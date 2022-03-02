https://ria.ru/20220302/sanktsii-1775968067.html
Ростуризм рекомендовал не посещать страны, которые ввели санкции
Ростуризм рекомендовал не посещать страны, которые ввели санкции - РИА Новости, 02.03.2022
Ростуризм рекомендовал не посещать страны, которые ввели санкции
Ростуризм рекомендовал россиянам не ездить в страны, которые ввели санкции против России, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на главу ведомства Зарину... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T08:32
2022-03-02T08:32
2022-03-02T10:11
новости - туризм
здоровье - общество
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Ростуризм рекомендовал россиянам не ездить в страны, которые ввели санкции против России, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на главу ведомства Зарину Догузову.В качестве примера государств, в которые можно отправиться, Ростуризм назвал Турцию, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индию, Вьетнам и другие страны, не вводившие ограничения против Москвы."Ряд направлений, включая некоторые страны Латинской Америки, уже недоступны туристам из-за ограничений воздушного пространства Евросоюза и Канады, так как путь к ним связан с повышенными рисками. Это такие страны, как Куба, Доминикана, Мексика, Венесуэла", — объяснили в ведомстве.Кроме того, глава Ростуризма напомнила о доступности отдыха в России. "Мы вместе с регионами и туристическим бизнесом постоянно работаем над повышением доступности и качества внутренних направлений", — рассказала она.Ведомство также призвало туроператоров временно прекратить продажи туров в государства, которые ввели санкции против России, а также в страны Карибского бассейна.Тем же, кто забронировали такие туры, рекомендуется обратиться к туроператору "для подбора альтернативного направления".Ведомство просит людей внимательно следить за информацией МИД России, Ростуризма и Росавиации об изменении статуса актуальных туристических направлений.Ранее небо для всех российских самолетов закрыл Евросоюз. Boeing приостановил техподдержку российских авиакомпаний.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, здоровье - общество, федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия, карибский бассейн, признание днр и лнр в россии
08:32 02.03.2022 (обновлено: 10:11 02.03.2022)
Ростуризм рекомендовал не посещать страны, которые ввели санкции
Глава Ростуризма Догузова призвала не ездить в страны, которые ввели санкции против России
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Ростуризм рекомендовал россиянам не ездить в страны, которые ввели санкции против России, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на главу ведомства Зарину Догузову.
В качестве примера государств, в которые можно отправиться, Ростуризм назвал Турцию, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индию, Вьетнам и другие страны, не вводившие ограничения против Москвы.
"Ряд направлений, включая некоторые страны Латинской Америки, уже недоступны туристам из-за ограничений воздушного пространства Евросоюза и Канады, так как путь к ним связан с повышенными рисками. Это такие страны, как Куба, Доминикана, Мексика, Венесуэла", — объяснили в ведомстве.
Кроме того, глава Ростуризма напомнила о доступности отдыха в России. "Мы вместе с регионами и туристическим бизнесом постоянно работаем над повышением доступности и качества внутренних направлений", — рассказала она.
Ведомство также призвало туроператоров временно прекратить продажи туров в государства, которые ввели санкции против России, а также в страны Карибского бассейна
.
Тем же, кто забронировали такие туры, рекомендуется обратиться к туроператору "для подбора альтернативного направления".
Ведомство просит людей внимательно следить за информацией МИД России, Ростуризма и Росавиации об изменении статуса актуальных туристических направлений.
Ранее небо для всех российских самолетов закрыл Евросоюз. Boeing приостановил техподдержку российских авиакомпаний.
Владимир Путин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса
и после обращения депутатов Госдумы
подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Рано утром 24 февраля Россия
начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины
. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.