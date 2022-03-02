https://ria.ru/20220302/sanktsii-1775968067.html

Ростуризм рекомендовал не посещать страны, которые ввели санкции

Ростуризм рекомендовал не посещать страны, которые ввели санкции - РИА Новости, 02.03.2022

Ростуризм рекомендовал не посещать страны, которые ввели санкции

Ростуризм рекомендовал россиянам не ездить в страны, которые ввели санкции против России, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на главу ведомства Зарину... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T08:32

2022-03-02T08:32

2022-03-02T10:11

новости - туризм

здоровье - общество

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

россия

карибский бассейн

признание днр и лнр в россии

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775606764_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e7aa65258da2716cca43aea17bd0043e.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Ростуризм рекомендовал россиянам не ездить в страны, которые ввели санкции против России, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на главу ведомства Зарину Догузову.В качестве примера государств, в которые можно отправиться, Ростуризм назвал Турцию, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индию, Вьетнам и другие страны, не вводившие ограничения против Москвы."Ряд направлений, включая некоторые страны Латинской Америки, уже недоступны туристам из-за ограничений воздушного пространства Евросоюза и Канады, так как путь к ним связан с повышенными рисками. Это такие страны, как Куба, Доминикана, Мексика, Венесуэла", — объяснили в ведомстве.Кроме того, глава Ростуризма напомнила о доступности отдыха в России. "Мы вместе с регионами и туристическим бизнесом постоянно работаем над повышением доступности и качества внутренних направлений", — рассказала она.Ведомство также призвало туроператоров временно прекратить продажи туров в государства, которые ввели санкции против России, а также в страны Карибского бассейна.Тем же, кто забронировали такие туры, рекомендуется обратиться к туроператору "для подбора альтернативного направления".Ведомство просит людей внимательно следить за информацией МИД России, Ростуризма и Росавиации об изменении статуса актуальных туристических направлений.Ранее небо для всех российских самолетов закрыл Евросоюз. Boeing приостановил техподдержку российских авиакомпаний.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220302/samolety-1775963027.html

https://ria.ru/20220301/stambul-1775904797.html

россия

карибский бассейн

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

новости - туризм, здоровье - общество, федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия, карибский бассейн, признание днр и лнр в россии