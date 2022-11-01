https://ria.ru/20221101/viza-1828497708.html
Путин поручил представить план по возобновлению единой электронной визы
Путин поручил представить план по возобновлению единой электронной визы - РИА Новости, 01.11.2022
Путин поручил представить план по возобновлению единой электронной визы
Путин поручил представить предложения о возобновлении действия единой электронной визы для иностранцев из стран, не включенных в недружественные,... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T19:18
2022-11-01T19:18
2022-11-01T19:18
туризм
туризм
новости - туризм
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824105843_0:669:2048:1821_1920x0_80_0_0_691c90ffdf258b0b16d3bffc6fc1891d.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Путин поручил представить предложения о возобновлении действия единой электронной визы для иностранцев из стран, не включенных в недружественные, соответствующий документ появился на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации подготовить совместно с МИДом России, МВД России, ФСБ России и представить предложения по возобновлению действия единой электронной визы для граждан иностранных государств, не включенных в перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия", - говорится в сообщении.Доклад необходимо предоставить до 1 мая.
https://ria.ru/20221031/kipr-1828221403.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824105843_0:568:2048:2104_1920x0_80_0_0_dafde30bffd5d41d29bae6c39bc8f4bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин поручил представить план по возобновлению единой электронной визы
Путин поручил представить план по возобновлению электронной визы для дружественных стран