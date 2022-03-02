https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1776097789.html

Крупный туроператор отказался отправлять отдыхающих за рубеж

Крупный туроператор отказался отправлять отдыхающих за рубеж - РИА Новости, 02.03.2022

Крупный туроператор отказался отправлять отдыхающих за рубеж

Туроператор PEGAS Touristik заявил о временной приостановке всех выездных туров с 3 по 28 марта, сообщает Profi.Travel. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T18:06

2022-03-02T18:06

2022-03-02T19:52

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Туроператор PEGAS Touristik заявил о временной приостановке всех выездных туров с 3 по 28 марта, сообщает Profi.Travel.Предполагается, что в марте по заказу компании будут осуществляться только вывозные рейсы. Параллельно оператор корректирует полетные программы таким образом, чтобы не быть затронутым санкционными ограничениями. В частности, уже удалось восстановить расписание из Москвы. Детали перевозки фирма не раскрывает.По словам источника издания, проблема связана с санкциями, наложенными иностранными производителями самолетов на российский авиационный сектор. С 28 марта прекращаются поставки новых судов и запчастей в Россию. Кроме того, перевозчики уже сталкиваются с требованиями со стороны лизингодателей о возврате лайнеров.Сейчас компания прорабатывает альтернативные варианты по организации перевозки, что требует определенного времени."Наши зарубежные партнеры в целом ряде стран — Турции, Египте, Тунисе, ОАЭ и других — ждут и готовы принимать отдыхающих. Ростуризм проделал огромную работу для того, чтобы сохранить и поддержать эти связи в условиях текущей турбулентности. Сейчас мы стараемся найти лучшие пути для наших партнеров и клиентов", — рассказала гендиректор компании Анна Подгорная.

https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1776074996.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, россия, новости - туризм, туристы, признание днр и лнр в россии