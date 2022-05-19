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Госдума приняла закон о системе "Электронная путевка" - РИА Новости, 19.05.2022
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Туризм
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Госдума приняла закон о системе "Электронная путевка"
Госдума приняла закон о системе "Электронная путевка" - РИА Новости, 19.05.2022
Госдума приняла закон о системе "Электронная путевка"
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении закон о функционировании в России единой информационной системы "Электронная путевка", он... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:24
2022-05-19T17:05
туризм
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении закон о функционировании в России единой информационной системы "Электронная путевка", он должен вступить в силу 1 сентября 2022 года.В текущей редакции законопроекта предлагается обязать туроператоров и турагентов формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в системе, взимать плату с туроператора за размещение электронной путевки в системе, а также предусмотреть наступление административной ответственности за реализацию туристского продукта без формирования электронной путевки и размещения сведений о ней в системе. Согласно принятому Госдумой в первом чтении законопроекту, "Электронная путевка" - информационная система, в которую туроператоры будут вносить данные о бронировании и оплате турпродукта. В первом чтении законопроект был принят более двух лет назад, 12 мая 2020 года.
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новости - туризм, госдума рф, туризм
16:24 19.05.2022 (обновлено: 17:05 19.05.2022)
 
Госдума приняла закон о системе "Электронная путевка"

Госдума приняла закон о системе для туроператоров "Электронная путевка"

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСтенд Краснодарского края на выставке
Стенд Краснодарского края на выставке - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении закон о функционировании в России единой информационной системы "Электронная путевка", он должен вступить в силу 1 сентября 2022 года.
В текущей редакции законопроекта предлагается обязать туроператоров и турагентов формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в системе, взимать плату с туроператора за размещение электронной путевки в системе, а также предусмотреть наступление административной ответственности за реализацию туристского продукта без формирования электронной путевки и размещения сведений о ней в системе.
Согласно принятому Госдумой в первом чтении законопроекту, "Электронная путевка" - информационная система, в которую туроператоры будут вносить данные о бронировании и оплате турпродукта. В первом чтении законопроект был принят более двух лет назад, 12 мая 2020 года.
Посетители выбирают тур в туристическом агентстве Cheaptrip. - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
Вчера, 10:54Туризм
Запуск системы для туроператоров "Электронная путевка" состоится осенью
 
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