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Путин поручил рассмотреть снижение налоговой нагрузки для туркомпаний - РИА Новости, 01.11.2022
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Туризм
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Путин поручил рассмотреть снижение налоговой нагрузки для туркомпаний
Путин поручил рассмотреть снижение налоговой нагрузки для туркомпаний - РИА Новости, 01.11.2022
Путин поручил рассмотреть снижение налоговой нагрузки для туркомпаний
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопросы о снижении налоговой нагрузки для туристических организаций за счет увеличения предельного РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T19:34
2022-11-01T19:34
туризм
туризм
новости - туризм
экономика
владимир путин
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопросы о снижении налоговой нагрузки для туристических организаций за счет увеличения предельного дохода и предельной численности работников, установленных для применения упрощенной системы налогообложения, говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 6 сентября."Правительству Российской Федерации в целях снижения налоговой нагрузки в туристской индустрии рассмотреть вопросы об увеличении для организаций туристской индустрии (в целях применения упрощенной системы налогообложения) установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах: предельного дохода – до 300 миллионов рублей; предельной численности работников – до 250 человек; остаточной (балансовой) стоимости основных средств – до 250 миллионов рублей", - говорится в документе.Ответственным за исполнение поручения назван премьер-министр Михаил Мишустин. Ему необходимо будет подготовить соответствующий доклад до 1 декабря.
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туризм, новости - туризм, экономика, владимир путин, россия, михаил мишустин
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Экономика, Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин
19:34 01.11.2022
 
Путин поручил рассмотреть снижение налоговой нагрузки для туркомпаний

Президент Путин поручил рассмотреть вопрос о снижении налоговой нагрузки для туркомпаний

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопросы о снижении налоговой нагрузки для туристических организаций за счет увеличения предельного дохода и предельной численности работников, установленных для применения упрощенной системы налогообложения, говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 6 сентября.
"Правительству Российской Федерации в целях снижения налоговой нагрузки в туристской индустрии рассмотреть вопросы об увеличении для организаций туристской индустрии (в целях применения упрощенной системы налогообложения) установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах: предельного дохода – до 300 миллионов рублей; предельной численности работников – до 250 человек; остаточной (балансовой) стоимости основных средств – до 250 миллионов рублей", - говорится в документе.
Ответственным за исполнение поручения назван премьер-министр Михаил Мишустин. Ему необходимо будет подготовить соответствующий доклад до 1 декабря.
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