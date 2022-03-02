https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1776074996.html

Ростуризм назвал даты вывозных рейсов из Доминиканы, Мексики и с Мадейры

Ростуризм назвал даты вывозных рейсов из Доминиканы, Мексики и с Мадейры - РИА Новости, 02.03.2022

Ростуризм назвал даты вывозных рейсов из Доминиканы, Мексики и с Мадейры

Глава Ростуризма Зарина Догузова назвала даты вывоза российских туристов из-за рубежа, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T16:39

2022-03-02T16:39

2022-03-02T16:40

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова назвала даты вывоза российских туристов из-за рубежа, сообщается на сайте ведомства.Запланированы два специальных рейса туроператора "TUI Россия": из Софии самолет вылетит 4 марта, с Мадейры — 7 марта. По мере формирования расписания пассажиров уведомят о деталях полетов.Также сейчас идет процесс согласования гуманитарных спецрейсов со странами, закрывшими воздушное пространство для самолетов РФ. Речь о Болгарии, Венгрии, Франции, Кипре, Швейцарии, Германии, Нидерландах. Над этим работают МИД, Минтранс, Росавиция вместе с Ростуризмом, отметила Догузова."Получение согласований в текущих обстоятельствах занимает длительное время — по независящим от нас причинам. Работа ведется в постоянном режиме", — написала она.Если есть возможность и нет времени ждать, ведомство рекомендует рассмотреть варианты возврата в Россию через третьи страны, включая рейсы иностранных авиакомпаний, а также железнодорожный и автобусный транспорт.Из стран Латинской Америки российских путешественников планово возвращают крупные туроператоры — ANEX Tour, "Пегас Туристик" и Coral Travel.⠀"Организованным туристам нужно держать связь с ними, чтобы узнавать обо всех изменениях", — отметила Догузова.По самостоятельным туристам "Аэрофлот" уже согласовал и анонсировал ряд гуманитарных рейсов: из Канкуна — 2 и 5 марта, из Пунта-Каны — 3 марта. Перелет доступен для путешественников, у которых есть билеты туда и обратно."По другим государствам Латинской Америки мы ожидаем подтверждения рейсов, поскольку в текущих условиях необходимо получать согласование от стран, ограничивших авиасообщение", — отметила Догузова.

https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1775894709.html

https://ria.ru/20220302/aeroflot-1775983585.html

https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1776037507.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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