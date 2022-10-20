Рейтинг@Mail.ru
Минус ведомство. Чем обернется ликвидация Ростуризма - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221020/turizm-1825460468.html
Минус ведомство. Чем обернется ликвидация Ростуризма
Минус ведомство. Чем обернется ликвидация Ростуризма - РИА Новости, 20.10.2022
Минус ведомство. Чем обернется ликвидация Ростуризма
Указ президента ликвидировал Ростуризм, который просуществовал 18 лет. Это необходимо для повышения "эффективности туристской индустрии и оптимизации структуры... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T22:00
2022-10-20T22:04
елена попова
владимир путин
зарина догузова
дальний восток
байкал
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790116008_0:109:3071:1836_1920x0_80_0_0_39d32f12a3783863791c4085d2948a5c.jpg
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Елена Попова. Указ президента ликвидировал Ростуризм, который просуществовал 18 лет. Это необходимо для повышения "эффективности туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти", говорится в документе. Какие претензии накопились к ведомству — в материале РИА Новости.Шаг назад"Передать Министерству экономического развития России функции упраздняемого Федерального агентства по туризму", — уточняется в указе.Ростуризмом с 2019-го руководила Зарина Догузова. Курировать это направление продолжит вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "В текущей ситуации решение президента &lt;...&gt; позволит правительству максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли", — подчеркнул он.И поблагодарил Догузову за весомый вклад в индустрию. "За последние годы была проделана огромная работа. Запущен национальный проект, который включает более 100 мероприятий. &lt;…&gt; В его реализации принимают участие 17 федеральных министерств и ведомств, регионы и бизнес", — отметил вице-премьер.Изменилась и структура Минэкономики: заместителей министра стало 12 (было 11), департаментов — 37 (35).Там указали, что особое внимание уделят реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который предполагает увеличение числа поездок по стране к 2030-му до 140 миллионов в год. Сами путешествия должны стать удобнее и безопаснее.Финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев напомнил, что Россия занимает пятое место в мире по природному и культурному туристическому потенциалу, поэтому отрасль стоит сделать приоритетной."Необходима помощь, которая может выражаться в виде субсидий на строительство (реконструкцию) объектов туристской инфраструктуры, поддержке инвестиционных проектов, разработке новых маршрутов, например, в перспективных восточных районах озера Байкал, а также Дальнего Востока — на Камчатке, Сахалине", — перечислил эксперт.Ростуризм, созданный в 2004-м, постоянно мигрировал от одного ведомства к другому. Сначала напрямую подчинялся правительству, с 2008-го — Минспорттуризму, с 2012-го — Минкульту, с 2018-го — Минэкономразвитию, а в 2020-м вернулся под контроль кабмина.Месяц назад на совете по нацпроектам Догузова попросила наделить федеральное агентство полномочиями управления госпрограммой по развитию туризма, что повысило бы его до уровня министерства. Чернышенко выступил против, поскольку 75 процентов средств по этой программе идут в Минстрой.От Москвы до Камчатки"Кардинальных изменений ожидать не стоит, — говорит РИА Новости финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. — Важно, чтобы не отменили программу кешбэка, которая стимулировала отрасль. Темпы восстановления туристического рынка в России — среди самых высоких в мире".На фоне геополитического обострения внутренние путешествия — весомый экономический фактор. Россияне направляются в древнерусские города, на Байкал — выбор широкий.Действительно, по данным "Левада-центра"*, подавляющее большинство (96 процентов) респондентов не были за границей в последние 12 месяцев, из них чуть меньше половины никогда не выезжали за пределы России."Колоссальный потенциал у промышленного туризма, его изюминкой, несомненно, способны стать крупные экологически безупречные зеленые дата-центры с энергоемкими блокчейн-вычислениями и майнингом криптовалют, расположенные вдоль Ангары в Иркутской области и других соседних регионах Сибири", — полагает аналитик.Внутренний туризм — это и создание рабочих мест, и дополнительные налоги в казну как регионов, так и страны. "Но его необходимо развивать, причем в идеале — чуть ли не в ручном режиме с жестким контролем регионов", — подчеркивает финансовый эксперт Алексей Кричевский.Он, как и все, убежден, что россияне не ощутят на себе никаких последствий ликвидации агентства. Например, популярная инициатива с туристическим кешбэком исходила от правительства и не была связана с Ростуризмом. Вопросы и жалобы по задержкам возврата средств за туры в пандемию и потом также шли либо в министерство, либо в Роспотребнадзор."По судебным искам к туроператорам тоже содействия от структуры не было никакого, хотя, по идее, основная ее цель — непосредственно помощь людям с отдыхом и путешествиями", — заключает эксперт.Специалисты сходятся во мнении, что кадровая оптимизация напрашивалась давно. При этом передача Ростуризма под контроль Минэконома — самое простое и логичное решение. Но, конечно, управлять новым отделом должен человек, который знает туристический бизнес изнутри.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента.
https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825365679.html
https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825377350.html
дальний восток
байкал
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790116008_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9ab994d0629cbac490d80ace600b5046.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
елена попова, владимир путин, зарина догузова, дальний восток, байкал, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Елена Попова, Владимир Путин, Зарина Догузова, Дальний Восток, Байкал, Россия, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
22:00 20.10.2022 (обновлено: 22:04 20.10.2022)
 

Минус ведомство. Чем обернется ликвидация Ростуризма

© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в медиабанкОстров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области
Остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Елена Попова. Указ президента ликвидировал Ростуризм, который просуществовал 18 лет. Это необходимо для повышения "эффективности туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти", говорится в документе. Какие претензии накопились к ведомству — в материале РИА Новости.

Шаг назад

"Передать Министерству экономического развития России функции упраздняемого Федерального агентства по туризму", — уточняется в указе.
Ростуризмом с 2019-го руководила Зарина Догузова. Курировать это направление продолжит вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "В текущей ситуации решение президента <...> позволит правительству максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли", — подчеркнул он.
И поблагодарил Догузову за весомый вклад в индустрию. "За последние годы была проделана огромная работа. Запущен национальный проект, который включает более 100 мероприятий. <…> В его реализации принимают участие 17 федеральных министерств и ведомств, регионы и бизнес", — отметил вице-премьер.
© Фото : пресс-служба РостуризмаРуководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Фото : пресс-служба Ростуризма
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова
Изменилась и структура Минэкономики: заместителей министра стало 12 (было 11), департаментов — 37 (35).
Там указали, что особое внимание уделят реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который предполагает увеличение числа поездок по стране к 2030-му до 140 миллионов в год. Сами путешествия должны стать удобнее и безопаснее.
Финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев напомнил, что Россия занимает пятое место в мире по природному и культурному туристическому потенциалу, поэтому отрасль стоит сделать приоритетной.
"Необходима помощь, которая может выражаться в виде субсидий на строительство (реконструкцию) объектов туристской инфраструктуры, поддержке инвестиционных проектов, разработке новых маршрутов, например, в перспективных восточных районах озера Байкал, а также Дальнего Востока — на Камчатке, Сахалине", — перечислил эксперт.
© РИА Новости / Евгений Нескоромный / Перейти в медиабанкКроноцкий заповедник
Кроноцкий заповедник - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Евгений Нескоромный
Перейти в медиабанк
Кроноцкий заповедник
Ростуризм, созданный в 2004-м, постоянно мигрировал от одного ведомства к другому. Сначала напрямую подчинялся правительству, с 2008-го — Минспорттуризму, с 2012-го — Минкульту, с 2018-го — Минэкономразвитию, а в 2020-м вернулся под контроль кабмина.
Месяц назад на совете по нацпроектам Догузова попросила наделить федеральное агентство полномочиями управления госпрограммой по развитию туризма, что повысило бы его до уровня министерства. Чернышенко выступил против, поскольку 75 процентов средств по этой программе идут в Минстрой.

От Москвы до Камчатки

"Кардинальных изменений ожидать не стоит, — говорит РИА Новости финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. — Важно, чтобы не отменили программу кешбэка, которая стимулировала отрасль. Темпы восстановления туристического рынка в России — среди самых высоких в мире".
На фоне геополитического обострения внутренние путешествия — весомый экономический фактор. Россияне направляются в древнерусские города, на Байкал — выбор широкий.
Действительно, по данным "Левада-центра"*, подавляющее большинство (96 процентов) респондентов не были за границей в последние 12 месяцев, из них чуть меньше половины никогда не выезжали за пределы России.
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на Восточном экономическом форуме 2021 - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
15:06Туризм
В РСТ назвали самые важные достижения Ростуризма
"Колоссальный потенциал у промышленного туризма, его изюминкой, несомненно, способны стать крупные экологически безупречные зеленые дата-центры с энергоемкими блокчейн-вычислениями и майнингом криптовалют, расположенные вдоль Ангары в Иркутской области и других соседних регионах Сибири", — полагает аналитик.
Внутренний туризм — это и создание рабочих мест, и дополнительные налоги в казну как регионов, так и страны. "Но его необходимо развивать, причем в идеале — чуть ли не в ручном режиме с жестким контролем регионов", — подчеркивает финансовый эксперт Алексей Кричевский.
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в медиабанкТуристы в Прибайкальском национальном парке
Туристы в Прибайкальском национальном парке - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Туристы в Прибайкальском национальном парке
Он, как и все, убежден, что россияне не ощутят на себе никаких последствий ликвидации агентства. Например, популярная инициатива с туристическим кешбэком исходила от правительства и не была связана с Ростуризмом. Вопросы и жалобы по задержкам возврата средств за туры в пандемию и потом также шли либо в министерство, либо в Роспотребнадзор.
"По судебным искам к туроператорам тоже содействия от структуры не было никакого, хотя, по идее, основная ее цель — непосредственно помощь людям с отдыхом и путешествиями", — заключает эксперт.
Специалисты сходятся во мнении, что кадровая оптимизация напрашивалась давно. При этом передача Ростуризма под контроль Минэконома — самое простое и логичное решение. Но, конечно, управлять новым отделом должен человек, который знает туристический бизнес изнутри.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента.
Иностранный турист на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
14:45Туризм
Эксперты ожидают продолжения диалога Минэкономразвития с туротраслью
 
Елена ПоповаВладимир ПутинЗарина ДогузоваДальний ВостокБайкалРоссияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала