https://ria.ru/20221222/reysy-1840613360.html

Авиакомпания iFly заявила о предварительном согласовании рейсов в Египет

Авиакомпания iFly заявила о предварительном согласовании рейсов в Египет - РИА Новости, 22.12.2022

Авиакомпания iFly заявила о предварительном согласовании рейсов в Египет

Авиакомпания iFly заявила о предварительном согласовании рейсов в Египет с властями России и Иордании, ждет разрешения от Росавиации, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T17:28

2022-12-22T17:28

2022-12-22T22:22

туризм

египет

россия

иордания

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

tez tour

ifly

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838983990_0:208:3269:2047_1920x0_80_0_0_2adeba842e86b246080ada356a9fdad5.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Авиакомпания iFly заявила о предварительном согласовании рейсов в Египет с властями России и Иордании, ждет разрешения от Росавиации, сообщили РИА Новости в туроператоре Tez Tour."На этой неделе состоялось совещание в правительстве РФ при участии МИД России по вопросу возобновления полетных программ отечественных перевозчиков, маршрут следования которых проходит через воздушное пространство Иордании, после которого авиакомпания iFly уведомила туроператора о согласовании необходимых документов с Федеральным агентством воздушного транспорта и уполномоченными органами государственной власти в Иордании, а также подтвердила намерения продолжить выполнение рейсов в Египет с 24 декабря в случае оперативного получения разрешения от Росавиации", - сообщили в компании."Авиакомпания iFly ожидает решения по возможности использования воздушного пространства Иордании при выполнении рейсов в Египет не от уполномоченных органов государственной власти РФ, а от властей королевства. Авиакомпания iFly готова возобновить полетную программу в Египет незамедлительно после того, как такое разрешение будет получено", - сообщили в туроператоре.С 15 декабря авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация на прошлой неделе сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу ведомство сообщило, что отметило существенные недостатки в документах iFly на полеты.

https://ria.ru/20221222/tury-1840343475.html

египет

россия

иордания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

египет, россия, иордания, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), tez tour, ifly, туризм, новости - туризм