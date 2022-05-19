https://ria.ru/20220519/putevka-1789506999.html

Госдума приняла закон о системе "Электронная путевка"

Госдума приняла закон о системе "Электронная путевка" - РИА Новости, 19.05.2022

Госдума приняла закон о системе "Электронная путевка"

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении закон о функционировании в России единой информационной системы "Электронная путевка", он... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T16:24

2022-05-19T16:24

2022-05-19T17:05

туризм

новости - туризм

госдума рф

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785723076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_22b62bf1fcc061c2fdd9a1f758e40a7b.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении закон о функционировании в России единой информационной системы "Электронная путевка", он должен вступить в силу 1 сентября 2022 года.В текущей редакции законопроекта предлагается обязать туроператоров и турагентов формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в системе, взимать плату с туроператора за размещение электронной путевки в системе, а также предусмотреть наступление административной ответственности за реализацию туристского продукта без формирования электронной путевки и размещения сведений о ней в системе. Согласно принятому Госдумой в первом чтении законопроекту, "Электронная путевка" - информационная система, в которую туроператоры будут вносить данные о бронировании и оплате турпродукта. В первом чтении законопроект был принят более двух лет назад, 12 мая 2020 года.

https://ria.ru/20220518/putevka-1788990018.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, госдума рф, туризм