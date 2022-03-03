https://ria.ru/20220303/puteshestviya-1776312681.html
Air Serbia увеличит количество авиарейсов в Россию
Air Serbia увеличит количество авиарейсов в Россию - РИА Новости, 03.03.2022
Air Serbia увеличит количество авиарейсов в Россию
Национальная авиакомпания Сербии Air Serbia планирует увеличить число рейсов из Белграда в Москву, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T18:02
2022-03-03T18:02
2022-03-03T18:02
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Национальная авиакомпания Сербии Air Serbia планирует увеличить число рейсов из Белграда в Москву, сообщает АТОР.Сербские СМИ пишут, что может вырасти не только частота перелетов (с восьми до 15 в неделю), но и кресельная емкость самолетов. В частности, перевозчик планирует задействовать широкофюзеляжные Airbus A330-200.После закрытия неба для российских лайнеров европейскими странами и зеркальных мер со стороны РФ балканский нацперевозчик стал единственной авиакомпанией региона, которой разрешено заходить в воздушное пространство России.Сербская столица принимает рейсы из многих европейских стран, что делает ее удобным пунктом для возвращения российских туристов на родину.Также наши соотечественники могут прилететь из Европы в РФ стыковочными рейсами через Турцию, Египет, Катар, ОАЭ, Израиль, Марокко, государства СНГ, то есть через все страны, которые сейчас имеют прямое авиасообщение и с Европой, и с Россией.
https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1775894709.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сербия, ассоциация туроператоров россии (атор), снг, новости - туризм, туристы, катар, египет, турция, оаэ, самолеты, израиль, марокко
Air Serbia увеличит количество авиарейсов в Россию
АТОР: Air Serbia планирует увеличить число авиарейсов в Россию с восьми до 15 в неделю
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости.
Национальная авиакомпания Сербии Air Serbia планирует увеличить число рейсов из Белграда в Москву, сообщает
АТОР.
Сербские СМИ пишут, что может вырасти не только частота перелетов (с восьми до 15 в неделю), но и кресельная емкость самолетов. В частности, перевозчик планирует задействовать широкофюзеляжные Airbus A330-200.
После закрытия
неба для российских лайнеров европейскими странами и зеркальных мер со стороны РФ балканский нацперевозчик стал единственной авиакомпанией региона, которой разрешено заходить в воздушное пространство России.
Сербская столица принимает рейсы из многих европейских стран, что делает ее удобным пунктом для возвращения российских туристов на родину.
Также наши соотечественники могут прилететь из Европы в РФ стыковочными рейсами через Турцию, Египет, Катар, ОАЭ, Израиль, Марокко, государства СНГ, то есть через все страны, которые сейчас имеют прямое авиасообщение и с Европой, и с Россией.