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Путин поручил представить предложения о возобновлении действия единой электронной визы для иностранцев из стран, не включенных в недружественные, соответствующий документ появился на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации подготовить совместно с МИДом России, МВД России, ФСБ России и представить предложения по возобновлению действия единой электронной визы для граждан иностранных государств, не включенных в перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия", - говорится в сообщении.Доклад необходимо предоставить до 1 мая.

https://ria.ru/20221031/kipr-1828221403.html

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2022

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туризм, новости - туризм, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)