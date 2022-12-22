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Авиакомпания iFly заявила о предварительном согласовании рейсов в Египет - РИА Новости, 22.12.2022
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Туризм
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Авиакомпания iFly заявила о предварительном согласовании рейсов в Египет
Авиакомпания iFly заявила о предварительном согласовании рейсов в Египет - РИА Новости, 22.12.2022
Авиакомпания iFly заявила о предварительном согласовании рейсов в Египет
Авиакомпания iFly заявила о предварительном согласовании рейсов в Египет с властями России и Иордании, ждет разрешения от Росавиации, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T17:28
2022-12-22T22:22
туризм
египет
россия
иордания
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
tez tour
ifly
туризм
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Авиакомпания iFly заявила о предварительном согласовании рейсов в Египет с властями России и Иордании, ждет разрешения от Росавиации, сообщили РИА Новости в туроператоре Tez Tour."На этой неделе состоялось совещание в правительстве РФ при участии МИД России по вопросу возобновления полетных программ отечественных перевозчиков, маршрут следования которых проходит через воздушное пространство Иордании, после которого авиакомпания iFly уведомила туроператора о согласовании необходимых документов с Федеральным агентством воздушного транспорта и уполномоченными органами государственной власти в Иордании, а также подтвердила намерения продолжить выполнение рейсов в Египет с 24 декабря в случае оперативного получения разрешения от Росавиации", - сообщили в компании."Авиакомпания iFly ожидает решения по возможности использования воздушного пространства Иордании при выполнении рейсов в Египет не от уполномоченных органов государственной власти РФ, а от властей королевства. Авиакомпания iFly готова возобновить полетную программу в Египет незамедлительно после того, как такое разрешение будет получено", - сообщили в туроператоре.С 15 декабря авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация на прошлой неделе сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу ведомство сообщило, что отметило существенные недостатки в документах iFly на полеты.
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египет, россия, иордания, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), tez tour, ifly, туризм, новости - туризм
Туризм, Египет, Россия, Иордания, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Tez Tour, iFly, Туризм, Новости - Туризм
17:28 22.12.2022 (обновлено: 22:22 22.12.2022)
 
Авиакомпания iFly заявила о предварительном согласовании рейсов в Египет

В iFly заявили о предварительном согласовании рейсов в Египет с властями России и Иордании

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкAirbus A330-300 авиакомпании iFly Airlines
Airbus A330-300 авиакомпании iFly Airlines - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Airbus A330-300 авиакомпании iFly Airlines. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Авиакомпания iFly заявила о предварительном согласовании рейсов в Египет с властями России и Иордании, ждет разрешения от Росавиации, сообщили РИА Новости в туроператоре Tez Tour.
"На этой неделе состоялось совещание в правительстве РФ при участии МИД России по вопросу возобновления полетных программ отечественных перевозчиков, маршрут следования которых проходит через воздушное пространство Иордании, после которого авиакомпания iFly уведомила туроператора о согласовании необходимых документов с Федеральным агентством воздушного транспорта и уполномоченными органами государственной власти в Иордании, а также подтвердила намерения продолжить выполнение рейсов в Египет с 24 декабря в случае оперативного получения разрешения от Росавиации", - сообщили в компании.
"Авиакомпания iFly ожидает решения по возможности использования воздушного пространства Иордании при выполнении рейсов в Египет не от уполномоченных органов государственной власти РФ, а от властей королевства. Авиакомпания iFly готова возобновить полетную программу в Египет незамедлительно после того, как такое разрешение будет получено", - сообщили в туроператоре.
С 15 декабря авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация на прошлой неделе сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу ведомство сообщило, что отметило существенные недостатки в документах iFly на полеты.
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