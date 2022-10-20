https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825377350.html

Эксперты ожидают продолжения диалога Минэкономразвития с туротраслью

Эксперты ожидают продолжения диалога Минэкономразвития с туротраслью - РИА Новости, 20.10.2022

Эксперты ожидают продолжения диалога Минэкономразвития с туротраслью

Туристический бизнес России рассчитывает на продолжение диалога с Минэкономразвития, начатого Ростуризмом, а также на помощь в решении вопросов, касающихся... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T14:45

2022-10-20T14:45

2022-10-20T15:09

туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

ассоциация туроператоров россии (атор)

зарина догузова

новости - туризм

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Туристический бизнес России рассчитывает на продолжение диалога с Минэкономразвития, начатого Ростуризмом, а также на помощь в решении вопросов, касающихся финансового, страхового и банковского секторов, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян."С точки зрения перехода Ростуризма в Минэк: с одной стороны, шаг нам этот видится логичным ввиду того, что все больше финансовых и инфраструктурных проектов попадало в поле зрения туриндустрии. И, соответственно, Минэку этим целесообразно заниматься, поскольку даже в их названии есть термин "развитие", – считает Мурадян.По его словам, важно, чтобы Минэк сохранил преемственность, продолжил общение с бизнесом, уделил внимание аспектам экономического характера, "которые Ростуризму не всегда хватало аппаратного веса решать", добавил он."При этом туризм был в свое время в ведении Минэка, и ничего критического в это время не происходило. Выражаем благодарность команде Зарины Догузовой и надеемся на дальнейшую преемственность в плане текущих экономических и политических реалий", – заключил он.В свою очередь руководитель Клуба Россия-ОЭСР ВАВТ Александра Коваль заявила агентству, что развитие туротрасли напрямую связано с экономической политикой. По ее мнению, повышение привлекательности туристских направлений невозможно без эффективных управленческих решений в области внешнеэкономической политики, инвестиций в инфраструктуру и совершенствования логистики.Коваль подчеркнула, что полномочия министерства тесно связаны с целями и задачами национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и его федпроектов. "Очень важно, чтобы после упразднения специализированного ведомства вопросы развития туризма сохраняли свою значимость и были в центре экономической повестки. В частности, необходимо продолжить работу по аккредитации и продвижению туристических маршрутов и совершенствованию стандартов работы туробъектов", – заключила Коваль.

https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825306718.html

https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825363609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ассоциация туроператоров россии (атор), зарина догузова, новости - туризм