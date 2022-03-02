Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220302/aeroflot-1775983585.html
Аэрофлот планирует вывезти российских туристов из Мексики и Доминиканы
Аэрофлот планирует вывезти российских туристов из Мексики и Доминиканы - РИА Новости, 02.03.2022
Аэрофлот планирует вывезти российских туристов из Мексики и Доминиканы
"Аэрофлот" выполнит рейсы в Мексику и Доминикану для возвращения россиян домой, сообщает перевозчик. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T10:42
2022-03-02T14:43
туризм
туризм
москва
доминикана
россия
аэрофлот
мексика
самолеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756674118_296:177:1658:943_1920x0_80_0_0_8a8189ebc938357f615c06b98250842f.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" выполнит рейсы в Мексику и Доминикану для возвращения россиян домой, сообщает перевозчик."Аэрофлот" планирует регулярные рейсы в Канкун (Мексика) и Пунта-Кану (Доминикана) для возвращения российских граждан, находящихся за рубежом", –говорится в сообщении.Так, 2 и 5 марта запланированы рейсы SU158/159 Шереметьево (вылет в 08.20) — Канкун (прилёт 14.05) и Канкун (вылет в 16.05) — Шереметьево (прилёт в 11.55 +1 сутки). Судя по информации на сайте аэропорта Шереметьево, первый рейс вылетел с небольшой задержкой – в 8.50 – и сейчас находится в воздухе.3 марта должны состояться перелеты SU156/157 Шереметьево (вылет в 07.30) — Пунта-Кана (прилёт в 13.10) и Пунта-Кана (вылет в 15.00) — Шереметьево (прилёт в 09.05 +1 сутки). Время указано местное.Воспользоваться заявленными рейсами в Москву (Шереметьево) могут граждане РФ, находящиеся за рубежом, с билетами в обе стороны полёта, перевозка по которым на сегменте из России уже состоялась.
https://ria.ru/20220302/aeroporty-1775970050.html
москва
доминикана
россия
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756674118_538:166:1574:943_1920x0_80_0_0_be10de27cc7ab433a415317172486c04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, москва, доминикана, россия, аэрофлот, мексика, самолеты, авиакомпании, новости - туризм
10:42 02.03.2022 (обновлено: 14:43 02.03.2022)
 
Аэрофлот планирует вывезти российских туристов из Мексики и Доминиканы

"Аэрофлот" поставил рейсы в Канкун и Пунта-Кану для вывоза россиян

© Pixabay / Michelle_Raponi Пляж в городе Канкун, Мексика
Пляж в городе Канкун, Мексика - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Pixabay / Michelle_Raponi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" выполнит рейсы в Мексику и Доминикану для возвращения россиян домой, сообщает перевозчик.
"Аэрофлот" планирует регулярные рейсы в Канкун (Мексика) и Пунта-Кану (Доминикана) для возвращения российских граждан, находящихся за рубежом", –говорится в сообщении.
Так, 2 и 5 марта запланированы рейсы SU158/159 Шереметьево (вылет в 08.20) — Канкун (прилёт 14.05) и Канкун (вылет в 16.05) — Шереметьево (прилёт в 11.55 +1 сутки).
Судя по информации на сайте аэропорта Шереметьево, первый рейс вылетел с небольшой задержкой – в 8.50 – и сейчас находится в воздухе.
3 марта должны состояться перелеты SU156/157 Шереметьево (вылет в 07.30) — Пунта-Кана (прилёт в 13.10) и Пунта-Кана (вылет в 15.00) — Шереметьево (прилёт в 09.05 +1 сутки). Время указано местное.
Воспользоваться заявленными рейсами в Москву (Шереметьево) могут граждане РФ, находящиеся за рубежом, с билетами в обе стороны полёта, перевозка по которым на сегменте из России уже состоялась.
Пассажирские самолеты на стоянке в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 08:48Туризм
В московских аэропортах задержали или отменили более 190 рейсов
 
ТуризмТуризмМоскваДоминиканаРоссияАэрофлотМексикасамолетыавиакомпанииНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала