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В Госдуме прокомментировали упразднение Ростуризма

В Госдуме прокомментировали упразднение Ростуризма - РИА Новости, 20.10.2022

В Госдуме прокомментировали упразднение Ростуризма

Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди") заявил, что передача функций Ростуризма Минэкономразвития в связи с его упразднением сегодня,... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T13:37

2022-10-20T13:37

2022-10-20T13:37

туризм

политика

сангаджи тарбаев

владимир путин

россия

госдума рф

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди") заявил, что передача функций Ростуризма Минэкономразвития в связи с его упразднением сегодня, вероятно, оптимальна и более эффективна.Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму и передаче его функций в Минэкономразвития."Меняется управленческая модель, но цели и задачи по развитию туристической отрасли остаются. Вероятно, на данном этапе эта модель оптимальна и более эффективна", - заявил Тарбаев журналистам.По словам парламентария, решение касается исполнительно ветви власти и никак не влияет на законотворческую работу депутатов. Законодатели готовы взаимодействовать "с любым федеральным органом власти, которому будут вверены соответствующие полномочия", заверил он.

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политика, сангаджи тарбаев, владимир путин, россия, госдума рф, федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, новости - туризм