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Ростуризм проведет вебинары по использованию "Электронной путевки" - РИА Новости, 31.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220831/vebinary-1813340972.html
Ростуризм проведет вебинары по использованию "Электронной путевки"
Ростуризм проведет вебинары по использованию "Электронной путевки" - РИА Новости, 31.08.2022
Ростуризм проведет вебинары по использованию "Электронной путевки"
Ростуризм проведет серию вебинаров по прикладному использованию системы "Электронная путевка", рассказала глава ведомства Зарина Догузова. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:12
2022-08-31T11:12
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
telegram
туризм
зарина догузова
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Ростуризм проведет серию вебинаров по прикладному использованию системы "Электронная путевка", рассказала глава ведомства Зарина Догузова."Получаю много вопросов в соцсетях по поводу электронной путевки, решила ответить на основные. Для чего нужна система: повышения прозрачности рынка, защиты прав туристов, чтобы в экстренных ситуациях оперативно осуществлять координацию и вывоз отдыхающих", — написала Догузова в своем канале в Telegram.Чтобы бизнесу было удобнее и понятнее пользоваться нововведением, Ростуризм проведет несколько бесплатных вебинаров, добавила она.Закон, обязывающий туроператоров формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в специализированной системе, вступит в силу 1 сентября. Ранее Российский союз туриндустрии попросил отложить введение новых мер на 2024 год или хотя бы до 1 марта 2023-го. Основная претензия — у фирм нет понимания, как функционирует система и как к ней подключиться.
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новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), telegram, туризм, зарина догузова
Туризм, Новости - Туризм, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Telegram, Туризм, Зарина Догузова
11:12 31.08.2022
 
Ростуризм проведет вебинары по использованию "Электронной путевки"

Ростуризм проведет серию вебинаров по использованию системы "Электронная путевка"

© РИА Новости / Илья ГорбуновПродажа льготных авиабилетов началась во Владивостоке
Продажа льготных авиабилетов началась во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Илья Горбунов
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Ростуризм проведет серию вебинаров по прикладному использованию системы "Электронная путевка", рассказала глава ведомства Зарина Догузова.
"Получаю много вопросов в соцсетях по поводу электронной путевки, решила ответить на основные. Для чего нужна система: повышения прозрачности рынка, защиты прав туристов, чтобы в экстренных ситуациях оперативно осуществлять координацию и вывоз отдыхающих", — написала Догузова в своем канале в Telegram.
Чтобы бизнесу было удобнее и понятнее пользоваться нововведением, Ростуризм проведет несколько бесплатных вебинаров, добавила она.
Закон, обязывающий туроператоров формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в специализированной системе, вступит в силу 1 сентября.
Ранее Российский союз туриндустрии попросил отложить введение новых мер на 2024 год или хотя бы до 1 марта 2023-го. Основная претензия — у фирм нет понимания, как функционирует система и как к ней подключиться.
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25 августа, 16:17Туризм
Ростуризм не видит причин откладывать введение электронных путевок
 
ТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)TelegramТуризмЗарина Догузова
 
 
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