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В Ростуризме заявили, что программа кешбэка не закрывается

В Ростуризме заявили, что программа кешбэка не закрывается - РИА Новости, 28.09.2022

В Ростуризме заявили, что программа кешбэка не закрывается

Программа туристического кешбэка не закрывается, власти РФ вернутся к вопросу ее финансирования в 2023 году, заявили РИА Новости в пресс-службе Ростуризма. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T16:26

2022-09-28T16:26

2022-09-28T16:29

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Программа туристического кешбэка не закрывается, власти РФ вернутся к вопросу ее финансирования в 2023 году, заявили РИА Новости в пресс-службе Ростуризма."Программа туристического кешбэка в этом году выполнена в том объеме, в котором изначально и планировалось. Что касается следующих этапов, то в настоящее время в рамках сложного бюджетного цикла на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов Минфином проводится перераспределение расходов с учетом текущих задач", - сообщили в Ростуризме."Однако программа туристического кешбэка не закрывается, мы обязательно вернемся к вопросу ее финансирования в ходе исполнения федерального бюджета в 2023 году", - добавили в ведомстве.Минфин РФ не заложил в проект бюджета на 2023-2025 годы расходы в размере 5 миллиардов рублей ежегодно на туристический кешбэк, говорится в проекте бюджета на 2023-2025 годы, внесенном в среду правительством в Госдуму.

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федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, новости - туризм, россия, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф