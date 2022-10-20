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Эксперты ожидают продолжения диалога Минэкономразвития с туротраслью - РИА Новости, 20.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825377350.html
Эксперты ожидают продолжения диалога Минэкономразвития с туротраслью
Эксперты ожидают продолжения диалога Минэкономразвития с туротраслью - РИА Новости, 20.10.2022
Эксперты ожидают продолжения диалога Минэкономразвития с туротраслью
Туристический бизнес России рассчитывает на продолжение диалога с Минэкономразвития, начатого Ростуризмом, а также на помощь в решении вопросов, касающихся... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:45
2022-10-20T15:09
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ассоциация туроператоров россии (атор)
зарина догузова
новости - туризм
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Туристический бизнес России рассчитывает на продолжение диалога с Минэкономразвития, начатого Ростуризмом, а также на помощь в решении вопросов, касающихся финансового, страхового и банковского секторов, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян."С точки зрения перехода Ростуризма в Минэк: с одной стороны, шаг нам этот видится логичным ввиду того, что все больше финансовых и инфраструктурных проектов попадало в поле зрения туриндустрии. И, соответственно, Минэку этим целесообразно заниматься, поскольку даже в их названии есть термин "развитие", – считает Мурадян.По его словам, важно, чтобы Минэк сохранил преемственность, продолжил общение с бизнесом, уделил внимание аспектам экономического характера, "которые Ростуризму не всегда хватало аппаратного веса решать", добавил он."При этом туризм был в свое время в ведении Минэка, и ничего критического в это время не происходило. Выражаем благодарность команде Зарины Догузовой и надеемся на дальнейшую преемственность в плане текущих экономических и политических реалий", – заключил он.В свою очередь руководитель Клуба Россия-ОЭСР ВАВТ Александра Коваль заявила агентству, что развитие туротрасли напрямую связано с экономической политикой. По ее мнению, повышение привлекательности туристских направлений невозможно без эффективных управленческих решений в области внешнеэкономической политики, инвестиций в инфраструктуру и совершенствования логистики.Коваль подчеркнула, что полномочия министерства тесно связаны с целями и задачами национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и его федпроектов. "Очень важно, чтобы после упразднения специализированного ведомства вопросы развития туризма сохраняли свою значимость и были в центре экономической повестки. В частности, необходимо продолжить работу по аккредитации и продвижению туристических маршрутов и совершенствованию стандартов работы туробъектов", – заключила Коваль.
https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825306718.html
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федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ассоциация туроператоров россии (атор), зарина догузова, новости - туризм
Туризм, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Зарина Догузова, Новости - Туризм
14:45 20.10.2022 (обновлено: 15:09 20.10.2022)
 
Эксперты ожидают продолжения диалога Минэкономразвития с туротраслью

Турбизнес РФ рассчитывает на продолжение начатого Ростуризмом диалога с Минэкономразвития

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкИностранный турист на Красной площади в Москве
Иностранный турист на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Туристический бизнес России рассчитывает на продолжение диалога с Минэкономразвития, начатого Ростуризмом, а также на помощь в решении вопросов, касающихся финансового, страхового и банковского секторов, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
"С точки зрения перехода Ростуризма в Минэк: с одной стороны, шаг нам этот видится логичным ввиду того, что все больше финансовых и инфраструктурных проектов попадало в поле зрения туриндустрии. И, соответственно, Минэку этим целесообразно заниматься, поскольку даже в их названии есть термин "развитие", – считает Мурадян.
По его словам, важно, чтобы Минэк сохранил преемственность, продолжил общение с бизнесом, уделил внимание аспектам экономического характера, "которые Ростуризму не всегда хватало аппаратного веса решать", добавил он.
"При этом туризм был в свое время в ведении Минэка, и ничего критического в это время не происходило. Выражаем благодарность команде Зарины Догузовой и надеемся на дальнейшую преемственность в плане текущих экономических и политических реалий", – заключил он.
Глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече министров туризма стран G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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В свою очередь руководитель Клуба Россия-ОЭСР ВАВТ Александра Коваль заявила агентству, что развитие туротрасли напрямую связано с экономической политикой. По ее мнению, повышение привлекательности туристских направлений невозможно без эффективных управленческих решений в области внешнеэкономической политики, инвестиций в инфраструктуру и совершенствования логистики.
Коваль подчеркнула, что полномочия министерства тесно связаны с целями и задачами национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и его федпроектов.
"Очень важно, чтобы после упразднения специализированного ведомства вопросы развития туризма сохраняли свою значимость и были в центре экономической повестки. В частности, необходимо продолжить работу по аккредитации и продвижению туристических маршрутов и совершенствованию стандартов работы туробъектов", – заключила Коваль.
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ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Зарина ДогузоваНовости - Туризм
 
 
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