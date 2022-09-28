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В Ростуризме заявили, что программа кешбэка не закрывается - РИА Новости, 28.09.2022
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Туризм
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В Ростуризме заявили, что программа кешбэка не закрывается
В Ростуризме заявили, что программа кешбэка не закрывается - РИА Новости, 28.09.2022
В Ростуризме заявили, что программа кешбэка не закрывается
Программа туристического кешбэка не закрывается, власти РФ вернутся к вопросу ее финансирования в 2023 году, заявили РИА Новости в пресс-службе Ростуризма. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T16:26
2022-09-28T16:29
туризм
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Программа туристического кешбэка не закрывается, власти РФ вернутся к вопросу ее финансирования в 2023 году, заявили РИА Новости в пресс-службе Ростуризма."Программа туристического кешбэка в этом году выполнена в том объеме, в котором изначально и планировалось. Что касается следующих этапов, то в настоящее время в рамках сложного бюджетного цикла на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов Минфином проводится перераспределение расходов с учетом текущих задач", - сообщили в Ростуризме."Однако программа туристического кешбэка не закрывается, мы обязательно вернемся к вопросу ее финансирования в ходе исполнения федерального бюджета в 2023 году", - добавили в ведомстве.Минфин РФ не заложил в проект бюджета на 2023-2025 годы расходы в размере 5 миллиардов рублей ежегодно на туристический кешбэк, говорится в проекте бюджета на 2023-2025 годы, внесенном в среду правительством в Госдуму.
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федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, новости - туризм, россия, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф
Туризм, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Туризм, Новости - Туризм, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ
16:26 28.09.2022 (обновлено: 16:29 28.09.2022)
 
В Ростуризме заявили, что программа кешбэка не закрывается

Ростуризм: власти вернутся к финансированию туристического кешбэка в 2023 году

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Программа туристического кешбэка не закрывается, власти РФ вернутся к вопросу ее финансирования в 2023 году, заявили РИА Новости в пресс-службе Ростуризма.
"Программа туристического кешбэка в этом году выполнена в том объеме, в котором изначально и планировалось. Что касается следующих этапов, то в настоящее время в рамках сложного бюджетного цикла на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов Минфином проводится перераспределение расходов с учетом текущих задач", - сообщили в Ростуризме.
"Однако программа туристического кешбэка не закрывается, мы обязательно вернемся к вопросу ее финансирования в ходе исполнения федерального бюджета в 2023 году", - добавили в ведомстве.
Минфин РФ не заложил в проект бюджета на 2023-2025 годы расходы в размере 5 миллиардов рублей ежегодно на туристический кешбэк, говорится в проекте бюджета на 2023-2025 годы, внесенном в среду правительством в Госдуму.
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ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)ТуризмНовости - ТуризмРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Госдума РФ
 
 
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