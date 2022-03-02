https://ria.ru/20220302/aeroflot-1775983585.html

Аэрофлот планирует вывезти российских туристов из Мексики и Доминиканы

Аэрофлот планирует вывезти российских туристов из Мексики и Доминиканы - РИА Новости, 02.03.2022

Аэрофлот планирует вывезти российских туристов из Мексики и Доминиканы

"Аэрофлот" выполнит рейсы в Мексику и Доминикану для возвращения россиян домой, сообщает перевозчик. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T10:42

2022-03-02T10:42

2022-03-02T14:43

туризм

туризм

москва

доминикана

россия

аэрофлот

мексика

самолеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756674118_296:177:1658:943_1920x0_80_0_0_8a8189ebc938357f615c06b98250842f.jpg

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" выполнит рейсы в Мексику и Доминикану для возвращения россиян домой, сообщает перевозчик."Аэрофлот" планирует регулярные рейсы в Канкун (Мексика) и Пунта-Кану (Доминикана) для возвращения российских граждан, находящихся за рубежом", –говорится в сообщении.Так, 2 и 5 марта запланированы рейсы SU158/159 Шереметьево (вылет в 08.20) — Канкун (прилёт 14.05) и Канкун (вылет в 16.05) — Шереметьево (прилёт в 11.55 +1 сутки). Судя по информации на сайте аэропорта Шереметьево, первый рейс вылетел с небольшой задержкой – в 8.50 – и сейчас находится в воздухе.3 марта должны состояться перелеты SU156/157 Шереметьево (вылет в 07.30) — Пунта-Кана (прилёт в 13.10) и Пунта-Кана (вылет в 15.00) — Шереметьево (прилёт в 09.05 +1 сутки). Время указано местное.Воспользоваться заявленными рейсами в Москву (Шереметьево) могут граждане РФ, находящиеся за рубежом, с билетами в обе стороны полёта, перевозка по которым на сегменте из России уже состоялась.

https://ria.ru/20220302/aeroporty-1775970050.html

москва

доминикана

россия

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, москва, доминикана, россия, аэрофлот, мексика, самолеты, авиакомпании, новости - туризм