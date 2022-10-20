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В Госдуме прокомментировали упразднение Ростуризма - РИА Новости, 20.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825357048.html
В Госдуме прокомментировали упразднение Ростуризма
В Госдуме прокомментировали упразднение Ростуризма - РИА Новости, 20.10.2022
В Госдуме прокомментировали упразднение Ростуризма
Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди") заявил, что передача функций Ростуризма Минэкономразвития в связи с его упразднением сегодня,... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:37
2022-10-20T13:37
туризм
политика
сангаджи тарбаев
владимир путин
россия
госдума рф
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди") заявил, что передача функций Ростуризма Минэкономразвития в связи с его упразднением сегодня, вероятно, оптимальна и более эффективна.Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму и передаче его функций в Минэкономразвития."Меняется управленческая модель, но цели и задачи по развитию туристической отрасли остаются. Вероятно, на данном этапе эта модель оптимальна и более эффективна", - заявил Тарбаев журналистам.По словам парламентария, решение касается исполнительно ветви власти и никак не влияет на законотворческую работу депутатов. Законодатели готовы взаимодействовать "с любым федеральным органом власти, которому будут вверены соответствующие полномочия", заверил он.
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политика, сангаджи тарбаев, владимир путин, россия, госдума рф, федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, новости - туризм
Туризм, Политика, Сангаджи Тарбаев, Владимир Путин, Россия, Госдума РФ, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм, Новости - Туризм
13:37 20.10.2022
 
В Госдуме прокомментировали упразднение Ростуризма

Депутат Тарбаев: передача функций Ростуризма Минэкономразвития оптимальна и эффективна

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди") заявил, что передача функций Ростуризма Минэкономразвития в связи с его упразднением сегодня, вероятно, оптимальна и более эффективна.
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму и передаче его функций в Минэкономразвития.
"Меняется управленческая модель, но цели и задачи по развитию туристической отрасли остаются. Вероятно, на данном этапе эта модель оптимальна и более эффективна", - заявил Тарбаев журналистам.
По словам парламентария, решение касается исполнительно ветви власти и никак не влияет на законотворческую работу депутатов. Законодатели готовы взаимодействовать "с любым федеральным органом власти, которому будут вверены соответствующие полномочия", заверил он.
Стенд Ростуризма на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 11:28
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
 
ТуризмПолитикаСангаджи ТарбаевВладимир ПутинРоссияГосдума РФФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ТуризмНовости - Туризм
 
 
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