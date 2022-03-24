https://ria.ru/20220324/turisty-1779806404.html

Туроператоры вернули более 90 процентов застрявших за границей россиян

Туроператоры вернули более 90 процентов застрявших за границей россиян - РИА Новости, 24.03.2022

Туроператоры вернули более 90 процентов застрявших за границей россиян

Туроператоры совместно с Ростуризмом и авиакомпаниями вернули на родину более 90 процентов находящихся за рубежом россиян, это около 83 тысяч человек, сообщила... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T11:41

2022-03-24T11:41

2022-03-24T11:41

туризм

новости - туризм

россия

таиланд

египет

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

шарм-эш-шейх

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Туроператоры совместно с Ростуризмом и авиакомпаниями вернули на родину более 90 процентов находящихся за рубежом россиян, это около 83 тысяч человек, сообщила глава ведомства Зарина Догузова в своем Телеграм-канале.По ее словам, на данный момент больше всего россиян — около 4,3 тысячи — находится в Египте. Вывозить отдыхающих оттуда сложно: причина — западные санкции в отношении самолетов, которыми планировалось выполнять спецрейсы.Догузова отметила, что со вчерашнего дня были подключены дополнительные мощности для помощи туристам: их начали вывозить из Шарм-эш-Шейха и Хургады в Сочи и Минеральные воды. Также запланировано несколько рейсов с египетских курортов в Махачкалу. Затем туроператоры будут развозить пассажиров в регионы их проживания.Значительно меньше граждан России находится в ОАЭ (1,3 тысячи человек), Турции (690), Таиланде (менее 50) и на Мальдивах (60), отметила глава ведомства. Их вывозят сейчас зарубежными авиакомпаниями через третьи страны. Таким же способом помогают вернуться на родину и самостоятельным путешественникам."Количество тех, кому необходимо содействие, сокращается, — подчеркнула Догузова. — Так, если раньше через Госуслуги в среднем мы получали две тысячи обращений в сутки, то за последние два дня — не более 100".Всего, по ее словам, с момента запуска формы обратной связи туристы направили более 10,5 тысяч заявок с просьбами о помощи с возвращением.Глава Ростуризма также напомнила, что следить за оперативной информацией о вывозных рейсах можно в официальных аккаунтах Ростуризма, Росавиации, авиакомпаний и туроператоров.

https://ria.ru/20220322/rosturizm-1779404095.html

https://ria.ru/20220322/nordstar-1779442301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, россия, таиланд, египет, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шарм-эш-шейх, хургада, туристы, мальдивы, турция, оаэ, махачкала, минеральные воды, сочи