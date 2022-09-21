https://ria.ru/20220921/iran-1818305279.html
Россияне, застрявшие в Иране, вылетели в Венесуэлу
Россияне, застрявшие в Иране, вылетели в Венесуэлу - РИА Новости, 21.09.2022
Россияне, застрявшие в Иране, вылетели в Венесуэлу
Россияне, застрявшие в Иране из-за поломки самолета авиакомпании Conviasa, вылетели из Тегерана в венесуэльский Порламар, сообщила глава Ростуризма Зарина... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T01:57
2022-09-21T01:57
2022-09-21T10:41
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россияне, застрявшие в Иране из-за поломки самолета авиакомпании Conviasa, вылетели из Тегерана в венесуэльский Порламар, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."Борт с российскими туристами только что вылетел из Тегерана в Порламар. Спасибо за командную работу МИДу, российским туроператорам и Conviasa!" - написала Догузова в своем Telegram-канале.Во вторник глава Ростуризма сообщала о ситуации с туристами, которые не могут вылететь из Тегерана в связи с поломкой самолета авиакомпании Conviasa. Среди пассажиров - около 100 россиян. Она уточнила, что ведомство находится на связи с МИД России. Туристам оперативно было оформлено временное разрешение на въезд в Иран.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, венесуэла, в мире, россия, новости - туризм
Туризм, Иран, Венесуэла, В мире, Россия, Новости - Туризм
01:57 21.09.2022 (обновлено: 10:41 21.09.2022)
Россияне, застрявшие в Иране, вылетели в Венесуэлу
Глава Ростуризма Догузова заявила, что россияне, застрявшие в Иране, вылетели в Венесуэлу