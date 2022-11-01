https://ria.ru/20221101/nalogi-1828500888.html

Путин поручил рассмотреть снижение налоговой нагрузки для туркомпаний

Путин поручил рассмотреть снижение налоговой нагрузки для туркомпаний - РИА Новости, 01.11.2022

Путин поручил рассмотреть снижение налоговой нагрузки для туркомпаний

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопросы о снижении налоговой нагрузки для туристических организаций за счет увеличения предельного РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T19:34

2022-11-01T19:34

2022-11-01T19:34

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопросы о снижении налоговой нагрузки для туристических организаций за счет увеличения предельного дохода и предельной численности работников, установленных для применения упрощенной системы налогообложения, говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 6 сентября."Правительству Российской Федерации в целях снижения налоговой нагрузки в туристской индустрии рассмотреть вопросы об увеличении для организаций туристской индустрии (в целях применения упрощенной системы налогообложения) установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах: предельного дохода – до 300 миллионов рублей; предельной численности работников – до 250 человек; остаточной (балансовой) стоимости основных средств – до 250 миллионов рублей", - говорится в документе.Ответственным за исполнение поручения назван премьер-министр Михаил Мишустин. Ему необходимо будет подготовить соответствующий доклад до 1 декабря.

https://ria.ru/20221101/turizm-1828498401.html

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

туризм, новости - туризм, экономика, владимир путин, россия, михаил мишустин