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В Госдуме прокомментировали упразднение Ростуризма
В Госдуме прокомментировали упразднение Ростуризма - РИА Новости, 20.10.2022
В Госдуме прокомментировали упразднение Ростуризма
Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди") заявил, что передача функций Ростуризма Минэкономразвития в связи с его упразднением сегодня,... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:37
2022-10-20T13:37
2022-10-20T13:37
туризм
политика
сангаджи тарбаев
владимир путин
россия
госдума рф
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди") заявил, что передача функций Ростуризма Минэкономразвития в связи с его упразднением сегодня, вероятно, оптимальна и более эффективна.Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму и передаче его функций в Минэкономразвития."Меняется управленческая модель, но цели и задачи по развитию туристической отрасли остаются. Вероятно, на данном этапе эта модель оптимальна и более эффективна", - заявил Тарбаев журналистам.По словам парламентария, решение касается исполнительно ветви власти и никак не влияет на законотворческую работу депутатов. Законодатели готовы взаимодействовать "с любым федеральным органом власти, которому будут вверены соответствующие полномочия", заверил он.
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политика, сангаджи тарбаев, владимир путин, россия, госдума рф, федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, новости - туризм
Туризм, Политика, Сангаджи Тарбаев, Владимир Путин, Россия, Госдума РФ, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм, Новости - Туризм
В Госдуме прокомментировали упразднение Ростуризма
Депутат Тарбаев: передача функций Ростуризма Минэкономразвития оптимальна и эффективна