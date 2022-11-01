https://ria.ru/20221101/nalogi-1828500888.html
Путин поручил рассмотреть снижение налоговой нагрузки для туркомпаний
Путин поручил рассмотреть снижение налоговой нагрузки для туркомпаний - РИА Новости, 01.11.2022
Путин поручил рассмотреть снижение налоговой нагрузки для туркомпаний
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопросы о снижении налоговой нагрузки для туристических организаций за счет увеличения предельного РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T19:34
2022-11-01T19:34
2022-11-01T19:34
туризм
туризм
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопросы о снижении налоговой нагрузки для туристических организаций за счет увеличения предельного дохода и предельной численности работников, установленных для применения упрощенной системы налогообложения, говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 6 сентября."Правительству Российской Федерации в целях снижения налоговой нагрузки в туристской индустрии рассмотреть вопросы об увеличении для организаций туристской индустрии (в целях применения упрощенной системы налогообложения) установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах: предельного дохода – до 300 миллионов рублей; предельной численности работников – до 250 человек; остаточной (балансовой) стоимости основных средств – до 250 миллионов рублей", - говорится в документе.Ответственным за исполнение поручения назван премьер-министр Михаил Мишустин. Ему необходимо будет подготовить соответствующий доклад до 1 декабря.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, экономика, владимир путин, россия, михаил мишустин
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Экономика, Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин
Путин поручил рассмотреть снижение налоговой нагрузки для туркомпаний
Президент Путин поручил рассмотреть вопрос о снижении налоговой нагрузки для туркомпаний