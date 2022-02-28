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Туризм
https://ria.ru/20220228/polety-1775600364.html
Россия закрыла небо для авиакомпаний из 36 стран в ответ на санкции Запада
Россия закрыла небо для авиакомпаний из 36 стран в ответ на санкции Запада - РИА Новости, 28.02.2022
Россия закрыла небо для авиакомпаний из 36 стран в ответ на санкции Запада
Россия запретила использовать свое воздушное пространство авиакомпаниям из тех стран, которые закрыли небо в рамках нового пакета санкций, сообщила Росавиация. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:05
2022-02-28T17:39
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Россия запретила использовать свое воздушное пространство авиакомпаниям из тех стран, которые закрыли небо в рамках нового пакета санкций, сообщила Росавиация."В соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств", — говорится в пресс-релизе ведомства.Ограничения распространяются на авиакомпании из таких стран, как Австрия, Албания, Ангилья, Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания (+Гренландия, Фарерские острова, Территориальное море), Джерси, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.В особых случаях Росавиация или МИД могут выпустить специальное разрешение на полеты из указанных государств.СанкцииПосле начала спецоперации на Украине страны Запада объявили о новых санкциях против России. Так, накануне ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка. Кроме того, под ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2".Также Евросоюз запретил любым российским самолетам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС, а свои компаниям — поставлять в Россию воздушные суда и запчасти к ним.В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.Для обеспечения стабильности ЦБ поднял ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава ведомства Антон Силуанов заявил, что бюджет выполнит все соцрасходы, а банки при необходимости докапитализируют.
https://ria.ru/20220228/aeroflot-1775452174.html
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россия, в мире, новости - туризм
16:05 28.02.2022 (обновлено: 17:39 28.02.2022)
 
Россия закрыла небо для авиакомпаний из 36 стран в ответ на санкции Запада

Россия ограничила выполнение полетов авиакомпаниям из 36 стран

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Россия запретила использовать свое воздушное пространство авиакомпаниям из тех стран, которые закрыли небо в рамках нового пакета санкций, сообщила Росавиация.
"В соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств", — говорится в пресс-релизе ведомства.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
00:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Аэрофлот" приостанавливает полеты по сети европейских маршрутов
Ограничения распространяются на авиакомпании из таких стран, как Австрия, Албания, Ангилья, Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания (+Гренландия, Фарерские острова, Территориальное море), Джерси, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.
В особых случаях Росавиация или МИД могут выпустить специальное разрешение на полеты из указанных государств.

Санкции

После начала спецоперации на Украине страны Запада объявили о новых санкциях против России. Так, накануне ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка. Кроме того, под ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2".
Ларнака - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
04:04Туризм
Кипр закрыл авиасообщение с Россией
Также Евросоюз запретил любым российским самолетам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС, а свои компаниям — поставлять в Россию воздушные суда и запчасти к ним.
В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.
Для обеспечения стабильности ЦБ поднял ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава ведомства Антон Силуанов заявил, что бюджет выполнит все соцрасходы, а банки при необходимости докапитализируют.
Самолет авиакомпании Air France - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 17:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Air France приостановила обслуживание и полеты над Россией
Опубликовано: В. Лаврентьев
 
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