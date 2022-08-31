https://ria.ru/20220831/vebinary-1813340972.html

Ростуризм проведет вебинары по использованию "Электронной путевки"

Ростуризм проведет вебинары по использованию "Электронной путевки" - РИА Новости, 31.08.2022

Ростуризм проведет вебинары по использованию "Электронной путевки"

Ростуризм проведет серию вебинаров по прикладному использованию системы "Электронная путевка", рассказала глава ведомства Зарина Догузова. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T11:12

2022-08-31T11:12

2022-08-31T11:12

туризм

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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туризм

зарина догузова

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Ростуризм проведет серию вебинаров по прикладному использованию системы "Электронная путевка", рассказала глава ведомства Зарина Догузова."Получаю много вопросов в соцсетях по поводу электронной путевки, решила ответить на основные. Для чего нужна система: повышения прозрачности рынка, защиты прав туристов, чтобы в экстренных ситуациях оперативно осуществлять координацию и вывоз отдыхающих", — написала Догузова в своем канале в Telegram.Чтобы бизнесу было удобнее и понятнее пользоваться нововведением, Ростуризм проведет несколько бесплатных вебинаров, добавила она.Закон, обязывающий туроператоров формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в специализированной системе, вступит в силу 1 сентября. Ранее Российский союз туриндустрии попросил отложить введение новых мер на 2024 год или хотя бы до 1 марта 2023-го. Основная претензия — у фирм нет понимания, как функционирует система и как к ней подключиться.

https://ria.ru/20220825/elektronnayaputevka-1812041512.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), telegram, туризм, зарина догузова