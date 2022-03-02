https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1776097789.html
Крупный туроператор отказался отправлять отдыхающих за рубеж
Крупный туроператор отказался отправлять отдыхающих за рубеж - РИА Новости, 02.03.2022
Крупный туроператор отказался отправлять отдыхающих за рубеж
Туроператор PEGAS Touristik заявил о временной приостановке всех выездных туров с 3 по 28 марта, сообщает Profi.Travel. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T18:06
2022-03-02T18:06
2022-03-02T19:52
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Туроператор PEGAS Touristik заявил о временной приостановке всех выездных туров с 3 по 28 марта, сообщает Profi.Travel.Предполагается, что в марте по заказу компании будут осуществляться только вывозные рейсы. Параллельно оператор корректирует полетные программы таким образом, чтобы не быть затронутым санкционными ограничениями. В частности, уже удалось восстановить расписание из Москвы. Детали перевозки фирма не раскрывает.По словам источника издания, проблема связана с санкциями, наложенными иностранными производителями самолетов на российский авиационный сектор. С 28 марта прекращаются поставки новых судов и запчастей в Россию. Кроме того, перевозчики уже сталкиваются с требованиями со стороны лизингодателей о возврате лайнеров.Сейчас компания прорабатывает альтернативные варианты по организации перевозки, что требует определенного времени."Наши зарубежные партнеры в целом ряде стран — Турции, Египте, Тунисе, ОАЭ и других — ждут и готовы принимать отдыхающих. Ростуризм проделал огромную работу для того, чтобы сохранить и поддержать эти связи в условиях текущей турбулентности. Сейчас мы стараемся найти лучшие пути для наших партнеров и клиентов", — рассказала гендиректор компании Анна Подгорная.
https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1776074996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, россия, новости - туризм, туристы, признание днр и лнр в россии
18:06 02.03.2022 (обновлено: 19:52 02.03.2022)
Крупный туроператор отказался отправлять отдыхающих за рубеж
PEGAS Touristik приостанавливает выездные туры за границу до конца марта
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости.
Туроператор PEGAS Touristik заявил о временной приостановке всех выездных туров с 3 по 28 марта, сообщает
Profi.Travel.
Предполагается, что в марте по заказу компании будут осуществляться только вывозные рейсы. Параллельно оператор корректирует полетные программы таким образом, чтобы не быть затронутым санкционными ограничениями. В частности, уже удалось восстановить расписание из Москвы. Детали перевозки фирма не раскрывает.
По словам источника издания, проблема связана с санкциями, наложенными иностранными производителями самолетов на российский авиационный сектор.
С 28 марта прекращаются поставки новых судов и запчастей в Россию. Кроме того, перевозчики уже сталкиваются с требованиями со стороны лизингодателей о возврате лайнеров.
Сейчас компания прорабатывает альтернативные варианты по организации перевозки, что требует определенного времени.
"Наши зарубежные партнеры в целом ряде стран — Турции, Египте, Тунисе, ОАЭ и других — ждут и готовы принимать отдыхающих. Ростуризм проделал огромную работу для того, чтобы сохранить и поддержать эти связи в условиях текущей турбулентности. Сейчас мы стараемся найти лучшие пути для наших партнеров и клиентов", — рассказала гендиректор компании Анна Подгорная.