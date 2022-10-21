https://ria.ru/20221021/turizm-1825468519.html

Новые решения по российскому туризму. Как это повлияет на путешествия

Новые решения по российскому туризму. Как это повлияет на путешествия - РИА Новости, 21.10.2022

Новые решения по российскому туризму. Как это повлияет на путешествия

Указ Владимира Путина об упразднении Ростуризма активно обсуждают в профессиональном сообществе. Как уточняется в документе, это необходимо для... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T08:00

2022-10-21T08:00

2022-10-21T08:04

туризм

туризм

зарина догузова

владимир путин

дмитрий чернышенко

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

госдума рф

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Светлана Баева. Указ Владимира Путина об упразднении Ростуризма активно обсуждают в профессиональном сообществе. Как уточняется в документе, это необходимо для "совершенствования государственного управления". Все функции Федерального агентства переходят к Минэкономразвития. Команду Зарины Догузовой, руководившей ведомством с 2019-го, распустили. Курировать эту сферу в правительстве продолжит вице-премьер Дмитрий Чернышенко. О том, что изменится в отрасли и как это скажется на туристах, — в материале РИА Новости.Обязательства будут выполнятьсяПо словам Дмитрия Чернышенко, переподчинение позволит правительству максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах. Глава кабмина Михаил Мишустин тут же утвердил новую структуру Минэкономразвития. Теперь заместителей министра там будет не 11, а 12, департаментов — не 35, а 37.Вице-премьер подчеркнул, что организационно-правовые изменения, связанные с передачей Минэкономразвития функций Ростуризма, не повлияют на работу отрасли.Востребованные проекты и практики продолжат реализовываться даже с большей интенсивностью. "Обязательства перед регионами и организациями, работающими в сфере туриндустрии, будут выполняться, а сервисы, запущенные в том числе для информирования граждан, — сохранены", — добавил Дмитрий Чернышенко."Меняется управленческая модель, но цели и задачи по развитию туристической отрасли остаются. Вероятно, на данном этапе эта модель оптимальна и более эффективна", — заявил журналистам председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди").Вернула моду на внутренний туризмЗарина Догузова от комментариев воздержалась, но в отрасли о ней отзываются очень хорошо.Так, например, она "вернула моду на внутренний туризм" — в кризисный момент, в пандемию коронавируса. Важная инновация — государственная программа стимулирования путешествий по России.Как рассказывал гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, в ночь очередного старта продаж по программе — 25 августа — ни туристы, ни сотрудники компании не спали. Первую бронь оформили в 00:05.Вот неполный список достижений команды Догузовой: субсидирование чартерных программ по России, грантовая поддержка малого бизнеса в отрасли, льготные кредиты для инвесторов, возвращение к обсуждению вопроса электронной визы, замороженного из-за коронавируса, разработка нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства"."Во многом благодаря предложениям Федерального агентства удалось не только сохранить значительную часть рабочих мест и фактически спасти бизнес в условиях пандемии, но и придать стимул импортозамещению в данной сфере", — указали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).По поводу переподчинения мнения профессионалов разделились. Так, портал TourDom.ru опросил более 350 представителей розницы. Каждый пятый — против упразднения ведомства, более 30 процентов уверены, что это ничего не изменит, порядка 40 процентов не спешат с выводами — надо подождать.Работа со знаком "плюс", но мало полномочий"С одной стороны, шаг этот нам видится логичным, поскольку все больше финансовых и инфраструктурных проектов попадает в поле зрения туриндустрии. И, соответственно, Минэку этим целесообразно заниматься, ведь даже у них в названии есть слово "развитие", — отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. При этом он подчеркнул, что важно сохранить преемственность, продолжить общение с бизнесом, уделить внимание экономическим аспектам, решать которые "Ростуризму не всегда хватало аппаратного веса"."Мы оцениваем работу Ростуризма со знаком "плюс", — сказал президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Алексей Волков. Но напомнил, что Минэкономразвития уже занималось туризмом, а сейчас речь идет еще и об огромных бюджетах, национальном проекте и новых вызовах."Надеемся, управление отраслью улучшится. Минэк как консолидатор объединит остальные ведомства и бизнес, в том числе и в регионах, на местах", — полагает эксперт.Он считает неэффективным управление, когда за экотуризм отвечает Минприроды, за агро — Минсельхоз, а реестр турагентств, классификацию отелей, электронную путевку и некоторые другие вопросы, связанные с надзором, ведет Роспотребнадзор.Решение о ликвидации ведомства приняли через полтора месяца после дискуссии на Госсовете, где в том числе обсуждали создание отдельного министерства туризма. Зарина Догузова отмечала, что у агентства нет полноты полномочий по управлению госпрограммой. На тот момент отрасль курировали Ростуризм, Минстрой (строительство инфраструктуры) и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.По его словам, важно, чтобы вся эта деятельность была направлена на туриста и инвестора, на качество оказания услуг. Необходима правильная система связей между федеральными и региональными чиновниками, бизнесом.Оптимизация. Все будет хорошоТакже эксперты напомнили, что ничего кардинально нового на рынке не произошло. "Туризм очень много лет был в ведении Минэкономразвития. В принципе там сохранились чиновники, занимавшиеся этим. Мы их знаем, они до сих пор работают", — объяснил радио Sputnik вице-президент "Альянса туристических агентств" Александр Мкртчян.Гостиницы построят, ждем кешбэкаВ Минэкономразвития сообщили, что правительственная комиссия по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина утвердила девять новых проектов в сфере туризма по программе реструктуризации бюджетных кредитов на 38,6 миллиарда рублей.Комиссия одобрила проекты в республиках Северная Осетия — Алания, Карелия, Калмыкия, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. В рамках их реализации затраты регионов на создание объектов сопутствующей инфраструктуры достигнут 1,2 миллиарда рублей. Построят гостиничные и туристические комплексы, глэмпинг и даже гольф-курорт.Пока нет ясности с кешбэком. Минфин не заложил в проект бюджета на 2023-2025-й расходы в размере пяти миллиардов рублей в год на эту программу. Зарина Догузова говорила, что Ростуризм вернется к проблеме финансирования в ходе исполнения федерального бюджета в 2023-м и последующие годы. Может быть, это сделает Минэкономразвития.

https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825363609.html

https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825377350.html

https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825306718.html

https://ria.ru/20221017/keshbek-1824531442.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, зарина догузова, владимир путин, дмитрий чернышенко, федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф, проблемы - туризм, туристы, отставка