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Туризм
https://ria.ru/20220303/turisty-1776323391.html
За туристами уже вылетели: как россияне возвращаются домой
За туристами уже вылетели: как россияне возвращаются домой - РИА Новости, 04.03.2022
За туристами уже вылетели: как россияне возвращаются домой
"Все туристы уже вылетели или знают, как будут возвращаться", — уверяют агенты. "Аэрофлот", AZUR Air, Royal Flight и другие перевозчики объявляют вывозные рейсы РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-03T19:28
2022-03-04T12:35
туризм
туризм
проблемы - туризм
туристы
мадейра
минск
вьетнам
turkish airlines
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. "Все туристы уже вылетели или знают, как будут возвращаться", — уверяют агенты. "Аэрофлот", AZUR Air, Royal Flight и другие перевозчики объявляют вывозные рейсы из стран Карибского бассейна. Маршрут непростой — через Атлантику, Норвежское и Баренцево моря. Но, например, вчерашний лайнер из доминиканской Пунта-Каны в Москву долетел за 11 часов — это обычное время. Самостоятельным путешественникам сложнее: цены на авиабилеты на некоторые даты сильно выросли. О том, как россияне добираются до дома и сколько это стоит, — в материале РИА Новости.Гуманитарные рейсыРостуризм, МИД, Минтранс России, Росавиация согласовывают специальные гуманитарные рейсы. Вчера более 100 россиян вывезли из Болгарии на крыльях "России", а Royal Flight доставил туристов из Доминиканы в столицу.Запланировали два специальных рейса туроператора "TUI Россия" с острова Мадейра (Португалия) и из Софии (Болгария) 4 марта. Туристов с португальского острова планируют вывозить через Анталью."Аэрофлот" поставил сразу несколько рейсов из разных стран Европы: вчера — из Софии, 4 марта в планах — Ларнака и Будапешт, а 6 марта — Женева, Мюнхен и Амстердам. Кроме того, нацперевозчик выполняет полеты из Мексики и Доминиканы.Эти рейсы, как сообщает сайт "Аэрофлота", доступны тем, кто находится сейчас за рубежом и имеет на руках билеты туда-обратно любой российской авиакомпании, перевозка по которым в сегменте из России уже состоялась.Билет за счет туроператораКлиентам туроператоров еще проще. "Ситуация с вывозом из закрытых стран Европы, главным образом Болгарии и Венгрии, решается, россияне улетают домой в индивидуальном порядке в основном через Стамбул", — сообщили РИА Новости в компании "Интурист". Там также отмечают: "Больше всего наших клиентов застряли на карибских направлениях, которые были самыми популярными после Египта. По ним организуются вывозные рейсы. Если был приобретен пакетный тур, возврат — за счет компании".Информацию о плановом возврате подтвердили в "Русском экспрессе" и других компаниях."Всем путешественникам, оказавшимся в данной ситуации, необходимо зарегистрироваться в специальном приложении МИД “Зарубежный помощник", — уточняют в TEZ Tour. Кроме того, по утверждениям компаний, туристам помогают гиды.Дорогой и длинный перелетДля самостоятельных путешественников "Зарубежный помощник", где можно сообщить о себе и ждать рейса, даже актуальнее. Варианты возврата через третьи страны есть, но стоимость билетов меняется каждый день — и не в меньшую сторону."Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) из-за резкого падения рубля перешла на ежедневное обновление внутреннего курса. По нему осуществляются все расчеты между участниками авиатранспортного рынка", — поясняют в АТОР. Раньше валютный курс IATA обновляли раз в неделю, в ночь со вторника на среду.В данный момент перелет из Европы в Россию с одной (как правило, в Стамбуле, еще варианты — Дубай, Белград) или двумя пересадками обходится в 30-40 тысяч рублей. На какие-то даты — 70-80 тысяч и больше.При этом стыковки порой существенно увеличивают время в пути, на некоторых рейсах на 20 часов.Еще один вариант — добраться до автовокзалов Вильнюса, Риги, Таллина, Хельсинки, а дальше до Санкт-Петербурга на автобусе, стоимость — 2200-4000 рублей. Из Польши можно доехать до Минска или Калининграда. Также попасть в Россию реально и на поезде, например, на Allegro из Финляндии, цена билета до 160 евро (чем ближе к дате отправления, тем дороже).Куда еще можно полететьЧто же касается выездов за рубеж, то Ростуризм рекомендовал не посещать страны, которые ввели санкции. Но, например, визовый центр Италии, которая с 1 марта открылась для туристов, документы принимает.Улететь можно в Турцию, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индию, Вьетнам.Правда, в последние дни туроператоры снимают рейсы даже с этих направлений. Так, PEGAS Touristik сообщил, что до 28 марта приостановил отправку организованных путешественников. Исключение — Анталья."Туристы продолжают отдыхать за рубежом, бронировать и вылетать, — рассказали в "Русском экспрессе". — У нас есть клиенты в ОАЭ, на Мальдивах, Шри-Ланке, в Турции, Таиланде, Египте".В "Интуристе" подтвердили, что планы на будущее в силе: "Изменений по заявленным программам в Турцию, стартующим с апреля, нет. Чартеры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх также выполняются".Но туры дорожают, ведь цены формируются в долларах США и евро с оплатой по текущему курсу.Длинный, но прямой рейсВ сервисе Туту.ру отметили, что, например, до Стамбула российские самолеты теперь добираются через Казахстан, минуя юг России. Поэтому в воздухе придется провести дополнительно почти полтора часа. То же самое можно сказать про Хургаду и Шарм-эш-Шейх (туда летают через Казахстан, Грузию и Турцию). До Тель-Авива на час дольше, а вот на Шри-Ланку и в Таиланд — практически как раньше.При этом число перелетов на доступных направлениях растет. Так, Turkish Airlines приступает с 7 марта к выполнению рейсов из международного аэропорта Кольцово в Стамбул. "Аэрофлот" совместно с турецкой авиакомпанией объявляли, что ставят более вместительные самолеты на рейсы из Стамбула в Москву и Санкт-Петербург.Air Serbia также сообщила об увеличении количества рейсов из Белграда в Москву и обратно.Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса уведомил, что Россия с 14 марта увеличивает интенсивность авиасообщения с 16 странами, в том числе Вьетнамом, Индией, Мальдивами, Таиландом. Правда, все это, вероятно, будет зависеть от того, как решат вопросы с санкциями отечественные авиакомпании.
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туризм, проблемы - туризм, туристы, мадейра, минск, вьетнам, turkish airlines, royal flight, аэрофлот, венгрия, сербия, болгария, куба, доминикана, мексика, египет, оаэ, шри-ланка, грузия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), турция, стамбул, самолеты, авиакомпании, ситуация в днр и лнр, куда можно лететь, цены
19:28 03.03.2022 (обновлено: 12:35 04.03.2022)
 
За туристами уже вылетели: как россияне возвращаются домой

Российские туристы возвращаются из Карибских стран и Европы вывозными рейсами

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПассажиры в зале прилета международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
Пассажиры в зале прилета международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. "Все туристы уже вылетели или знают, как будут возвращаться", — уверяют агенты. "Аэрофлот", AZUR Air, Royal Flight и другие перевозчики объявляют вывозные рейсы из стран Карибского бассейна. Маршрут непростой — через Атлантику, Норвежское и Баренцево моря. Но, например, вчерашний лайнер из доминиканской Пунта-Каны в Москву долетел за 11 часов — это обычное время. Самостоятельным путешественникам сложнее: цены на авиабилеты на некоторые даты сильно выросли. О том, как россияне добираются до дома и сколько это стоит, — в материале РИА Новости.

Гуманитарные рейсы

Ростуризм, МИД, Минтранс России, Росавиация согласовывают специальные гуманитарные рейсы. Вчера более 100 россиян вывезли из Болгарии на крыльях "России", а Royal Flight доставил туристов из Доминиканы в столицу.
Запланировали два специальных рейса туроператора "TUI Россия" с острова Мадейра (Португалия) и из Софии (Болгария) 4 марта. Туристов с португальского острова планируют вывозить через Анталью.
"Аэрофлот" поставил сразу несколько рейсов из разных стран Европы: вчера — из Софии, 4 марта в планах — Ларнака и Будапешт, а 6 марта — Женева, Мюнхен и Амстердам. Кроме того, нацперевозчик выполняет полеты из Мексики и Доминиканы.
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"Аэрофлот" планирует выполнить спецрейсы из Европы, чтобы вывезти россиян
Эти рейсы, как сообщает сайт "Аэрофлота", доступны тем, кто находится сейчас за рубежом и имеет на руках билеты туда-обратно любой российской авиакомпании, перевозка по которым в сегменте из России уже состоялась.

Билет за счет туроператора

Клиентам туроператоров еще проще. "Ситуация с вывозом из закрытых стран Европы, главным образом Болгарии и Венгрии, решается, россияне улетают домой в индивидуальном порядке в основном через Стамбул", — сообщили РИА Новости в компании "Интурист".
Там также отмечают: "Больше всего наших клиентов застряли на карибских направлениях, которые были самыми популярными после Египта. По ним организуются вывозные рейсы. Если был приобретен пакетный тур, возврат — за счет компании".
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Информацию о плановом возврате подтвердили в "Русском экспрессе" и других компаниях.
"Всем путешественникам, оказавшимся в данной ситуации, необходимо зарегистрироваться в специальном приложении МИД “Зарубежный помощник", — уточняют в TEZ Tour. Кроме того, по утверждениям компаний, туристам помогают гиды.
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Дорогой и длинный перелет

Для самостоятельных путешественников "Зарубежный помощник", где можно сообщить о себе и ждать рейса, даже актуальнее. Варианты возврата через третьи страны есть, но стоимость билетов меняется каждый день — и не в меньшую сторону.
"Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) из-за резкого падения рубля перешла на ежедневное обновление внутреннего курса. По нему осуществляются все расчеты между участниками авиатранспортного рынка", — поясняют в АТОР.
Раньше валютный курс IATA обновляли раз в неделю, в ночь со вторника на среду.
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В данный момент перелет из Европы в Россию с одной (как правило, в Стамбуле, еще варианты — Дубай, Белград) или двумя пересадками обходится в 30-40 тысяч рублей. На какие-то даты — 70-80 тысяч и больше.
При этом стыковки порой существенно увеличивают время в пути, на некоторых рейсах на 20 часов.
Еще один вариант — добраться до автовокзалов Вильнюса, Риги, Таллина, Хельсинки, а дальше до Санкт-Петербурга на автобусе, стоимость — 2200-4000 рублей. Из Польши можно доехать до Минска или Калининграда. Также попасть в Россию реально и на поезде, например, на Allegro из Финляндии, цена билета до 160 евро (чем ближе к дате отправления, тем дороже).
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Куда еще можно полететь

Что же касается выездов за рубеж, то Ростуризм рекомендовал не посещать страны, которые ввели санкции.
Но, например, визовый центр Италии, которая с 1 марта открылась для туристов, документы принимает.
Улететь можно в Турцию, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индию, Вьетнам.
Правда, в последние дни туроператоры снимают рейсы даже с этих направлений. Так, PEGAS Touristik сообщил, что до 28 марта приостановил отправку организованных путешественников. Исключение — Анталья.
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"Туристы продолжают отдыхать за рубежом, бронировать и вылетать, — рассказали в "Русском экспрессе". — У нас есть клиенты в ОАЭ, на Мальдивах, Шри-Ланке, в Турции, Таиланде, Египте".
В "Интуристе" подтвердили, что планы на будущее в силе: "Изменений по заявленным программам в Турцию, стартующим с апреля, нет. Чартеры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх также выполняются".
Но туры дорожают, ведь цены формируются в долларах США и евро с оплатой по текущему курсу.
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Длинный, но прямой рейс

В сервисе Туту.ру отметили, что, например, до Стамбула российские самолеты теперь добираются через Казахстан, минуя юг России. Поэтому в воздухе придется провести дополнительно почти полтора часа.
То же самое можно сказать про Хургаду и Шарм-эш-Шейх (туда летают через Казахстан, Грузию и Турцию). До Тель-Авива на час дольше, а вот на Шри-Ланку и в Таиланд — практически как раньше.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийские туристы садятся в автобус, следующий в международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
Российские туристы садятся в автобус, следующий в международный аэропорт в Шарм эш Шейх - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Российские туристы садятся в автобус, следующий в международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
При этом число перелетов на доступных направлениях растет. Так, Turkish Airlines приступает с 7 марта к выполнению рейсов из международного аэропорта Кольцово в Стамбул. "Аэрофлот" совместно с турецкой авиакомпанией объявляли, что ставят более вместительные самолеты на рейсы из Стамбула в Москву и Санкт-Петербург.
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3 марта, 18:02Туризм
Air Serbia увеличит количество авиарейсов в Россию
Air Serbia также сообщила об увеличении количества рейсов из Белграда в Москву и обратно.
Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса уведомил, что Россия с 14 марта увеличивает интенсивность авиасообщения с 16 странами, в том числе Вьетнамом, Индией, Мальдивами, Таиландом. Правда, все это, вероятно, будет зависеть от того, как решат вопросы с санкциями отечественные авиакомпании.
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