https://ria.ru/20220302/italiya-1776054697.html

Визовый центр Италии в Москве начал прием документов на туристические визы

Визовый центр Италии в Москве начал прием документов на туристические визы - РИА Новости, 02.03.2022

Визовый центр Италии в Москве начал прием документов на туристические визы

Визовый центр Италии в Москве объявил, что с 1 марта начинает прием документов на оформление туристических виз. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:55

2022-03-02T14:55

2022-03-02T15:14

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Визовый центр Италии в Москве объявил, что с 1 марта начинает прием документов на оформление туристических виз."Сообщаем Вам, что с 1 марта возобновляется прием документов на оформление туристических виз в Италию. Прием документов осуществляется по предварительной записи", - говорится в сообщении на сайте центра.С 1 по 31 марта действующие из-за пандемии ограничения допускают въезд в Италию с территории России. Туристы должны иметь при себе анкету о местонахождении пассажира и один из трех документов - справку о вакцинации, признанной EMA вакциной, справку о выздоровлении после COVID-19 с переводом на итальянский или английский язык, либо справку о проведенном антигенном экспресс-тесте сроком действия 48 часов или молекулярном ПЦР-тесте сроком действия 72 часа с отрицательным результатом.Ранее источник в правительственных структурах Италии заявил РИА Новости, что отмена карантина для прибывающих в Италию из неевропейских стран с 1 марта снимает ограничения на въезд для российских туристов.В конце февраля министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подписал постановление, которое отменяет карантин из-за COVID-19 для прибывающих из всех неевропейских стран. Распоряжение вступает в силу с 1 марта.

https://ria.ru/20220301/vizy-1775743796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, италия, россия, москва