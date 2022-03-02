https://ria.ru/20220302/italiya-1776054697.html
Визовый центр Италии в Москве начал прием документов на туристические визы
Визовый центр Италии в Москве начал прием документов на туристические визы - РИА Новости, 02.03.2022
Визовый центр Италии в Москве начал прием документов на туристические визы
Визовый центр Италии в Москве объявил, что с 1 марта начинает прием документов на оформление туристических виз. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:55
2022-03-02T14:55
2022-03-02T15:14
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Визовый центр Италии в Москве объявил, что с 1 марта начинает прием документов на оформление туристических виз."Сообщаем Вам, что с 1 марта возобновляется прием документов на оформление туристических виз в Италию. Прием документов осуществляется по предварительной записи", - говорится в сообщении на сайте центра.С 1 по 31 марта действующие из-за пандемии ограничения допускают въезд в Италию с территории России. Туристы должны иметь при себе анкету о местонахождении пассажира и один из трех документов - справку о вакцинации, признанной EMA вакциной, справку о выздоровлении после COVID-19 с переводом на итальянский или английский язык, либо справку о проведенном антигенном экспресс-тесте сроком действия 48 часов или молекулярном ПЦР-тесте сроком действия 72 часа с отрицательным результатом.Ранее источник в правительственных структурах Италии заявил РИА Новости, что отмена карантина для прибывающих в Италию из неевропейских стран с 1 марта снимает ограничения на въезд для российских туристов.В конце февраля министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подписал постановление, которое отменяет карантин из-за COVID-19 для прибывающих из всех неевропейских стран. Распоряжение вступает в силу с 1 марта.
https://ria.ru/20220301/vizy-1775743796.html
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РИА Новости
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новости - туризм, италия, россия, москва
14:55 02.03.2022 (обновлено: 15:14 02.03.2022)
Визовый центр Италии в Москве начал прием документов на туристические визы
Визовый центр Италии в Москве сообщил о начале приема документов на туристические визы
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Визовый центр Италии в Москве объявил
, что с 1 марта начинает прием документов на оформление туристических виз.
"Сообщаем Вам, что с 1 марта возобновляется прием документов на оформление туристических виз в Италию. Прием документов осуществляется по предварительной записи", - говорится в сообщении на сайте центра.
С 1 по 31 марта действующие из-за пандемии ограничения допускают въезд в Италию с территории России. Туристы должны иметь при себе анкету о местонахождении пассажира и один из трех документов - справку о вакцинации, признанной EMA вакциной, справку о выздоровлении после COVID-19 с переводом на итальянский или английский язык, либо справку о проведенном антигенном экспресс-тесте сроком действия 48 часов или молекулярном ПЦР-тесте сроком действия 72 часа с отрицательным результатом.
Ранее источник в правительственных структурах Италии заявил РИА Новости, что отмена карантина для прибывающих в Италию из неевропейских стран с 1 марта снимает ограничения на въезд для российских туристов.
В конце февраля министр здравоохранения Италии
Роберто Сперанца подписал постановление, которое отменяет карантин из-за COVID-19 для прибывающих из всех неевропейских стран. Распоряжение вступает в силу с 1 марта.