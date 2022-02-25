20:41 25.02.2022 (обновлено: 20:47 25.02.2022)
Россия увеличит число авиарейсов с 16 странами
Россия с 14 марта увеличит число авиарейсов с 16 странами, в том числе Вьетнамом и Индией
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДорожный знак на территории аэропорта Шереметьево
Дорожный знак на территории аэропорта Шереметьево
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия с 14 марта увеличивает число авиарейсов с 16 странами, в том числе Вьетнамом, Индией, Мальдивами, Таиландом, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно сообщению, вице-премьер Татьяна Голикова по поручению председателя правительства Михаила Мишустина провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
"Также принято решение с 14 марта увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе со следующими странами", - говорится в сообщении.
Речь идет об увеличении числа авиарейсов с такими странами как Азербайджан, Армения, Бахрейн, Вьетнам, Индия, Ирак, Иран, Казахстан, Киргизия, Мальдивы, Монголия, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан.
Число рейсов по маршруту Москва – Багдад (Ирак) вырастет с 2 до 4 рейсов в неделю, по маршруту Москва - Тегеран (Иран) с 3 до 7 рейсов в неделю, по маршруту Москва - Мале (Мальдивы) с 8 до 14 рейсов в неделю. Также разрешается выполнение 7 дополнительных грузопассажирских рейсов в неделю на взаимной основе по маршруту Москва - Мале.
Направление Саудовской Аравии пополнится маршрутом Казань - Джидда с частотой 1 рейс в неделю, также разрешается выполнение рейсов по маршруту Казань - Джидда в период проведения малого паломничества - Умра (с 01.04.2022 по 10.05.2022), в период проведения Хаджа (с 20.06.2022 по 01.08.2022) с частотой до четырех рейсов в неделю.
Количество рейсов Таиланд по маршрутам Москва - Пхукет и Москва - Бангкок вырастет с 2 до 4 рейсов в неделю на каждом маршруте, по маршрутам Москва - Утапао перелеты будут совершаться с частотой 7 рейсов в неделю, Новосибирск - Краби с частотой 1 рейс в неделю, а из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в города Бангкок и Пхукет число рейсов вырастут до 3 рейсов в неделю на каждом маршруте.
Опубликовано: Наталья Макарова