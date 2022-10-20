https://ria.ru/20221020/turizm-1825460468.html

Минус ведомство. Чем обернется ликвидация Ростуризма

Минус ведомство. Чем обернется ликвидация Ростуризма - РИА Новости, 20.10.2022

Минус ведомство. Чем обернется ликвидация Ростуризма

Указ президента ликвидировал Ростуризм, который просуществовал 18 лет. Это необходимо для повышения "эффективности туристской индустрии и оптимизации структуры... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T22:00

2022-10-20T22:00

2022-10-20T22:04

елена попова

владимир путин

зарина догузова

дальний восток

байкал

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Елена Попова. Указ президента ликвидировал Ростуризм, который просуществовал 18 лет. Это необходимо для повышения "эффективности туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти", говорится в документе. Какие претензии накопились к ведомству — в материале РИА Новости.Шаг назад"Передать Министерству экономического развития России функции упраздняемого Федерального агентства по туризму", — уточняется в указе.Ростуризмом с 2019-го руководила Зарина Догузова. Курировать это направление продолжит вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "В текущей ситуации решение президента <...> позволит правительству максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли", — подчеркнул он.И поблагодарил Догузову за весомый вклад в индустрию. "За последние годы была проделана огромная работа. Запущен национальный проект, который включает более 100 мероприятий. <…> В его реализации принимают участие 17 федеральных министерств и ведомств, регионы и бизнес", — отметил вице-премьер.Изменилась и структура Минэкономики: заместителей министра стало 12 (было 11), департаментов — 37 (35).Там указали, что особое внимание уделят реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который предполагает увеличение числа поездок по стране к 2030-му до 140 миллионов в год. Сами путешествия должны стать удобнее и безопаснее.Финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев напомнил, что Россия занимает пятое место в мире по природному и культурному туристическому потенциалу, поэтому отрасль стоит сделать приоритетной."Необходима помощь, которая может выражаться в виде субсидий на строительство (реконструкцию) объектов туристской инфраструктуры, поддержке инвестиционных проектов, разработке новых маршрутов, например, в перспективных восточных районах озера Байкал, а также Дальнего Востока — на Камчатке, Сахалине", — перечислил эксперт.Ростуризм, созданный в 2004-м, постоянно мигрировал от одного ведомства к другому. Сначала напрямую подчинялся правительству, с 2008-го — Минспорттуризму, с 2012-го — Минкульту, с 2018-го — Минэкономразвитию, а в 2020-м вернулся под контроль кабмина.Месяц назад на совете по нацпроектам Догузова попросила наделить федеральное агентство полномочиями управления госпрограммой по развитию туризма, что повысило бы его до уровня министерства. Чернышенко выступил против, поскольку 75 процентов средств по этой программе идут в Минстрой.От Москвы до Камчатки"Кардинальных изменений ожидать не стоит, — говорит РИА Новости финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. — Важно, чтобы не отменили программу кешбэка, которая стимулировала отрасль. Темпы восстановления туристического рынка в России — среди самых высоких в мире".На фоне геополитического обострения внутренние путешествия — весомый экономический фактор. Россияне направляются в древнерусские города, на Байкал — выбор широкий.Действительно, по данным "Левада-центра"*, подавляющее большинство (96 процентов) респондентов не были за границей в последние 12 месяцев, из них чуть меньше половины никогда не выезжали за пределы России."Колоссальный потенциал у промышленного туризма, его изюминкой, несомненно, способны стать крупные экологически безупречные зеленые дата-центры с энергоемкими блокчейн-вычислениями и майнингом криптовалют, расположенные вдоль Ангары в Иркутской области и других соседних регионах Сибири", — полагает аналитик.Внутренний туризм — это и создание рабочих мест, и дополнительные налоги в казну как регионов, так и страны. "Но его необходимо развивать, причем в идеале — чуть ли не в ручном режиме с жестким контролем регионов", — подчеркивает финансовый эксперт Алексей Кричевский.Он, как и все, убежден, что россияне не ощутят на себе никаких последствий ликвидации агентства. Например, популярная инициатива с туристическим кешбэком исходила от правительства и не была связана с Ростуризмом. Вопросы и жалобы по задержкам возврата средств за туры в пандемию и потом также шли либо в министерство, либо в Роспотребнадзор."По судебным искам к туроператорам тоже содействия от структуры не было никакого, хотя, по идее, основная ее цель — непосредственно помощь людям с отдыхом и путешествиями", — заключает эксперт.Специалисты сходятся во мнении, что кадровая оптимизация напрашивалась давно. При этом передача Ростуризма под контроль Минэконома — самое простое и логичное решение. Но, конечно, управлять новым отделом должен человек, который знает туристический бизнес изнутри.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента.

https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825365679.html

https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825377350.html

дальний восток

байкал

россия

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елена попова, владимир путин, зарина догузова, дальний восток, байкал, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)