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Россия увеличит число авиарейсов с 16 странами
Россия увеличит число авиарейсов с 16 странами - РИА Новости, 25.02.2022
Россия увеличит число авиарейсов с 16 странами
Россия с 14 марта увеличивает число авиарейсов с 16 странами, в том числе Вьетнамом, Индией, Мальдивами, Таиландом, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T20:41
2022-02-25T20:47
здоровье - общество
михаил мишустин
татьяна голикова
армения
россия
азербайджан
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия с 14 марта увеличивает число авиарейсов с 16 странами, в том числе Вьетнамом, Индией, Мальдивами, Таиландом, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, вице-премьер Татьяна Голикова по поручению председателя правительства Михаила Мишустина провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России."Также принято решение с 14 марта увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе со следующими странами", - говорится в сообщении.Речь идет об увеличении числа авиарейсов с такими странами как Азербайджан, Армения, Бахрейн, Вьетнам, Индия, Ирак, Иран, Казахстан, Киргизия, Мальдивы, Монголия, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан.В частности, самолеты будут летать по направлению Сочи - Манама (Бахрейн) с частотой два рейса в неделю, по маршруту Москва - Мумбай( Индия) с частотой два рейса в неделю.Число рейсов по маршруту Москва – Багдад (Ирак) вырастет с 2 до 4 рейсов в неделю, по маршруту Москва - Тегеран (Иран) с 3 до 7 рейсов в неделю, по маршруту Москва - Мале (Мальдивы) с 8 до 14 рейсов в неделю. Также разрешается выполнение 7 дополнительных грузопассажирских рейсов в неделю на взаимной основе по маршруту Москва - Мале.Направление Саудовской Аравии пополнится маршрутом Казань - Джидда с частотой 1 рейс в неделю, также разрешается выполнение рейсов по маршруту Казань - Джидда в период проведения малого паломничества - Умра (с 01.04.2022 по 10.05.2022), в период проведения Хаджа (с 20.06.2022 по 01.08.2022) с частотой до четырех рейсов в неделю.Количество рейсов Таиланд по маршрутам Москва - Пхукет и Москва - Бангкок вырастет с 2 до 4 рейсов в неделю на каждом маршруте, по маршрутам Москва - Утапао перелеты будут совершаться с частотой 7 рейсов в неделю, Новосибирск - Краби с частотой 1 рейс в неделю, а из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в города Бангкок и Пхукет число рейсов вырастут до 3 рейсов в неделю на каждом маршруте.
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здоровье - общество, михаил мишустин, татьяна голикова, армения, россия, азербайджан
20:41 25.02.2022 (обновлено: 20:47 25.02.2022)
 
Россия увеличит число авиарейсов с 16 странами

Россия с 14 марта увеличит число авиарейсов с 16 странами, в том числе Вьетнамом и Индией

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДорожный знак на территории аэропорта Шереметьево
Дорожный знак на территории аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дорожный знак на территории аэропорта Шереметьево
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия с 14 марта увеличивает число авиарейсов с 16 странами, в том числе Вьетнамом, Индией, Мальдивами, Таиландом, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно сообщению, вице-премьер Татьяна Голикова по поручению председателя правительства Михаила Мишустина провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
"Также принято решение с 14 марта увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе со следующими странами", - говорится в сообщении.
Речь идет об увеличении числа авиарейсов с такими странами как Азербайджан, Армения, Бахрейн, Вьетнам, Индия, Ирак, Иран, Казахстан, Киргизия, Мальдивы, Монголия, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан.
В частности, самолеты будут летать по направлению Сочи - Манама (Бахрейн) с частотой два рейса в неделю, по маршруту Москва - Мумбай( Индия) с частотой два рейса в неделю.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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Число рейсов по маршруту Москва – Багдад (Ирак) вырастет с 2 до 4 рейсов в неделю, по маршруту Москва - Тегеран (Иран) с 3 до 7 рейсов в неделю, по маршруту Москва - Мале (Мальдивы) с 8 до 14 рейсов в неделю. Также разрешается выполнение 7 дополнительных грузопассажирских рейсов в неделю на взаимной основе по маршруту Москва - Мале.
Направление Саудовской Аравии пополнится маршрутом Казань - Джидда с частотой 1 рейс в неделю, также разрешается выполнение рейсов по маршруту Казань - Джидда в период проведения малого паломничества - Умра (с 01.04.2022 по 10.05.2022), в период проведения Хаджа (с 20.06.2022 по 01.08.2022) с частотой до четырех рейсов в неделю.
Количество рейсов Таиланд по маршрутам Москва - Пхукет и Москва - Бангкок вырастет с 2 до 4 рейсов в неделю на каждом маршруте, по маршрутам Москва - Утапао перелеты будут совершаться с частотой 7 рейсов в неделю, Новосибирск - Краби с частотой 1 рейс в неделю, а из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в города Бангкок и Пхукет число рейсов вырастут до 3 рейсов в неделю на каждом маршруте.
Панорама Манамы. Бахрейн - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Здоровье - ОбществоМихаил МишустинТатьяна ГоликоваАрменияРоссияАзербайджан
 
 
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