https://ria.ru/20220921/iran-1818305279.html

Россияне, застрявшие в Иране, вылетели в Венесуэлу

Россияне, застрявшие в Иране, вылетели в Венесуэлу - РИА Новости, 21.09.2022

Россияне, застрявшие в Иране, вылетели в Венесуэлу

Россияне, застрявшие в Иране из-за поломки самолета авиакомпании Conviasa, вылетели из Тегерана в венесуэльский Порламар, сообщила глава Ростуризма Зарина... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T01:57

2022-09-21T01:57

2022-09-21T10:41

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россияне, застрявшие в Иране из-за поломки самолета авиакомпании Conviasa, вылетели из Тегерана в венесуэльский Порламар, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."Борт с российскими туристами только что вылетел из Тегерана в Порламар. Спасибо за командную работу МИДу, российским туроператорам и Conviasa!" - написала Догузова в своем Telegram-канале.Во вторник глава Ростуризма сообщала о ситуации с туристами, которые не могут вылететь из Тегерана в связи с поломкой самолета авиакомпании Conviasa. Среди пассажиров - около 100 россиян. Она уточнила, что ведомство находится на связи с МИД России. Туристам оперативно было оформлено временное разрешение на въезд в Иран.

https://ria.ru/20220913/turpotok-1816440692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

иран, венесуэла, в мире, россия, новости - туризм