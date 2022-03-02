https://ria.ru/20220302/aeroflot-1775983585.html
Аэрофлот планирует вывезти российских туристов из Мексики и Доминиканы
Аэрофлот планирует вывезти российских туристов из Мексики и Доминиканы - РИА Новости, 02.03.2022
Аэрофлот планирует вывезти российских туристов из Мексики и Доминиканы
"Аэрофлот" выполнит рейсы в Мексику и Доминикану для возвращения россиян домой, сообщает перевозчик. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T10:42
2022-03-02T10:42
2022-03-02T14:43
туризм
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москва
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аэрофлот
мексика
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" выполнит рейсы в Мексику и Доминикану для возвращения россиян домой, сообщает перевозчик."Аэрофлот" планирует регулярные рейсы в Канкун (Мексика) и Пунта-Кану (Доминикана) для возвращения российских граждан, находящихся за рубежом", –говорится в сообщении.Так, 2 и 5 марта запланированы рейсы SU158/159 Шереметьево (вылет в 08.20) — Канкун (прилёт 14.05) и Канкун (вылет в 16.05) — Шереметьево (прилёт в 11.55 +1 сутки). Судя по информации на сайте аэропорта Шереметьево, первый рейс вылетел с небольшой задержкой – в 8.50 – и сейчас находится в воздухе.3 марта должны состояться перелеты SU156/157 Шереметьево (вылет в 07.30) — Пунта-Кана (прилёт в 13.10) и Пунта-Кана (вылет в 15.00) — Шереметьево (прилёт в 09.05 +1 сутки). Время указано местное.Воспользоваться заявленными рейсами в Москву (Шереметьево) могут граждане РФ, находящиеся за рубежом, с билетами в обе стороны полёта, перевозка по которым на сегменте из России уже состоялась.
https://ria.ru/20220302/aeroporty-1775970050.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, москва, доминикана, россия, аэрофлот, мексика, самолеты, авиакомпании, новости - туризм
10:42 02.03.2022 (обновлено: 14:43 02.03.2022)
Аэрофлот планирует вывезти российских туристов из Мексики и Доминиканы
"Аэрофлот" поставил рейсы в Канкун и Пунта-Кану для вывоза россиян
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" выполнит рейсы в Мексику и Доминикану для возвращения россиян домой, сообщает перевозчик.
"Аэрофлот" планирует регулярные рейсы в Канкун (Мексика) и Пунта-Кану (Доминикана) для возвращения российских граждан, находящихся за рубежом", –говорится в сообщении.
Так, 2 и 5 марта запланированы рейсы SU158/159 Шереметьево (вылет в 08.20) — Канкун (прилёт 14.05) и Канкун (вылет в 16.05) — Шереметьево (прилёт в 11.55 +1 сутки).
Судя по информации на сайте аэропорта Шереметьево, первый рейс вылетел с небольшой задержкой – в 8.50 – и сейчас находится в воздухе.
3 марта должны состояться перелеты SU156/157 Шереметьево (вылет в 07.30) — Пунта-Кана (прилёт в 13.10) и Пунта-Кана (вылет в 15.00) — Шереметьево (прилёт в 09.05 +1 сутки). Время указано местное.
Воспользоваться заявленными рейсами в Москву (Шереметьево) могут граждане РФ, находящиеся за рубежом, с билетами в обе стороны полёта, перевозка по которым на сегменте из России уже состоялась.